https://sputnik-abkhazia.ru/20240602/sputnik-nedeli-resheniya-deputatov-i-zasedanie-kabmina-1051250561.html

Sputnik недели: решения депутатов и заседание Кабмина

Sputnik недели: решения депутатов и заседание Кабмина

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 27 мая по 2 июня. 02.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-02T23:34+0300

2024-06-02T23:34+0300

2024-06-02T23:34+0300

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На уходящей неделе состоялась сессия Парламента, где был принят ряд законопроектов и одобрены бюджеты фондов, также состоялось заседание Кабинета министров. Подробнее о принятых решениях читайте в материале Sputnik.Заседание Кабмина30 мая состоялось очередное заседание Кабинета министров Абхазии. Кабмин внес изменения в Положение о мерах социальной поддержки инвалидов ОВНА и порядке реализации Минсоцобеспечения.Каждый год в ведомство обращается до 300 инвалидов ОВНА, которые нуждаются в зубопротезировании. Этой помощью каждый заявитель может воспользоваться частями в течение трех лет.Кабмин принял постановление о ежемесячной доплате к пенсиям граждан Абхазии, которые не получают выплаты иностранного государства:Министр соцобеспечения Руслан Аджба отчитался о выполнении целевой программы "Жилище 2023-2025". По его словам, в 2023 году поступило 95 новых заявлений, было рассмотрено 103 и одобрено 67 на 60 миллионов рублей. За это время в ведомство обратились 400 человек. Всего на реализацию предусмотрено 180 миллионов рублей — по 60 миллионов в течение трех лет. Министр финансов Абхазии Владимир Делба предложил задействовать районные бюджеты для реализации целевой программы "Жилище". По его словам, это позволит сделать программу более эффективной.Также Кабмин Абхазии решил передать Минкульту помещение для музея имени Дмитрия Гулиа. По словам председателя Госкомитета по приватизации Беслана Кубрава, для этого администрация Сухума по обращению Минкульта перевела жилое помещение в нежилое, и позже оно было выкуплено.ИнвестпрограммаОбъем Инвестпрограммы 2023-2025 годов составляет 3,4 миллиарда рублей, сообщила на совещании с президентом глава Минэка Кристина Озган.Средства распределены по районам, уточнила Озган.В Сухуме:В Гудаутском районе:В Ткуарчалском районе:В Гагрском районе:Заседание Парламента31 мая состоялась сессия Парламента Абхазии, где был рассмотрен ряд законопроектов и поправок, а также утверждены отчеты об исполнении бюджетов внебюджетных фондов республики за 2023 год.О деятельности Нацбанка отчитался председатель Беслан Барателиа. По его словам, сумма депозитов физических лиц в банках Абхазии на 1 января 2024 года составила рекордную цифру для республики 3,3 миллиарда рублей.В 2023 году было выдано 13 404 кредита на сумму 5,8 миллиарда рублей: физическим лицам — 12 743 кредита на сумму 2,4 миллиарда, юридическим лицам — 321 кредит на сумму 2,5 миллиарда, ИП — 340 кредитов на сумму 0,9 миллиарда.Более 13 миллиардов рублей перечислено из Абхазии в 2023 году в страны ближнего и дальнего зарубежья через системы денежных переводов. Эта сумма больше показателей 2022 года на 1,8 миллиарда рублей.В Россию в прошлом году перевели 9,4 миллиарда рублей, а в страны Средней Азии — 2,2 миллиарда рублей, в Турцию — 1,5 миллиарда.Банковскими картами в 2023 году в Абхазии оплатили товары и услуги на сумму 12,6 миллиарда рублей. Это на 32,8% больше, чем в 2022 году.Картами международных платежных систем проведено безналичных операций на сумму 11,7 миллиарда рублей, в том числе картами "Мир" – на 6,1 миллиарда, картами АПРА – на 789,2 миллиона рублей.Общий объем транзакций в платежной системе АПРА в 2023 году составил 34,8 миллиарда рублей, что на 4,6 милларда больше, чем в 2022 году.Доля карт международных платежных систем от общего объема — 59,4%, в том числе карт "Мир" — 33,4%, доля карт АПРА — 40,6%.Глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария сообщил на заседании, что более 24 миллионов рублей возмещено в 2023 году Пенсионному фонду России за излишне выплаченные пенсии, полученные жителями республики, не регистрировавшими факты смерти родственников-пенсионеров заблаговременно.Ремонтно-восстановительные работы на дорогах республиканского и местного значения — основная статья расходов бюджета Дорожного фонда Абхазии, рассказал на заседании сессии Парламента замглавы Виталий Цвижба. На содержание и ремонт дорог республиканского значения было предусмотрено 59 миллионов рублей, но выполнено на 68 миллионов, уточнил Цвижба.Из-за этого было уменьшено финансирование работ на дорогах местного значения протяженностью более 3000 километров.Внесены поправки в Воздушный кодекс Абхазии в окончательном чтении. Документ предусматривает в том числе следующие изменения:Парламентарии внесли в первом чтении поправки в КоАП и Уголовный кодекс Абхазии в части регулирования конкуренции и монополистической деятельности на товарных рынках.Изменениями установлены административная и уголовная ответственность за нарушения антимонопольного законодательства. В том числе за непредоставление информации антимонопольному органу или предоставление заведомо ложной информации, распространение заведомо ложных сведений о конкуренте.Вопросы аэропорта29 мая президент Аслан Бжания провел рабочее совещание в сухумском аэропорту.Основной темой встречи стала реконструкция воздушной гавани и ход ремонтно-восстановительных работ. Сейчас идет реставрация взлетно-посадочной полосы, демонтаж покрытия перрона, герметизация деформационных швов, монтаж цементно-бетонных заводов. Уже завершена подготовка базы для размещения складов инертных материалов и начались их поставки.Бжания отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком и подчеркнул, что открытие аэропорта внесет значительный вклад в экономическое развитие Абхазии.Подготовка к курортному сезонуМедучреждения Гагры и Гудауты готовы к курортному сезону, сообщил Минздрав.Глава ведомства Эдуард Бутба проинспектировал Пицундскую горбольницу, Гудаутскую и Гагрскую ЦРБ и обсудил с главврачами подготовку к наплыву пациентов в летние месяцы. Основной проблемой главы медучреждений назвали дефицит специалистов. Этот вопрос Минздрав планирует решать при помощи ротации кадров из России, предварительные договоренности уже достигнуты.Рицинский нацпарк тоже готовится к летнему сезону. 20 мест для пикников оборудовали столами, лавками и урнами, в некоторых даже установили мангалы, сказал в интервью Sputnik главный лесничий Тенгиз Джергения.Дорогу к Ауадхаре расчистили и будут засыпать щебнем. Там, где можно сорваться с высоты, установили специальные сетки, в местах возможных камнепадов есть специальные таблички.Джергения напомнил, что туристы должны бережно относиться к экосистеме парка, соблюдать чистоту, сообщать о предполагаемых маршрутах и брать с собой проводников, хорошо знающих местность.Более шести миллионов рублей выделили на ремонт дороги в Рицинском реликтовом национальном парке.Как рассказал Sputnik директор объекта Адамур Багателия, речь идет о ямочных работах и частичном ремонте участка от смотровой площадки до стоянки выше озера Рица протяженностью около 700 метров."Там у нас были обвалы и были установлены подпорные стены. Надо было дождаться, пока грунт не примет свой естественный осадок. Дорога скоро будет в идеальном состоянии", — отметил он.На протяжении всей дороги от республиканской трассы до озера Рица будет нанесена дорожная разметка, добавил Багателия.31 мая был открыт турсезон в Новом Афоне. Лада Дэнс, "Кабриолет", "Блестящие" и абхазская рок-группа Jam выступили на праздничном концерте "Afon summer 2024”, организованном администрацией города и предпринимателями.Десять камер видеонаблюдения установили на набережной Очамчыры.Еще десять камер приобретут позднее, сказал замглавы администрации Отар Акаба. Так жители и гости города будут чувствовать себя в большей безопасности. Подготовка к турсезону идет полным ходом. Уже убрали деревья и мусор, выброшенные на пляж после недавних ливней, в ближайшее время жители планируют провести еще один субботник.Память второго президентаПамять второго президента Абхазии Сергея Багапш почтили в селе Джгярда в день его смерти 29 мая.В церемонии приняли участие глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, посол России Михаил Шургалин, члены Кабмина, депутаты.Сергей Багапш был избран на пост президента в 2004 году и переизбран в 2009 году. Он скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет.Визит президентаАслан Бжания посетил Сухумский лицей-интернат в преддверии Международного дня защиты детей.Глава государства поздравил детей с предстоящим праздником, пожелал им успехов в учебе и занять достойное место в абхазском обществе. Он подарил интернату мультимедийную многофункциональную систему.С поздравительными речами выступили министр просвещения Инал Габлия и Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия.1 июня президент Аслан Бжания поздравил жителей Абхазии с Днем защиты детей."Забота о каждом ребенке, защита его прав — один из главных приоритетов для каждой страны", — говорится в поздравлении.Глава государства отметил, что взрослые несут ответственность за то, какими вырастут их дети и в каком мире им предстоит жить, и отметил важность правильного воспитания подрастающего поколения.Новые назначения и возвращение на пост28 мая исполнение обязанностей министра иностранных дел Абхазии было возложено на замминистра Одиссея Бигвава.Ираклий Тужба освобожден от исполнения обязанностей главы ведомства, следует из указа президента Аслана Бжания.Инар Гицба останется депутатом Парламента Абхазии до конца срока. В своем Telegram-канале он сообщил, что решение обусловлено обращениями избирателей и коллег.При этом он покинул пост исполнительного секретаря Всемирного абхазо-абазинского конгресса, чтобы усилить активность работы в Народном Собрании.Инар Гицба написал заявление о сложении полномочий депутата 25 марта. Он был избран в Народное Собрание VII созыва в марте 2022 года от округа №1 (Новый район, Сухум).Новая федерацияВ Абхазии создадут Федерацию национальных видов спорта. С таким предложением в Госкомспорта республики обратилась инициативная группа.Как рассказал Sputnik начальник молодежного отдела комитета Идрис Кара-Осман-оглы, руководителем федерации был избран Адгур Гунба. Кара-Осман-оглы отметил, что в национальных играх заложены культура, дух и самобытный колорит абхазского народа, их необходимо сохранять и вовлекать в соревнования молодое поколение.Подземные открытияПять новых пещер найдено российскими спелеологами в Гагрском районе, сообщил Sputnik председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.По его словам, в одной из пещер глубиной около 24 метров есть подземная река и зал десять на десять метров, в котором течет вода. Вход в пещеру узкий, поэтому открыть ее для туристов не получится, но она может быть интересна для спортивного туризма.Остальные пещеры поменьше, их глубина пять-десять метров, но они могут быть и больше, так как не изучены до конца.Все вновь найденные пещеры соединяются с рекой Репруа.

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