https://sputnik-abkhazia.ru/20230917/sputnik-nedeli-problemy-obrazovaniya-evakuatsiya-v-shkole-i-torgovlya-s-belorussiey-1048029081.html

Sputnik недели: проблемы образования, эвакуация в школе и торговля с Белоруссией

Sputnik недели: проблемы образования, эвакуация в школе и торговля с Белоруссией

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 11 по 17 сентября. 17.09.2023, Sputnik Абхазия

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О том, какие дал поручения президент Абхазии Аслан Бжания для решения проблем в сфере образования, что стало неофициальным признанием республики со стороны Белоруссии, кого и за что задержали сотрудники правоохранительных органов и как готовятся к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии, читайте в материале Sputnik.Вопросы образованияНа минувшей неделе президент Абхазии Аслан Бжания обсудил вопросы развития сферы образования и готовности к новому учебному году с представителями Министерства просвещения и районных отделов образования, сообщает пресс-служба президента.Министр просвещения страны Инал Габлия доложил о том, что школы республики в 2023 году пошли 2500 первоклассников, в государственные детские сады было принято 1500 детей, в Абхазский госуниверситет поступили 650 абитуриентов.Часть абхазских выпускников приняли решение учиться в России. По квоте Россотрудничества учатся 84 человека, по линии Минпросвещения в российские вузы и колледжи поступили 15 абитуриентов, в IT-колледж "Сириус" зачислены два человека.На совещании был поднят и вопрос безопасности в детских садах и школах. Президент Аслан Бжания поручил оснастить камерами видеонаблюдения сначала школы-интернаты, а затем и остальные школы Абхазии.Бжания также дал поручение обеспечить максимальное решение вопросов с нехваткой кадров, проблем абхазского языка и загруженности школ до конца октября.Турфорум в КазахстанеДелегация из Абхазии во главе с министром туризма Теймарзом Хишба приняла участие в I Международном туристическом форуме "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире" в Казахском Актау.Хишба на форуме выступил с речью. В частности, он отметил, что Абхазия надеется на сотрудничество с Казахстаном и другими странами в сфере туризма.Министр добавил, что самая главная достопримечательность республики - люди, живущие в Абхазии, разных национальностей и вкратце рассказал об особенностях причерноморской страны, богатой истории, уникальном географическом расположении и природных условиях.Подготовка к празднику30 сентября республика будет отмечать 30-летие со дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Все города и районы страны готовятся к этому знаменательному событию.Как сообщил замминистр обороны Абхазии, генерал-полковник Беслан Цвижба, в праздничном параде в центре Сухума будут участвовать около 1500 тысяч военнослужащих и силовых структур.К шествию присоединятся и югоосетинские военнослужащие. Генеральная репетиция пройдет 28 сентября. Центр Сухума будет закрыт для транспорта в День Победы с 6:00.С 18 сентября начнутся единовременные выплаты семьям погибших в войне с Грузией, приуроченные ко Дню Победы.Как уточнил председатель пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария, сумма выплаты составит 20 тысяч рублей. Она положена супруге или родителям погибшего, а также каждому нетрудоспособному члену семьи по категориям, куда входят семьи погибших на войне добровольцев, семьи добровольцев, погибших в период с октября 1993 года по декабрь 1994-го, членам семей погибших, имеющим право на пенсию по инвалидности. Всего на эти выплаты предусмотрено 23 миллиона рублей.Признание де-фактоНа уходящей неделе глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба провел встречи с активами Гудауты, Нового Афона, Гагры и Пицунды. Во время этих встреч, в частности, министр иностранных дел заявил, что белорусский лидер Александр Лукашенко обеспечит беспошлинную торговлю между странами.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы безопасности и развитие отношений между Абхазией и странами Ближнего Востока. В частности, речь шла о реализации идеи делового совета "Абхазия – Объединенные Арабские Эмираты".МедицинаНа минувшей неделе Минздрав Абхазии сообщил, что в Республиканской детской больнице появилось новое диагностическое оборудование.По словам и.о. главврача Инессы Камлиа, монтаж оборудования уже начался, после этого работе с ним обучат сотрудников больницы.Глава Минздрава Эдуард Бутба рассказал, что из республиканского бюджета на закупку оборудования было потрачено 9,5 миллиона рублей. Кроме того, было отремонтировано помещение лаборатории при больнице.В рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса при поддержке Министерства здравоохранения Абхазии началась диспансеризация населения высокогорного села Псху.Как отметили в пресс-службе Минздрава, диспансеризация населения Псху проходит впервые за последние 30 лет. Мобильная бригада, состоящая из профильных специалистов сухумских медицинских учреждений, была командирована в Псху, чтобы провести все виды диагностических исследований.В эфире радио Sputnik министр здравоохранения страны Эдуар Бутба рассказал, что в Абхазии планируют открыть кардиохирургическое отделение, где пациенты смогут получать квалифицированную помощь при острых ситуациях.“Речь идет о кардиологическом отделении для того, чтобы люди здесь на месте получали помощь при острых ситуациях, когда нужно стентировать пациентов, при инфарктах, при сосудистых патологиях в целом. При сосудистых патологиях тоже проводятся определенные малоинвазивные вмешательства, это спасает жизни”, - сказал Бутба.В Абхазии еще в 2019 году заговорили о необходимости открытия кардиохирургического отделения. Однако тогда проект не был реализован.Ложная тревогаЗвонок о минировании Сухумской школы №2 поступил в МЧС Абхазии 14 сентября. Учеников и педагогов школы экстренно эвакуировали. Здание общеобразовательного учреждения осмотрели саперы и кинологи ведомства, а также сотрудники СГБ Абхазии.По словам главы МЧС Льва Квициния, звонок поступил от анонима. Сотрудники профильных органов не обнаружили на месте никаких взрывных устройств.Майнинг-ферма в ТкуарчалеПо сообщению пресс-службы МВД Абхазии, действующую майнинг-ферму обнаружили в лесном массиве в районе Ткуарчала, где было установлено 148 аппаратов для добычи криптовалюты. Мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 100.3 кВт.Составлен административный протокол в отношении владельца, жителя села Звандрипш Гудаутского района Есната Агрба. Оборудование изъяли на склад временного хранения.Задержания и уголовные делаПо факту нанесения тяжких телесных повреждений с применением огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Абхазии Беслана Гогуа, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.По данным следствия, преступление произошло в Гудауте, Гогуа выстрелил в жителя Сухума и скрылся с места. Сотрудники угрозыска задержали Гогуа и при личном досмотре у него нашли и изъяли незаконно приобретенный пистолет системы "Макарова", который был кустарным способом переделан из охолощенного в боевой.Также при Гогуа обнаружили боевые патроны и свертки с метадоном. Еще несколько свертков нашли на набережной Сухума в закладках, которые подозреваемый успел сделать.Двое граждан Таджикистана и один гражданин Туркменистана задержаны в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору.При себе у 21-летнего Фаруха Амирова и 25-летнего Шахмансура Абдурахмонова обнаружили по 39 заизолированных свертков с метадоном общей массой более 40 граммов.Еще один задержанный Севинчбек Джумениазов помогал Амирову и Абдурахманову прятать закладки в укромных местах, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще десять свертков с метадоном. Таким образом, общая масса изъятого запрещенного вещества составила 46 граммов.На границе по реке Псоу был задержан 37-летний мужчина, пытавшийся перевезти из России в Абхазию метадон. Информация об этом поступила от пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.Мужчину остановили на пропускном пункте "Адлер". Подозрение вызвало его нестандартное поведение: без разрешения сотрудников пограничных органов покинул линию паспортного контроля. При досмотре у него в кармане брюк обнаружили сверток с наркотиком.Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту контрабанды наркотиков.Зарандия был обвинен в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта метадона общим весом 48,853 грамма, сбыте метадона, совершенном группой лиц по предварительному сговору общим весом 0,869 грамма, а также в хищении с причинением значительного ущерба гражданке Гаязовой Д.Э.ДТПВ ночь с 13 на 14 сентября около села Маркула Очамчырского района погиб в ДТП житель Тулы Александр Мамонов. Водитель машины не справился с рулевым управлением и врезался в дерево.В МЧС уточнили, что ДТП произошло в 00:27. Александр Мамонов скончался до приезда спасателей.Утром 14 сентября произошла еще одна авария по республиканской трассе в районе Нового Афона, в которой погиб 32-летний гражданин Абхазии.Днем позже в районе верхней Эшеры на 102-м километре республиканской трассы перевернулся легковой автомобиль. В ДТП пострадала женщина, управлявшая транспортом. Ее доставили в медучреждение.Фестивали культурыФестиваль культуры и ремесел прошел 15 сентября в селе Мыку Очамчырского района, в котором участвовали школьники из Галского, Ткуарчалского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского.Дети были поделены на пять команд: "Гончары", "Всадники", "Лучники", "Ткачи", "Кулинары". Для каждой из команд была разработана отдельная программа.На фестивале также проходили лекции о народных инструментах, воспитании детей в Абхазии, абхазских куклах, о значимости лошадей и верховой езды у различных народностей, а также мастер-классы по лепке из глины, рисованию орнаментов народов, проживающих в Абхазии, приготовлению абхазских национальных блюд, стрельбе из лука.Ежегодный абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" открылся в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 16 сентября.Автор проекта - кабардинская поэтесса Зарина Канукова отметила, что в этом году география участников расширилась. Если раньше он проходил с участием двух сторон – Абхазии и Кабардино-Балкарии, в этот раз в Абхазию приехали также поэты из Адыгеи и Карачаево-Черкесии.Фестиваль завершился на озере Рица в воскресенье, 17 сентября. Культурное событие организовано при поддержке Минкульта Абхазии и посвящен 95-летию со дня рождения адыгского поэта, писателя, ученого, заслуженного работника культуры Абхазии Заура Налоева.

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политика, экономика, культура, абхазия, россия, аслан бжания, мид абхазии