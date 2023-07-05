https://sputnik-abkhazia.ru/20230705/shest-chasov-na-obsuzhdeniya-kak-proshlo-zasedanie-sessii-parlamenta-abkhazii--1046740593.html

Шесть часов на обсуждения: как прошло заседание сессии Парламента Абхазии

Шесть часов на обсуждения: как прошло заседание сессии Парламента Абхазии

Заседание сессии Парламента седьмого созыва состоялось в Сухуме в среду, 5 июля. 05.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-05T22:10+0300

2023-07-05T22:10+0300

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Заседание длилось более шести часов, было рассмотрено более 20 вопросов. Депутаты приняли закон о ветеранах, обсудили бюджет 2022 года, поспорили о правомочности вырубки леса в Кодорском ущелье и пришли к одному джентельменскому соглашению.Асмат Цвижба, SputnikЗакон о ветеранахВо втором и окончательном чтении парламентарии приняли закон о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии и о национально-освободительном движении абхазского народа.Законопроект представил депутат Тимур Шергелия. Он отметил, что в послевоенное время отсутствовал законодательный акт о ветеранах войны и боевых действиях после нее, соответственно никак законом не регламентируются права и меры социальной защиты лиц, принимавших участие в этих событиях.Согласно закону, добровольцем Отечественной войны признается иностранный гражданин или лицо без гражданства, добровольно прибывший в 1992-1993 году в Абхазию для участия в национально-освободительной войне.Ветераном Отечественной войны следует считать лицо из состава действовавших Вооруженных сил, воинских частей, штабов или народного ополчения, добровольца, исполнявшего обязанности военной службы и принимавшего участие в боевых действиях.Ветеран тыла определяется на основе официальных документов, подтверждающих, что лицо действительно проходило службу в тылу, обслуживало армию или "являлось работником организации, выполнявшей задачи в интересах вооруженных сил Республики Абхазия или народного ополчения". К последним по закону относятся – работники связи, АГТРК, журналисты, работники культуры, врачи.По мнению депутата Инара Гицба, к категории "ветераны тыла" помимо работников культуры, СМИ, должны быть включены и преподаватели, которые продолжали работать в районах, где не проходили боевые действия, а также доноры, которые на постоянной основе сдавали кровь.Депутат Беслан Халваш объяснил, что к ветеранам тыла относятся люди, которые непосредственно обеспечивали фронт. Прозвучало и мнение, что, если "копать" глубоко, то наравне с преподавателями ветеранами тыла можно будет рассматривать и, к примеру, крестьян, которые помогали фронту едой. Предложение Гицба о внесении поправки вносить в закон не стали.Ветеранам Отечественной войны также предоставляются:По словам депутата Галуста Трапизоняна, в списке у Министерства обороны ранее было 27 000 ветеранов Отечественной войны, сейчас, как он отметил, количество уменьшилось, во сколько депутат не уточнил.По словам депутата и ветерана войны Кана Кварчия, в Абхазии намного меньше людей, к которым может быть применен статус ветерана, максимум – 9000 человек.Депутат Леонид Лакербая уверил коллег, что никто не пополняет списки ветеранов без одобрения командиров рот, батальонов. Он признался, что пессимистично относится к объективности присвоения статуса инвалида участникам войны."Я предрекаю худшее – список еще увеличится. Но там есть те, кто этого заслуживает, поэтому закон нужно принимать", - отметил он.Трапизоняна возмутило и присвоение спустя 30 лет после окончания войны звания Героя Абхазии более 20 людям, чьи имена, по его словам, числятся в списке на награждение."Все, кто был героем, они все были на виду. Я считаю, что такие вещи недопустимы", - добавил он.С таким заявлением не согласился депутат Адгур Харазия. По его мнению, "героя" можно получить и спустя 40 лет."У нас есть герои, которые в первые дни получили звание и вообще грузин не видели. Поэтому я далеко не разделяю мнение, что они были все на виду, многих героев никто не видел", - сказал он.Спикер Парламента Лаша Ашуба согласился, что остро встает необходимость провести ревизию в списке ветеранов войны и обратился к коллегам участникам событий оказать в этом помощь.Закон, к разработке которого приступили еще депутаты шестого созыва, вступит в силу в 2024 году.Споры вокруг бюджетаНа заседании был принят закон "Об исполнении бюджета за 2022 год". По словам министра финансов Абхазии Владимира Делба, доходная часть составила 10 миллиардов 654 миллиона рублей, расходная - 10 миллиардов 438 миллионов, на покрытие дефицита было выделено 215 миллионов 903 тысячи рублей.Государственный бюджет сложился с профицитом 398,5 миллионов рублей, что позволило обеспечить не только предусмотренные расходы, но и не привлечь заемные средства для покрытия дефицита.Республиканский бюджет исполнен с профицитом в объеме 215,9 миллионов рублей. В доход республиканского бюджета поступили средства, по словам Делба, превышающие прогнозные показатели на 889,6 миллионов рублей.Собственные доходы республиканского бюджета, как отметил Делба, впервые достигли 4,9 миллиарда рублей (122%). Главные источники дохода – Министерство по налогам и сборам - 53,7% собираемости от собственных доходов, то есть 4,2 миллиарда рублей, Государственный таможенный комитет - 3 миллиарда рублей, Министерство внутренних дел - 1,7% от общего объем (поступления от совершения юридически значимых действий).В 2022 году, рассказал министр, расходы составили 10,4 миллиарда рублей, что превысило расходы 2021 года на 1,4 миллиарда.На сферу образования в 2022 году было потрачено 488 миллионов рублей, культуры – 318,5 миллионов, на которые были проведены 52 мероприятия, физическую культуру, спорт и молодежную политику – 70,8 миллионов на 108 спортивных мероприятий и 17 в сфере молодежной политики.На социальную политику в 2022 году направлено 238,6 миллионов рублей. 13 категорий получателей социальных выплат получили 198,5 миллионов рублей (более 8000 человек). 40 миллионов было выделено на программу по получению жилья, обладателями жилплощади стали 52 семьи.99,7 миллионов рублей в 2022 году государство направило на поддержку сельского хозяйства и реализацию 162 проектов по восьми направлениям. Целевая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства получила 50 миллионов рублей, государственную поддержку получили 47 проектов."Черноморэнерго" была оказана помощь в размере 175 миллионов рублей, "Абхазавтодор" для расчистки придорожной территории и нанесения разметки 20 миллионов рублей. На 28 объектах государством были профинансированы ремонтно-восстановительные работы на сумму 138 миллионов рублей.На национальную оборону в 2022 году было потрачено 564,8 миллиона рублей, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,8 миллиарда рублей.608,8 миллиона рублей были выделены за 2022 год из резервных фондов. Они были направлены на решение экстренных ситуаций, ликвидацию последствий стихий (295 миллионов рублей), оказание материальной помощи (223 миллиона рублей, 1924 гражданина), ремонтно-восстановительные работы (128 миллионов рублей), поддержка районов (159 миллионов рублей), компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка (2,5 миллиона).Заканчивая доклад, министр финансов подчеркнул, что финансовая помощь от России в 2022 году поступила в полном объеме - 5,7 миллиарда рублей.По представленному отчету у депутатов вопросов не возникло. Однако депутат Кан Кварчия затронул проблему Сухумского района. Кварчия поинтересовался, почему министр заявил, что деньги, заложенные для района в 2023 году, будут переданы лишь при профиците республиканского бюджета."Что это за понятие такое? Почему только при профиците. Почему вы деньги, которые должны быть перечислены в Сухумский район, хотите вложить в понятие профицит?", - спросил он и добавил, что для обсуждения этого вопроса три депутата пытались попасть на встречу с министром, но его на месте не оказалось.Владимир Делба объяснил, чтобы обеспечить дополнительное финансирование района нужно иметь наличие доходов в республиканском бюджете."Сейчас финансируется выплата заработной платы. Как только мероприятия будут закончены, и мы увидим, что доходная база стабильная, будут выполняться и те обязательства", - объяснил он.Джентельменское соглашениеБурные споры и более часа дискуссии вызвал проект закона "Об установлении отчислений в местные бюджеты", который был представлен представителем президент в Парламенте Анри Барциц.Он направлен на установление порядка распределения части доходов, полученных от посещения Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры в бюджеты Гудаутского, Очамчырского и Ткуарчалского районов.Закон ранее предусматривал, что в бюджет Гудаутского района поступали отчисления в размере 100 рублей от стоимости каждого билета на посещение Рицинского реликтового национального парка и отчисления в размере 100 рублей от стоимости каждого входного билета в Новоафонскую пещеру. 50% от этой суммы направляется в доход Гудаутского района, остальные 50% - в Новый Афон.Теперь по решению депутатов 250 рублей от посещения Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры распределяются:С таким распределением средств от посещения главных достопримечательностей согласились не все депутаты, в том числе Алхас Хагба. По его мнению, средства, которые будут получать районы, могли бы пойти на благоустройства и модернизацию самих объектов, которые практически не получают финансирования от государства. По словам депутата, против таких мер и сами руководители объектов.Хагба не исключает факта, что необходимо оказывать помощь финансово "депрессивным" районам восточной Абхазии, но считает, что для этого существуют дотации из бюджета.Леонид Лакербая также обратил внимание на проблемы Рицинского нацпарка, которые нуждаются в финансировании - энергоснабжение, канализация. По его словам, на это должны быть предусмотрены средства, что не означает, что невозможно перераспределить в бюджеты районов дополнительные средства. По его мнению, это задача Кабмина, который может выделить из бюджета объектов суммы для помощи районам, как и делалось несколько раз.Часть депутатов выразили мнение, что выделение средств из стоимости билетов и вовсе нарушает финансовые дисциплины бюджета. Кан Кварчия отметил, что, если такое решение было незаконно, то оно должно было быть пресечено изначально, еще на прошлом созыве, когда по решению депутатов Гудаутскому району доставалось 100 рублей.Кварчия призвал коллег вынести "джентельменское решение" и принять законопроект до конца 2023 года в том виде, в котором предложили инициаторы, даже с учетом того, что он идет в разрез с законом.Проект закона будет действовать до конца 2023 года.Новые банковские возможностиПарламент принял Проект Закона Республики Абхазия "О внесении изменений в Закон Республики Абхазия "О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа" во втором и окончательном чтении.Законопроектом вводится понятие "банковский платежный агент", возможность кредитных организаций привлекать банковских платежных агентов в целях осуществления отдельных банковских операций, а именно осуществление перевода денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов.Заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка Абхазии Леон Пилия рассказал, что в 2023 году завершается работа по внедрению технологии, которая позволит банкам в дальнейшем разрабатывать свои приложения для осуществления в том числе онлайн переводов. Также в будущем принятие проекта закона поспособствует осуществлению бесконтактной оплаты по картам.Кодорский спорВ окончательном чтении парламентарии Абхазии приняли закон, согласно которому от общей площади национального парка "Кодорское ущелье", которая составляет 136 тысяч гектаров, 16 тысяч передаются на десять лет в пользу лесного фонда для работ лесничества Очамчырского и Гулрыпшского лесхозов.Проект представил депутат Темур Бейя. Он отметил, что сам против сокращения территории нацпарка, а на комитетском заседании мнения поделились поровну. В то же время он добавил, что при создании нацпарка в 2019 году не была учтена территория работы Очамчырского и Гулрыпшского лесхозов.Он рассказал, что в 2001 году была создана комиссия и выработаны правила рубок в лесах. По словам Ашхацава, комиссия установила, что ежегодно в лесах Абхазии можно срубать 25-30 тысяч кубометров, взамен 700 тысяч, которые были разрешены в советское время.Ашхацава подчеркнул, что ежегодный прирост буковых насаждений в Абхазии составляет пять кубометров, а хвойных до семи кубометров. Он отметил, что сама постановка вопроса, что леса в Абхазии уменьшаются "неправомочна", их количество наоборот увеличивается.Депутат Адгур Харазия заявил, что при создании нацпарка в Кодорском ущелье было плохо проработано зонирование, под территорию попало даже село Адзюбжа и пахотные территории.По его мнению, вырубка леса в пределах нормы приводит к естественному омоложению."У нас перезрелый лес, его надо рубить, это необходимо", - сказал он.По словам и.о. начальника Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры Абхазии Эсмеральды Агрба, органом с 2019 года не выдается разрешение на вырубку леса в Кодорском ущелье, не раз было дано заключение о нарушении заповедной зоны.Акцизы, НДС, правильные наименованияВ окончательном чтении депутаты приняли проект закона "Об акцизах". В законе говорится, что подакцизными товарами признаются алкогольная продукция с долей спирта 0,5 процента, табак, электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака, жидкости для электронных систем доставки никотина, ювелирные изделия из драгоценных камней и металлов.По решению депутатов в действие введена часть четвертая Гражданского кодекса Абхазии. Она касается совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности, введение новых принципов ее регулирования.В окончательном чтении было принято постановление о внесении изменений в закон "О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия" во втором и окончательном чтении. Согласно нему, от уплаты страховых взносов в фонды освобождаются военнослужащие Агентства правительственной связи Республики Абхазия, Государственной миграционной службы Республики Абхазия, Министерства чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия.Также законотворцами было принято в первом чтении постановление "Об административно-территориальных единицах и названиях населенных пунктов Республики Абхазия и утверждения русской и английской транскрипций и их наименований".В основу списка географических названий легли работы абхазских ученых Вячеслава Чирикба, Валерия Кварчия, Тача Гицба и так далее.Также Парламент принял Проект Закона Республики Абхазия "О внесении изменения в Закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" в первом чтении.Он направлен на регулирование вопросов, связанных с восстановлением налогоплательщиком сумм налога, принятых им к вычету.Закон Республики Абхазия "О налоге на добавленную стоимость" предусматривает общее условие, что налоговые вычеты применяются только по товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами обложения налогом на добавленную стоимость. При этом вышеуказанный Закон не устанавливает случаи, если после применения вычетов назначение приобретенных товаров изменилось.Проект Закона предусматривает установление обязанности по восстановлению сумм налога, принятых ранее к вычету при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе р основных средств и нематериальных активов, в случае если они перестают использоваться стоимость. B операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

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