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И зимой, и летом: перспективы развития всесезонного отдыха в Абхазии

И зимой, и летом: перспективы развития всесезонного отдыха в Абхазии

Sputnik Абхазия

Абхазия – традиционно летнее направление туризма, в эти три жарких месяца курорты Пицунды, Гагры, Нового Афона и Сухума входят в топы самых популярных мест для... 26.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-26T14:25+0300

2024-07-26T14:25+0300

2024-07-26T14:45+0300

в абхазии

абхазия

отдых в абхазии

туризм

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Всего в 2023 году Абхазию посетили порядка 1,4 миллиона человек, а в этом году ожидается увеличение показателя на 20%. Большинство туристов предпочитали отдыхать в республике в период с июня по август-сентябрь. В межсезонье же Абхазия не может похвастаться большим количеством гостей, хотя, казалось бы, для этого есть все условия – комфортный климат, гастрономическая привлекательность, выгодные цены, разнообразные объекты размещения.Как сделать из Абхазии всесезонный курорт, какие планы по превращению республики в круглогодичное место отдыха существуют в правительстве и какую выгоду от этого может получить страна – разбирался Sputnik.Проблемы туризма в межсезоньеАбхазия планирует развивать туризм в межсезонье, чтобы стать круглогодичным местом отдыха, сказал в одном из недавних интервью "Интерфаксу" замминистра по туризму республики Астамур Барциц.Кроме того, по словам Барциц, необходимо и популяризировать объекты, увеличить возможность бронировать номера через крупные онлайн-агрегаторы.В интервью Sputnik руководитель абхазского направления российской туркомпании "Алеан" Сергей Косилов рассказывал, что в 2023 году наблюдался высокий рост загруженности отелей республики в новогодние праздники. Эксперт связывал это с тем, что у российских туристов не так много выбора поездок за границу по доступным ценам, а в Абхазии появились новые объекты, которые приспособились к зимнему туристу. Они предлагают теплые бассейны, спа-программы и другие услуги.При этом, отметил Косилов, в целом по республике не наблюдается значительного продвижения по предоставлению услуг туристам в зимний период."К сожалению, сильного общего продвижения отельеров в этом направлении нет. Это делают те инвесторы, которые занимались этим в России, а теперь занимаются в Абхазии. Сказать о том, что местные отельеры, работавшие "на лето", начали придумывать что-то на зиму, учитывая опыт по созданию оздоровительных программ, нельзя. Но тут экономическая составляющая, это очень дорого, это другой сегмент бизнеса", – подчеркнул он.В межсезонье, по словам старшего преподавателя кафедры экономической теории АГУ Линды Ампар, спросом в Абхазии пользуется познавательный туризм, спа-отдых, йога, массажи и косметологические процедуры в рамках тура."Оздоровительный туризм пользуется большим спросом после пандемии коронавируса. Большой спрос именно на медицинские услуги. Благо, у нас есть условия для этого. У нас есть термальные, минеральные источники, и нужно использовать этот ресурс. Но, к сожалению, многие пансионаты закрываются зимой”, – сказала она.На недавнем круглом столе в Центре социально-экономических исследований, посвященном развитию туротрасли, президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина заявила, что для решения проблемы плохой загрузки отелей в межсезонье необходимо разрабатывать стратегии, привлекающие туристов, а также обеспечивать стабильный уровень занятости персонала в течение всего года. Немаловажным фактором, по ее мнению, является проведение различных мероприятий, праздников, фестивалей, а также развитие санаторно-курортной сферы."Необходима информационная поддержка со стороны государства, создание инфо-каналов, рекламных продуктов, нацеленных на популяризацию туризма в Абхазии", – сказала она.По горам и пещерамАбхазия может быть интересна не только пляжным отдыхом – в стране есть все возможности для любителей походить по горным тропам и полазить по пещерам. Уже несколько лет Русское географическое общество совместно с Госкомитетом по экологии Абхазии исследует пещеры в республике (в основном в горной части Гагрского района). Совсем недавно там было найдено пять новых пещер, самая большая из них глубиной 24 метра. Вход в нее узкий, поэтому открыть ее для всех туристов не получится, но она может быть интересна для спортивного туризма.Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава не исключил, что в дальнейшем одним из направлений туризма может стать спелеотуризм (вид спортивного туризма, который подразумевает путешествие по пещерам и преодоление в них различных препятствий – прим.), однако для этого необходимо провести тщательное изучение пещер и задействовать подходящие глубины, которые не представляли бы опасности для путешественников и были бы удобными для посещения."Чтобы привлекать больше туристов в страну, конечно, надо выбирать те пропасти, которые в своем распространении не вертикальны, а горизонтальны, то есть были бы легко посещаемы и проходимы", – пояснил он.По словам директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Красная Поляна" Льва Шагарова, развитие курортов на особо охраняемых природных территориях может снизить сезонный фактор и увеличить доходы всей отрасли. Но здесь важно изучить опыт, накопленный тем же Сочи, и не нанести урон природе.В Абхазии сейчас уже идет массовая застройка на особо охраняемых природных территориях. По мнению Шагарова, проблема республики в том, что пока эти вопросы законодательно не урегулированы. Государству необходимо разработать требования к объектам строительства. Однако в стране все еще не действует Генеральный план развития городов и Градостроительный кодекс, приняты лишь отдельные нормы и правила на уровне администраций.Организатор горнолыжных туров на Мамзыщхе Томас Бутба в интервью программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказывал, что организованные группы экстремалов интересуются горнолыжными курортами Абхазии, так как для них это еще неизведанная территория.Однако в силу неразвитости сферы покататься в горах Абхазии – удовольствие не из дешевых. Дорого обходятся обслуживание, инфраструктура, оборудование. В день поездка в горы обходится в пять тысяч рублей и выше. Это, по словам Бутба, не дороже, чем Красная Поляна, но дороже зимних курортов России.И спорт, и отдых!Абхазия обладает большим потенциалом для развития спортивного туризма. Таким мнением поделился заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар. По его словам, сегодня можно отметить продвижения в конном туризме и велотуризме, мототуризме и яхтинге."Можно пробивать маршруты. Минтуризма и Госкомитет по делам молодежи и спорту совместно должны обсудить и разработать какую-то программу. Они должны участвовать в этом. Просто за это нужно взяться как можно серьезнее. Было бы здорово, если бы в наших санаториях были инструкторы по спортивному туризму", – считает Ампар.Как новую базу для сборов и отдыха Абхазию рассматриваю и футболисты. Коммерческий директор одной из гостиниц республики Астанда Логуа рассказала, что много заявок поступает от тех, кто собирается приезжать на тренировочные сборы.В Абхазию приезжают тренироваться не только профессионалы, но и футболисты-любители. Так, в этом году на стадионе "Динамо" состоялось несколько шоу-матчей команды российской Медиалиги ФК "10" и сборных команд из Абхазии.Водоемы Абхазии тоже не проходят мимо внимания профессиональных спортсменов. К примеру, в этом году на озере Скурча в Адзюбже тренировки проходили у молодежной сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Они готовились к кубку и чемпионату России, а также играм БРИКС, прошедшим в Казани.Членов сборной СССР по гребле на байдарках и каноэ тренировали в свое время на олимпийской базе, которая располагалась на Галском водохранилище. Восстановлением базы заинтересовался в 2020 году бывший министр спорта России Олег Матыцин. В республику даже приезжала делегация из России, чтобы оценить масштабы предстоящей работы.По словам гида Сандрика Пачулия, одно из самых популярных спортивных направлений сегодня – джиппинг, но не меньшим спросом с годами начинают пользоваться рафтинг и трекинг. Набирают обороты такие экстремальные виды отдыха, как роупджампинг и каньонинг.В 2022 году российский сервис бронирования отелей и квартир провел опрос в соцсети VK и узнал у подписчиков, какое место они выбрали бы для фитнес-туризма. Оказалось, что Абхазия попала в десятку популярных направлений. Такой вид отдыха в Абхазии выбрали 7% участников опроса.По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, фитнес-туризм – это перспективное направление. В Абхазии есть запросы на йога-туры и другие виды спортивного туризма, отметила она.Не развит, но вполне перспективен для Абхазии шахматный туризм, считает президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. Уже более 20 лет в августе в Сухуме проходит шахматный турнир, куда на десять дней съезжаются профессионалы и не только они."Это тренеры, родители, просто друзья. Получается, более тысячи человек участвует в этом мероприятии. Для курортного города это очень важно, ведь они где-то селятся, покупают что-то, питаются, это все вклад в экономику", – сказал он.Лучшие воспоминания из детстваВ советское время в Абхазию по путевкам мечтали попасть не только мамы, но и их дети. В республике были развиты детские лагеря, куда съезжались школьники из всех республик бывшего СССР.Сегодня Абхазия таким похвастаться не может, государственных лагерей не хватает даже для местного населения. Тем не менее дети не перестают проводить каникулы в Абхазии, но уже с родителями.По словам преподавателя Абхазского государственного университета Беллы Джинджолия, запрос на детский отдых в республике сегодня есть."Самое ценное, что это еще и образовательный туризм. Если представитель советского времени знал об Абхазии, то молодое поколение в России о ней знает плохо. Ребенок, который однажды побывал в Абхазии, благодаря нашей природе и климату никогда не забудет о впечатлениях. А если это еще будет образовательная программа, где он будет узнавать об особенностях территории, то это наложит свой отпечаток на всю жизнь", – сказала она.В 2023 году в Сухуме состоялся круглый стол с участием российских специалистов, где обсуждался потенциал развития детского туризма. Анна Калягина отметила, что многие компании не хотят заниматься организацией досуга для детей, так как это "чрезвычайно сложный элемент рынка туризма и требует решения множества вопросов", в том числе безопасности и санитарных норм.Среди факторов, сдерживающих развитие детского туризма, – отсутствие классификации организации детского отдыха и сертификации детских услуг, стандартов для работников детских организаций. Кроме того, неясно, на какое количество детей могут быть рассчитаны места размещения.Учредитель компании-туроператора "Пилигрим Плюс" из Архангельска Наталья Тютюнник отметила, что очевидные плюсы детского туризма – чистый воздух, теплое и безопасное море, отсутствие языкового барьера. Однако для того, чтобы продвигать это направление, необходимо приложить усилия, в том числе в области законотворчества, заметила она.Поесть и отдохнутьПо словам гендиректора туристической компании "7-тур" Елены Добровольской, часть туристов при рассмотрении Абхазии в качестве направления для отдыха активно интересуются гастрономическими предложениями.Директор центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая считает, что республика вполне способна ответить на этот интерес эксклюзивными предложениями – для этого есть все ресурсы, но пока нет организованных гастротуров. Знакомство с местной кухней обычно ограничивается экскурсионными поездками, в рамках которых проходят дегустации вин, сыра, меда."Если можно будет предложить тур – размещение, море, солнце и плюс к этому сделать гастротур, это всегда будет пользоваться спросом. Помимо сезона, мы сможем загрузить межсезонье, тем самым у нас будет больше туристов, об Абхазии узнают не только как о курорте, где есть чистое море и хороший воздух, но и увидят, что есть экологически чистые продукты", – отметила Лакербая.В качестве удачного примера гастротура директор центра при АГУ привела ежегодный традиционный праздник на Лыхнаште, где представлена крестьянская продукция и национальные блюда. По ее словам, многие туристы не первый год специально подстраивают свои отпуска, чтобы побывать на фестивале в октябре.Чтобы развивать гастротуры, нужна качественная реклама и качественные, экологически чистые продукты, уверена Лакербая. "Если туристы будут понимать, что их никто не обманывает и что есть интересные мероприятия, которые проходят в Абхазии, то всегда будет спрос", – добавила она.Эксперты уже начали предпринимать первые попытки развития гастротуризма в республике вне рамок дегустационных туров. К примеру, в 2023 году был проведен гастро-фестиваль "Вкус Абхазии". В программу были включены продукции местных производителей, концерт, интерактивно-познавательная игра "Особенности национальной кухни", мастер-класс по изготовлению аджинджуха и десерта из абхазской хурмы, чайная церемония, беседа с виноделом.Еду на событиеНе всем туристам достаточно позагорать, вкусно поесть и съездить на Рицу. Некоторые приезжают на интересные события – фестивали, чемпионаты, концерты. Событийный туризм в мире пользуется большой популярностью, в Абхазии он тоже набирает обороты.Декан биолого-географического факультета Игорь Цулая на одной из панельных дискуссий с участием экспертов в сфере туризма отметил, что некоторые туристы хотят бывать на событиях, которые носят частный характер."Мы часто бываем на свадьбах и обращаем внимание на то, что там бывает много гостей из России – это могут быть и однокурсники, и сослуживцы, и партнеры людей, работающих в туристическом бизнесе. Для них это событие планетарного масштаба, когда они видят свадьбы на 700-800 или 1000 человек, и эта ниша тоже не занята", – подчеркнул он.Еще одно направление, которое может иметь перспективу – организация туров на различные события, такие как венчание, крещение, празднования различных юбилеев. В Абхазии проводят много церковных праздников, которые также могут привлечь туристов, считает Цулая."Это задача для бизнеса – найти этих туристов, привезти их, организовать им это событие и отправить к себе", – заметил он.Менеджер предприятия "Курорт Пицунда" Азамат Багателия рассказал, что туристический объект более шести лет активно сотрудничает с крупнейшими туроператорами, которые организуют выездные мероприятия – это различные спортивные соревнования для детей, подростков, студентов, йога-туры."Один из хороших примеров – это 2021 год, когда мы смогли в межсезонье максимально загрузить объект, принять большое количество заказов. Среднее количество людей, которые приезжают по работе с корпоративными клиентами – от 500 человек и выше. Бывало, что на фестиваль заезжали 1000-1500 человек. Это различные культурные мероприятия, народная музыка, танцевальные и спортивные мероприятия", – подчеркнул Багателия.Директор Института экологии АНА Роман Дбар, считает, что фестиваль хамсы мог бы стать интересным событием, который привлечет отдыхающих в Абхазию.Экскурсовод Дмитрий Акуция считает, что для развития событийного туризма в Абхазии не хватает этнографических мероприятий, ведь турист приезжает познакомиться с чем-то необычным, колоритным, культурным разнообразием.Один из удачных примеров событийного туризма в Абхазии – "Абхазское застолье" в селе Дурипш. Около 20 лет назад братья Руслан и Осман Кокоскерия превратили абхазскую традицию в бизнес. Суть "абхазского застолья" в том, чтобы принять как можно больше гостей и провести им экскурсию по своим владениям, показать абхазские сады, погреб, местный быт, рассказать о прошлом и настоящем республики, традициях и культуре, а также, конечно же, угостить их традиционными абхазскими блюдами и напитками. В курортный сезон они практически ежедневно встречают от 300 до 600 человек.Поправить здоровьеРазвитие туристско-рекреационной сферы в Абхазии – это один из приоритетов развития экономики и одно из условий устойчивого развития экономики нашей страны, считает сотрудник ЦСЭИ Амра Цушба."У нас достаточно ресурсов, это и не нарушенная деятельностью человека природа, значительное историко-культурное наследие и благоприятная экологическая обстановка и другие факторы", – подчеркнула она.При этом Цушба отметила, что нельзя забывать и о проблемах, которые существуют в области туризма. Одна из основных – слабо развитая туристическая инфраструктура, построенная еще во времена Советского Союза."Для ее восстановления у нас, к сожалению, не хватает финансовых инвестиций. И другая немаловажная проблема, на которую нужно обратить внимание – неравномерное распределение в рекреационном плане туристического потока по территории страны. То есть остро встает вопрос расширения территории туризма, а именно, использования туристического потенциала восточных районов республики", – сказала эксперт.Врач-терапевт медицинского отделения пансионата "Литфонд" Ирина Марсакова считает, что Абхазия может предоставить большой спектр рекреационных возможностей для туризма – лечебницы, санатории, грязевые природные источники, физиопроцедуры при объектах размещения."Я вижу, что эти услуги начинают возрождаться, появились санатории, которые не просто используются для отдыха, но и предлагают лечебные мероприятия", – сказала она.АгротуризмАбхазия – не только туристическая, но и сельскохозяйственная республика. Эти две сферы, составляющие основу экономики республики, могут и, по мнению экспертов, должны взаимодействовать. Турист нынче любопытный, ему интересно, что, как и где растет, а еще лучше – самому поучаствовать в процессе в огородах и на полях.Председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко считает, что прежде чем говорить об агротуризме, нужно активно развивать сельскохозяйственный сектор."Если мы свою дегустацию не подкрепляем продукцией, которую можем вывести на рынок, то она останется мелкосерийной, о ней никто ничего знать не будет", – сказал он.Ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин считает, что аграрный, сельский туризм может вполне посоперничать с пляжным отдыхом в Абхазии. Однако для того, чтобы он работал во благо экономики, нужно предпринять ряд мер.В частности, фермеры на высоком уровне должны организовывать прием туристов, чтобы фермерская продукция использовалась в дегустациях, а также организовывать мероприятия по сбору продукции и ее производству. В районах страны можно посещать не только виноградники, но и чайные фабрики. Но для развития агротуризма необходимо разработать законодательную базу, и эта база должна регламентировать функционирование данного сектора туриндустрии", – отметил Федулин.Эксперт также сказал, что для Абхазии необходима своя стратегия развития туризма, куда должен быть включен и аграрный туризм, так как он сам по себе не может развиваться.В материале представлено лишь несколько направлений всесезонного туризма, которые могут привлечь гостей в Абхазию в межсезонье. В одном из интервью Sputnik завкафедрой инновационного предпринимательства Санкт-Петербургского института бизнеса и инноваций Елена Чурина отметила, что у Абхазии колоссальный туристический потенциал, несмотря на ее маленькие размеры."Это жемчужина мирового туризма. Но очень много проблем, которые до сих пор не решены... У вас много инициатив от турагентов, от туроператоров, от людей, работающих в туристической сфере, вы очень много делаете. Но присутствует явная дисфункция процессов управления туристической сферы. Министерство не должно само разрабатывать все эти маршруты, но оно должно управлять всеми этими процессами", – сказала она.Есть желание, нет возможностейВ 2023 году в Абхазии отдохнули 1,4 миллиона туристов.На совещании по подготовке к летнему курортному сезону с участием президента, министр туризма Теймураз Хишба сообщал, что с однодневным визитом в стране побывали более 562 тысяч человек, количество размещенных лиц составило 830 173 человека.По словам начальника отдела приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма республики, кандидата экономических наук Кристины Лакербая, предположительно, лишь 25% из туристов побывали в стране в межсезонье, то есть с ноября по апрель. Активным турсезоном в республике принято считать период с мая по октябрь.К 2024 году в республике насчитывается более тысячи объектов размещения, но, большинство из них, в особенности мини-отели до 50 мест, по словам Лакербая, в межсезонье закрываются. Дело в том, что для владельцев гостиниц спрос очень редко превышает экономическую выгоду запуска объекта в полноценном режиме."В Абхазии есть ряд объектов, которые предоставляют, помимо размещения, комплекс услуг санаторно-курортного направления. К сожалению, тот спрос, который есть сегодня, не загружает их стопроцентно, хотя они могут работать круглый год", – считает специалист.По ее словам, туристическая сфера в Абхазии строится в основном на частном бизнесе, и государство должно мотивировать и стимулировать инвесторов и бизнесменов для вклада в развитие сферы, в том числе в межсезонье.В 2024 году расходная часть республиканского бюджета Абхазии составила более 12 млрд руб. На развитие курортов и туризма из этой суммы предусмотрено 30,5 млн руб. Для сравнения, на работу органов законодательной власти выделено более 100 млн руб, а исполнительной – более 312 млн."На данный момент государственная политика в области расширения сезонности в Абхазии требует больших финансовых вложений, которых, к сожалению, недостаточно в госструктуре. Но все это можно реализовывать за счет частных инвестиций", – объясняет Лакербая.Сейчас в силах министерства лишь участие в международных выставках, проведение рекламных туров для туроператоров и агентов, изучение и анализ сферы в межсезонье. Несмотря на это, ежегодно объем налоговых платежей в республиканский бюджет растет.Круглогодичная занятость в сфере туризма составляет более 4,5 тысячи человек. В сезон количество людей, работающих в туристической отрасли, возрастает в разы и составляет порядка 30 тысяч человек. Средняя зарплата – от 15 до 22 тысяч рублей.Лакербая считает, что, если активно развивать межсезонный отдых, пополнение бюджета вырастет в разы, увеличится занятость населения, улучшится уровень жизни и владельцам бизнеса не придется жить по принципу "трачу все, что заработал летом".

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