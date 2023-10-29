https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/sputnik-nedeli-ucheniya-koronavirus-i-soglashenie-o-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-1048841784.html

Sputnik недели: учения, коронавирус и соглашение о запуске Сухумского аэропорта

Sputnik недели: учения, коронавирус и соглашение о запуске Сухумского аэропорта

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 октября. 29.10.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

политика

экономика

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О том, как прошли командно-штабные мобилизационные учения в Абхазии, что предусматривает соглашение о комплексной реконструкции Сухумского аэропорта, вернулся ли коронавирус, а также о том, как прошли рабочие поездки абхазских политиков в Москву и Минск, читайте в материале Sputnik.Боевая подготовкаНа минувшей неделе состоялись командно-штабные мобилизационные учения на полигоне Цабал в Гулрыпшском районе. Президент страны Аслан Бжания принял в них участие.Были применены боевые самолеты и вертолеты, дроны, бронетанковые подразделения, реактивная и ствольная артиллерия, минометы. Служащие отработали высадку воздушного десанта, продемонстрировали президенту и представителям Минобороны и другим гостям действия штурмовых групп."Все поставленные командирами боевые задачи выполнены успешно, командно-штабные учения прошли на должном организационном уровне", – оценил учения Аслан Бжания.Особо отличившихся резервистов наградили грамотами.Поздравление от ПутинаПрезидент России Владимир Путин поздравил участников Битвы за Кавказ, проживающих в Абхазии, с 80-летием победы.Поздравления Нонне Дорофеевой, Ардавасту Сельвяну, Екатерине Синявской, а также участнице Сталинградской и Курской битв Валентине Шульгиной передали представители дипведомства, "Дома Москвы" в Сухуме и организаций российских соотечественников."Победоносное завершение Красной Армией этой масштабной военной операции стало важным, судьбоносным событием, во многом определившим ход Великой Отечественной войны. Вы, настоящие герои, встали насмерть на пути врага, мужественно сражались за каждую пядь родной земли, приближая Победу", – говорится в телеграмме.Битва за Кавказ началась в июле 1942 года, а отбросить немцев удалось только через 442 дня – 9 октября 1943 года. Абхазский перевал Пыв, на котором установлен памятник погибшим советским воинам, имел большое значение – через него проходили группы войск Санчарского направления, в который входили Сухумский, Гудаутский и Гагрский отряды, а также сводный отряд "Псху".Абхазия и БеларусьДелегация из Абхазии посетила Республику Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций.Абхазская сторона встретилась с руководителем Аппарата Совета министров Константином Бураком. Также глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба обсудил взаимоинтересующие вопросы с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым, сообщает Медиацентр МИД.Ардзинба во время рабочей поездки дал интервью белорусскому телеведущему Григорию Азаренку, в котором, в частности, он подчеркнул заинтересованность в увеличении товарооборота между Абхазией и Беларусью.По его словам, из республики в Минск уже экспортируют вина, лимонады и воду. В Белоруссии открыт Торговый дом "Абхазия".В свою очередь Абхазия заинтересована в импорте сельхозтехники, бытовой техники и молочной продукции из Беларуси.У сторон, по словам главы МИД, также есть заинтересованность в развитии сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.Ардзинба, в том числе, затронул эскалацию ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что Абхазия выступает за создание полноценного палестинского государства.Министр добавил, что позиция США привела к тому, что сегодня в разных точках мира создается геополитическое напряжение и условия для возникновения вооруженных конфликтов.Обмен опытомНа уходящей неделе министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут с рабочей поездкой посетил Москву.Киут побывал в отряде мобильного оперативного назначения "Русич" Росгвардии по Московской области, сообщила пресс-служба ведомства. Он ознакомился со специальной бронированной техникой, экипировкой личного состава ОМОН "Русич" ГУ Росгвардии по Московской области, а также с действиями инженеров при обнаружении взрывчатых веществ, выступлениями по стрельбе в городской застройке, по рукопашному бою, при задержании вооруженных преступников на автомобиле.Киут встретился в Москве со статс-секретарем, заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии), главнокомандующим войсками Росгвардии Олегом Плохим.Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в области подготовки кадров, лицензионно-разрешительной деятельности и формирования правовых основ межведомственного сотрудничества.Также делегация Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел Абхазии посетила Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области.Гости из Абхазии ознакомились с деятельностью центра, изучили опыт Росгвардии в сфере контроля за оборотом гражданского оружия и частной охранной деятельности.Запуск Cухумского аэропортВ пятницу, 27 октября, стало известно о том, что Правительство Абхазии и ООО "Инфраструктурное Развитие" подписали Соглашение о комплексной реконструкции Сухумского аэропорта.Документ предусматривает восстановление имущественного комплекса аэропорта "Сухум" с целью возобновления авиационного сообщения.Пропускная способность нового аэровокзального комплекса "Сухум" составит 1 300 пассажиров в час.Одновременно со строительством нового терминала в аэропорту будут построены или восстановлены административно-производственные здания, помещения для службы спецтранспорта и ремонта, топливозаправочный комплекс.Собственник компании "Инфраструктурное развитие" Рашид Нургалиев при подписании соглашения отметил, что открытие аэропорта позволит туристам быстро и, что очень важно, с комфортом добираться до курортов Абхазии"Инфраструктурное Развитие" прошло конкурс, организованный Минэкономразвития России и Минэком Абхазии.На подписании присутствовал президент Аслан Бжания. Ранее глава государства заявлял, что запуск сухумского аэропорта состоится не позднее 31 декабря 2024 года, если военная международная ситуация не обострится.ИнвестпрограммаПо сообщению пресс-службы Кабмина Абхазии, премьер-министр Абхазии Александр Анкваб обсудил выполнение мероприятий в рамках Инвестпрограммы в 2023 году с главой Управления капитального строительства Тимуром Агрба в среду, 25 октября.На заседании также обсудили работы, ведущиеся за счет средств из резервных фондов президента и Кабинета министров.В 2023 году в рамках Инвестпрограммы предусмотрена реализация 24 мероприятий на общую сумму 1,2 миллиарда рублей. Мероприятия на 900 миллионов уже профинансированы и близятся к завершению, остальные будут профинансированы до конца года.Днем позже, члены комитета Парламента Абхазии по экономической политике, реформам и информационным технологиям рассмотрели внесение изменений в закон "Об инвестиционной деятельности".Изменения подразумевают список абхазских и иностранных юридических лиц, которые могут получать преференции и льготы при реализации инвестиционных проектов.Также он устанавливает условия договора о государственно-частном партнерстве и особенности инвестиционной деятельности при реализации стратегических инфраструктурных проектов.Комитет принял решение включить законопроект в повестку для очередной сессии и рекомендовать депутатам принять его в первом чтении.Переговоры о перетокеВ эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор “Черноморэнерго” Тимур Джинджолия рассказал, что Абхазия ведет переговоры с Россией о предоставлении перетока электроэнергии.По его словам, зимой энергосистема республики не сможет функционировать только за счет выработки ИнгурГЭС."Я думаю, в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Вопрос введения графика (отключений - прим.) будет зависеть от притока зимнего на ИнгурГЭС и от количества электроэнергии, которую нам предоставит Российская Федерация”, — сказал Джинджолия.Он добавил, что уровень воды в Джварском водохранилище уже у критического порога — порядка 422.КоронавирусВ Сухуме к 27 октября зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией, рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления здравоохранения столичной администрации Ирма Воуба.По ее словам, 16 из инфицированных - дети. Как отметила Воуба, большая часть людей переносит коронавирус в легкой форме, если у них нет хронических заболеваний, которые могут обостриться в период болезни.За октябрь, по словам Воуба, в Гудаутский ковидный госпиталь было отправлено всего два пациента, которым нужен был присмотр врачей.Борьба с наркотикамиРяд задержаний людей с наркотическими веществами произвели абхазские правоохранительные органы и российские таможенники на прошлой неделе.По сообщению пресс-службы погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, была пресечена попытка ввоза на территорию Абхазии крупной партии наркотиков.Задержанный, 30-летний иностранец, пытался вывезти из России около 300 граммов метадона. Белый заизолированный сверток с запрещенным веществом был спрятан под правым крылом автомобиля и был обнаружен в ходе досмотра на пункте пропуска "Адлер".Сотрудники ведомства проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление и документирование всех обстоятельств для последующего принятия решения в соответствии с действующим законодательством.Житель Санкт-Петербурга Алексей Алексеев задержан по подозрению в приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.При досмотре у него обнаружили сверток с метадоном, который он собирался распространять, сделав тайные закладки. Задержанный расфасовывал наркотик по сверткам по 1 грамму.Всего у задержанного было изъято свыше 130 граммов наркотика. По словам задержанного, ему должны были заплатить от 300 до 400 тысяч рублей.У жителя села Гумиста Сухумского района Отара Гублия изъяли 1,2 килограмма марихуаны, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.В доме у 46-летнего Гублия обнаружили засушенные стебли конопли, еще один куст наркосодержащего растения рос на приусадебном участке задержанного. В момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения марихуаной и метадоном.

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