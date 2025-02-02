https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/sputnik-nedeli-vizit-kirienko-press-konferentsiya-s-kandidatami-i-energodefitsit-1053586117.html

Sputnik недели: визит Кириенко, пресс-конференция с кандидатами и энергодефицит

Sputnik недели: визит Кириенко, пресс-конференция с кандидатами и энергодефицит

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в Абхазии с 27 января по 2 февраля. 02.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-02T20:10+0300

2025-02-02T20:10+0300

2025-02-02T20:10+0300

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/01/1053577701_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_5f813e8d4c38d3c18fc5dd54456473bd.jpg

На уходящей неделе в республику прибыл важный гость из Москвы, четыре кандидата в президенты приняли участие в пресс-конференции на телевидении, а страна по-прежнему готовилась к выборам.SputnikБольшой гость в АбхазииВ Абхазию с рабочим визитом прибыл первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.31 января у него прошла встреча с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба. Стороны обсудили вопросы абхазо-российского партнерства.В этот же день Кириенко посетил Сухумский аэропорт. С руководством координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта он обсудил вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.Первый замруководителя Администрации президента России также посетил Национальную картинную галерею и выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел", обсудил восстановление здания Нацгалереи и реставрацию поврежденных картин с исполняющей обязанности министра культуры республики Динарой Смыр, побывал в РУСДРАМе.В субботу, 1 февраля, визит продолжился. После чашечки кофе на Брехаловке Сергей Кириенко осмотрел строящуюся Республиканскую детскую больницу в Сухуме и пообещал решить проблему с финансированием проекта, который должен быть сдан в 2026 году.С главой Минздрава он обсудил покупку оборудования для коронарографии стоимостью в сто миллионов рублей, налаживание тесного взаимодействия между абхазскими и российскими врачами, диспансеризацию детей из отдаленных сел. Кроме того, в рамках двухдневного рабочего визита Кириенко побывал в сухумской №2 имени Пушкина и школе №1 в селе Приморское, которым подарил сертификаты на компьютеры, обсудил вопросы сотрудничества двух стран в сфере образования, оценил перспективы курортного сезона 2025 года. Выборы на высший пост страныВ Абхазии приближается дата выборов - 15 февраля. Ранее ЦИК утвердил открытие двух участков для голосования на территории России. Однако граждане Абхазии, российских регионах, высказали мнение о необходимости открытия дополнительных избирательных участков.Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов оперативно организовать дополнительные участки в российских городах для голосования на выборах президента Абхазии.В посольстве Абхазии в России заявили, что немедленно направят в ЦИК предложения об открытии дополнительных участков для голосования в России, если Парламент примет соответствующие поправки.Согласно действующему законодательству, составы участковых избирательных комиссий должны утверждаться за 30 дней до выборов.Пресс-конференция с кандидатами31 января на площадке Абхазского телевидения состоялась пресс-конференция с кандидатами в президенты республики. Она длилась почти 3,5 часа, на ней присутствовали четверо из пяти кандидатов - Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц. Пятый зарегистрированный кандидат Адгур Хурхумал был приглашен на пресс-конференцию, но не участвовал в ней.Кандидаты ответили на вопросы 15 абхазских и российских журналистов о проблеме развития абхазского языка, взаимоотношениях с главным стратегическим партнером - Россией, привлечении инвестиций, тарифах на электроэнергию .Энергодефицит28 января на очередном заседании оперштаба по обеспечению энергетической безопасности и.о. министра энергетики Джансух Нанба заявил, что Абхазия проведет переговоры с российской энергокомпанией "Интер РАО" о продлении перетока электроэнергии.При нынешнем графике обеспечить страну светом получится только до 15-17 февраля.С 23 декабря в республику поступает гуманитарный переток электричества из России, суммарно он составляет 327 миллионов кВт⋅ч.Российские врачи в АбхазииДелегация Минздрава России прибыла в Абхазию для оказания организационно-методической помощи по вопросам оптимизации и повышения эффективности госучреждений в сфере здравоохранения.Совместно с и.о. министра Эдуардом Бутба они посетили районные больницы республики. Были затронуты вопросы кадрового и технического оснащения, потребностей и сложностей, с которыми сталкиваются врачи.Эпидемия гриппаВ Абхазии наблюдается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом.В республике циркулирует два вируса гриппа – А и Б, от которых может защитить прививка.Пик заболеваемости медики ожидают через неделю, потом начнется спад. В мониторинге ситуации задействованы все городские и районные санэпидемстанции, СЭС находится на связи с районными управлениями образования.Новая книга об архитектуре28 января в Сухуме презентовали книгу абхазского журналиста Мананы Кокоскир “Архитектура Сухума”.Издание включает в себя историю градостроительства столицы республики с 1920 по 1955 годы. В книге собрана информация о почти не изученном периоде в истории республики.Издание вышло тиражом 1000 экземпляров и состоит из трех разделов:На создание книги Кокоскир понадобилось три года. Финансовую помощь в издании "Архитектуры Сухума" оказал фонд первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-vazhno-chtoby-sukhumskiy-aeroport-zarabotal-k-1-maya-1053579383.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250202/kirienko-otsenil-perspektivy-gryaduschego-kurortnogo-sezona-v-abkhazii-1053581033.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250131/zakonoproekt-ob-otkrytii-izbiratelnykh-uchastkov-v-rf-vnesen-v-parlament-1053573541.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kandidaty-v-prezidenty-soshlis-chto-v-abkhazii-net-antirossiyskikh-nastroeniy-1053574040.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250128/delegatsiya-minzdrava-rossii-posetila-meduchrezhdeniya-sukhuma-1053519637.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250129/sezonnyy-rost-zabolevaemosti-grippom-zafiksirovali-v-abkhazii-1053534344.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости