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Sputnik недели: президентская инспекция, сессия Парламента и заседание Кабмина

Sputnik недели: президентская инспекция, сессия Парламента и заседание Кабмина

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 24 по 30 июля. 30.07.2023, Sputnik Абхазия

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О том, как прошла инспекционные поездки и совещания президента Абхазии Аслана Бжания в Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах, какие решения приняли Парламент и Кабмин страны на минувшей неделе, читайте в материале Sputnik.Инспекции президентаНа уходящей неделе глава государства Аслан Бжания провел инспекционные поездки и совещания в Гудаутском и Гагрском районах, а также в столице республике.Руководители администраций и госучреждений отчитались перед президентом о проделанной работе за первые шесть месяцев 2023 года. Бжания также посетил ряд объектов, строящихся по Инвестпрограмме, на бюджетные средства и частными предпринимателями.В частности, президент осмотрел ход работ по налаживанию централизованной подачи в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. В ближайшие месяцы в более чем 340 домовладений впервые начнет поступать вода.К началу следующего курортного сезона в Гудауте планируют запустить после реконструкции парк-отель "Черноморец". В общей сложности бизнесмены планируют вложить в объект от 120 до 150 миллионов рублей. Он рассчитан на 200 номеров.Выездное совещание Аслан Бжания провел на КПП "Псоу" в среду, 26 июля. Начальники профильных ведомств доложили об обстановке на границе с Россией и уточнили намеченные планы по улучшению работы пункта пропуска. Президент осмотрел инфраструктуру границы, построенное около двух недель назад здание штаба погранотряда и территорию автовокзала.Президент дал указания привести в порядок зал ожидания автовокзала, установить там кондиционеры, поставить урны, а также установить камеры видеонаблюдения в секторах, где их еще нет.Инфраструктуру государственной границы Бжания оценил "неплохой", но при этом отметил, что ее нужно обслуживать.В четверг, 27 июля, Бжания проверил ход работ по благоустройству парка имени Тараса Шамба в Сухуме, которые продолжаются с апреля этого года и планируются завершить до 30 сентября. Сметная стоимость – 17 миллионов 936 тысяч рублей.Бжания также проинспектировал работы на смотровой площадке на Сухумской горе и Красном мосту. Глава администрации Беслан Эшба сообщил, что эти работы тоже будут завершены ко Дню Победы.Кроме того, на территории ПВО откроется клиника инновационной косметологии и пластической хирургии.Встречи главы государстваПрезидент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями Федерации Абхазских культурных центров в Турции.На встрече обсудили актуальные вопросы экономики, внешней и внутренней политики. Был поднят вопрос открытия воздушного сообщения и правового статуса апартаментов. Президент рассказал о деталях реализуемых проектов.Пресс-служба президента отмечает, что представители диаспоры сообщили президенту "о транслируемых в среде диаспоры опасениях, связанных с реализацией этих проектов, подчеркнув, что диаспоре периодически навязывается мнение чуть ли не о продаже Родины".Глава Абхазфеда Мурат Махария заявил, что намерен выступить на телевидении с заявлением о поддержке курса проводимой политики главы государства.Аслан Бжания также провел встречу с представителями научной и творческой интеллигенции, с которыми обсудил актуальные вопросы текущей повестки.Президенту рассказали о проблемах, существующих в академической среде и путях их решения. Бжания в свою очередь сообщил о положении дел в различных направлениях жизнедеятельности страны.Сессия ПарламентаРяд решений приняли депутаты Народного собрания Абхазии на заседании 26 июля. Парламентарии ратифицировали Соглашение с Россией о реконструкции Сухумского аэропорта.Проект представил депутат Алхас Барциц. По его словам, уже есть два инвестора, которые готовы заняться проектом, принимать окончательное решение, кому достанется контракт, будет специальная комиссия.Срок аренды объекта – 49 лет, особый налоговый режим будет действовать до 25 лет, часть льгот будет действовать на весь период аренды. Инвестор не освобождается от подоходного налога и выплат в фонды.Народные избранники также внесли поправки в закон "О налоге на добавленную стоимость" во втором и окончательном чтении. Проект закона предусматривает установление обязанности по восстановлению сумм налога, принятых ранее к вычету при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случае если они перестают использоваться в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость.При этом закон не устанавливает случаи, если после применения вычетов назначение приобретенных товаров изменилось.Депутаты также внесли поправки в закон "О клевете". Их решением установлена уголовная ответственность за клевету в Интернете. Кроме того, увеличены размеры штрафа с 20-40 тысяч рублей до 100-150 тысяч рублей.За клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – от 150 до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет (раньше только лишение свободы на срок от 2 до 5 лет).Индикативный план и цена на хлебКабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2024 год на заседании в четверг 27 июля.Согласно плану, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в 2024 году составит 149,7 млрд руб. В сельском хозяйстве – 11 млрд руб, внешнеэкономическая деятельность – 46,3 млрд руб. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составил 34%, а к плановым показателям 2023 года 18%.Правительство страны также установило максимальные оптовые и розничные цены на хлеб.Цена за 1 кг хлеба из муки высшего сорта составит 50 рублей, за 0,6 кг - 30 рублей. За 1 кг хлеба из муки второго сорта – 47 рублей, 0,6 кг – 28 рублей.В постановлении говорится, что, если цены на сырье при производстве хлеба изменятся более чем на 10% от тех, которые были при установлении цен на хлеб, то Госстандарт вправе "применять повышающий коэффициент" при расчете новой цены, но не выше 10%.Задержания и уголовные делаНа минувшей неделе правоохранительными органами в Сухуме был задержан житель столицы Абхазии Беслан Зантария по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.При досмотре у него обнаружили сверток с метадоном, а также телефон iPhone 11 с фотографиями геолокации так называемых мест "тайных закладок". Позже на улице Татарская в Сухуме под железным контейнером был обнаружен и изъят еще один сверток с наркотиком.Уголовные дела возбуждены по факту незаконного возделывания наркосодержащих растений, сообщает пресс-служба МВД.Житель Гагрского района Каро Мумджян выращивал коноплю на своем приусадебном участке в селе Лдзаа. Сотрудники обнаружили и изъяли корни конопли.В отношении Мумджяна возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса.В селе Гуада Очамчырского района на участке Мурмана Тодуа также была изъята конопля, но в крупном размере.В отношении Тодуа возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса.Прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника МВД Ахры Ткебучава, граждан Мизана Багателия и Эрика Матуа.Ткебучава подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, Багателия и Матуа – в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.Согласно следствию, 18 июля Матуа и Багателия на машине "Тойота Марк-Х", представляясь сотрудниками милиции и угрожая расправой, увезли гражданина Туркменистана Сердармухаммета Сапарова в направлении улицы Семерджиева. Там они отняли у Сапарова 68600 рублей.В тот же день Матуа, Багателия и Ткебучава, обманув двух граждан Узбекистана Салохиддина Уролова и Мирджалола Азизова, отняли у них 5000 рублей, якобы в качестве штрафа.Багателия свою вину признал, Матуа и Ткебучава отрицают. Все подозреваемые арестованы на два месяца.Возвращение на родинуУроженец Абхазии Сумбат Кочконян на фронт в начале Великой Отечественной войны из села Багрыпста Гагрского района. Он пропал без вести под Калининградом незадолго до победы.Останки советского летчика передали родным в Абхазию 28 июля. Найти их удалось благодаря поисковому отряду "Совесть".Перезахоронение Кочконяна организовала Армянская община Абхазии. Его похоронили рядом с матерью и отцом.Юбилейный пассажир и новый маршрутСкоростной электропоезд "Ласточка" между Сочи и Гагрой запустили 8 июня. Абхазские железные дороги сообщили, что 28 июля поезд привез десятитысячного пассажира.Им стал турист из Москвы Алексей Виноградов. Ему вручили сертификат о начислении баллов "РЖД-Бонус", а также памятные подарки.АЖД также сообщает, что в Абхазию из Сочи начнет ходить еще один туристический поезд "Рица"."Рица" будет следовать по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт и по одному дню стоять в Сухуме и Гагре. Поезд будет останавливаться по одному дню в Сухуме и Гагре. В этом году поезд совершит несколько рейсов, со следующего — начнет регулярно курсировать.Сухумский авангардВо вторник, 25 июля в ЦВЗ открылась выставка "Сухумский авангард конца 80-х годов", на которой представлены работы Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Ахры Аджинджал, Александра Бояджана, Валерия Аркания, Леварсы Бутба.В рамках события также показали документальный фильм, который рассказывает о творчестве художников 70-80-х годов, также Адгур Дзидзария провел для посетителей ЦВЗ лекцию об этом периоде.

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