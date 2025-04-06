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Sputnik недели: инаугурация президента, подарок от Кириенко и "Эстафета Победы"

Sputnik недели: инаугурация президента, подарок от Кириенко и "Эстафета Победы"

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 31 марта по 6 апреля. 06.04.2025, Sputnik Абхазия

2025-04-06T20:27+0300

2025-04-06T20:27+0300

2025-04-06T20:27+0300

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О том, как прошла инаугурация президента Абхазии Бадры Гунба, какие векторы развития он обозначил, какие первые кадровые решения принял, а также о том, как прошел визит в республику Сергея Кириенко и что он подарил Ткуарчалской ЦРБ, читайте в материале Sputnik.ИнаугурацияПрезидент Абхазии Бадра Гунба официально вступил в должность 2 апреля. Церемония инаугурации прошла в зале Кабмина в присутствии сотен гостей, в том числе из Российской Федерации и Южной Осетии.После этого вступивший в полномочия Гунба выступил с программной речью, в которой обозначил приоритеты и векторы развития государства."Для развития страны необходимо преодолеть внутренние разногласия. Новейшая история Абхазии доказала, что, будучи единым, народ способен на достижение самых высоких результатов", - в частности, сказал президент.Гунба также отметил, что сегодня страна живет и развивается в новых реалиях и назрела необходимость реформы органов госвласти и управления. В Парламенте создана комиссия по выработке предложений о поправках к Конституции.Президент намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти. Он продолжит работу по развитию социально-ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан Абхазии.Кириенко в АбхазииЗа день до инаугурации и.о. президента Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили село Хуап Гудаутского района.Они побывали в доме мастера по изготовлению абхазских музыкальных инструментов Василия Арухаа, где Сергею Кириенкоподарили апхьарцу.Кроме того, военкор Семен Пегов, друг семьи Арухаа, подарил Бадре Гунба нож, сделанный из подбитого на Донбассе британского танка.Также Кириенко и Гунба посетили 7-ю российскую военную базу в Абхазии. Они осмотрели школу и спорткомплекс, которые строятся на территории базы и обсудили строительство с представителями командования. Акцент сделан на то, чтобы в школе могли учиться не только дети военных, но и местные ребята.В четверг, 3 апреля Гунба и Кириенко посетили Ткуарчалскую районную больницу. Российский чиновник приехал в самый высокогорный город республики не с пустыми руками. Он подарил медучреждению электрокардиограф.Кириенко и Гунба также посетили Аллею Героев в Ткуарчале. Там они возложили цветы к памятнику в честь павших в Отечественной войне народа Абхазии и в Великой Отечественной войне.Президенту Абхазии и первому замруководителя Администрации президента России удалось обсудить ряд государственных и социальных вопросов во время рабочей встречи в Сухуме. Среди них бесперебойные пенсионные выплаты получателям, живущим в Абхазии, и перспективы открытия отделения Промсвязьбанка.Пенсионеры, постоянно проживающие в Абхазии и получающие российскую пенсию, до 1 июля смогут получать выплаты по старой процедуре.Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, сообщил Кириенко.За три месяца пенсионеры должны успеть оформить банковские карты, добавил он. В реализации проекта участвуют Банк Абхазии, абхазский Сбербанк и российский Промсвязьбанк, открывшие необходимые отделения в Сухуме и других городах.Первые назначенияУказом президента Абхазии Бадры Гунба премьер-министром страны назначен Владимир Делба.Глава государства принял отставку Кабинета министров. Премьер-министр представит ему предложения по персональному составу правительства.Председатель Правительства России Михаил Мишустин направил Владимиру Делба поздравления с назначением и отметил важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и союзничества.На уходящей неделе президент Абхазии также назначил временно исполняющего обязанности главы Очамчырского района. Им стал Артимон Габелая.Назначение связано с вступлением Беслана Бигвава в должность вице-президента Абхазии.Встречи в ПарламентеВ Народном Собрании Абхазии прошла встреча спикера Лаши Ашуба с вице-спикером Госдумы Петром Толстым и депутатом, председателем комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым.Петр Толстой заявил, что Госдума будет системно на постоянной основе взаимодействовать с абхазскими коллегами для дальнейшего развития Абхазии на благо всего многонационального народа республики.Андрей Картаполов подчеркнул, что Россия высоко ценит участие представителей Абхазии в СВО.Лаша Ашуба также провел встречу с председателем Парламента Северной Осетии Теймуразом Тускаевым. Он заявил, что Народное Собрание Абхазии готово к взаимодействию с законодательной властью Северной Осетии.Тускаев поблагодарил Ашуба за приглашение и подчеркнул, что народы Абхазии и Северной Осетии связывают многовековые традиции.Сертификационные работы в аэропорту СухумаСертификационные работы в сухумском аэропорту завершены, сообщили в пресс-службе Минтрансэнерго 5 апреля.Его инфраструктура соответствует требованиям безопасности и позволяет обеспечить прием воздушных судов различных типов.Различные ведомства проверили соответствие аэропорта требованиям безопасности, нормативным актам и международным стандартам гражданской авиации.Особое внимание уделено состоянию взлетно-посадочной полосы, системы освещения, навигации, связи, аварийно-спасательной службы и службы авиационной безопасности.Упрощение процедурыГАИ Абхазии в тестовом режиме определен порядок обращения водителей за получением водительских прав российского образца.Водители будут обращаться с заявлением и документами — паспорта гражданина России и Абхазии, действующее водительское удостоверение. Документы будут скопированы, проверены по базе и направлены в Госавтоинспекцию МВД России для последующей передачи и выдачи прав в республике.Кроме того, президент России Владимир Путин продлил на год возможность передвигаться по территории РФ по абхазским правам.Ограничения на вылов рыбыВременные ограничения в сфере промышленного рыболовства ввели в Абхазии. Указ, приостанавливающий предоставление лицензий на промышленную добычу водных биоресурсов и нормативных документов на проектируемые и строящиеся предприятия по переработке рыбы, подписал и.о. президента Бадра Гунба.Кабмину поручено разработать предложения по эффективному госрегулированию для сохранения водных биоресурсов и устойчивого развития промышленного рыболовства.В акватории Абхазии выловлено в осенне-зимнюю путину 14,5 тыс. тонн рыбы при допустимой квоте в 25 тыс. тонн, что в три раза меньше, чем в прошлый сезон.Новый сбор средств и соглашениеФонд "Ашана" открыл сбор на реабилитацию Дамея Кучуберия.У девятилетнего мальчика редкое заболевание – несовершенный остеогенез. Из-за этого у него хрупкие кости, которые часто ломаются.Дамей уже прошел десять курсов лечения в "Европейском медицинском центре", благодаря этому он может стоять у опоры и ходить с ходунками.Но для дальнейшего прогресса необходимы операции по коррекции деформации бедер, на них нужно собрать 3,32 миллиона рублей.На минувшей неделе фонд "Ашана" и "Круг добра" подписали соглашение о сотрудничестве.Документ предусматривает организацию сопровождения детей с орфанными (редкими) заболеваниями из Абхазии, имеющих российское гражданство, для получения необходимой помощи через фонд "Круг добра".В "Ашана" уже обратился несовершеннолетний с диагнозом прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. "Круг добра" начал работу, чтобы обеспечить ребенка необходимым для лечения дорогостоящим препаратом.Ложный вызовСообщение о минировании сухумской школы №3 поступило в силовые службы утром 6 апреля.Кинологи осмотрели здание. Взрывных устройств не обнаружено, вызов оказался ложным.В воскресенье, в школе должен был пройти последний этап республиканской олимпиады по математике. Его перенесли в другую школу."Эстафета Победы"Абхазия приняла "Эстафету Победы" во среду, 2 апреля. Церемония состоялась на КПП "Псоу".В международной военно-патриотической акции приняли участие эстафетные группы Погрануправления ФСБ России в Абхазии и Погрануправления СГБ республики.Представители служб в этот день также посетили ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Пухову в селе Багрыпста. Пенсионерку поздравили с предстоящим 80-летием Победы и подарили памятный сувенир — уменьшенную копию символа "Эстафеты Победы", букет цветов и продовольственный паек.В рамках акции в Сухуме, в Очамчыре и Ткуарчале прошли памятные и торжественные церемонии, приуроченные ко Дню Победы над фашизмом.Награда Ираклия ХинтбаГендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба стал лауреатом Международной премии имени Кирилла Лаврова за поддержку и продвижение русской культуры за рубежом.Награду в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге вручил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Хинтба стал первым лауреатом премии наряду с выдающимися деятелями культуры России — Львом Додиным, Евгением Мироновым, Юрием Александровым.Премия была учреждена в марте 2025 года к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, актера ленинградского Большого драматического театра Кирилла Лаврова.Возвращение из "Артека"Абхазские школьники завершили смену в "Артеке", сообщили в Минпросвещения республики.Они приняли участие в красочной церемонии закрытия, которая прошла на "Артек-Арене".На три недели в "Артек" поехали более ста детей из Абхазии — победители соревнований и олимпиад.Благодаря договоренностям с Минпросвещения России, квота для детей из республики в этом году была увеличена втрое.

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