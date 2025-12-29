https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/poteri-goda-s-kem-prostilas-abkhaziya-v-2025-godu-1059756504.html

Потери года: с кем простилась Абхазия в 2025 году

В 2025 году Абхазия потеряла многих известных людей – политиков, ученых, работников культуры, образования, общественных деятелей.

SputnikСтанислав Лакоба20 сентября трагически погиб выдающийся абхазский историк, профессор, академик Станислав Лакоба. Ему было 72 года.Ученый вместе с супругой попали в ДТП. Пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ, но спасти Лакоба не удалось.Станислав Лакоба – историк-кавказовед, главный научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа, профессор АГУ, академик Адыгской международной академии наук, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения от 1989 года, соавтор учебного пособия "История Абхазии".Алексей ГогуаКлассик абхазской литературы, автор культового романа-рапсодии "Асду" Алексей Гогуа ушел из жизни 7 мая. Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства "Аидгылара".В разные годы был ответственным секретарем журнала "Алашара", главредом детского журнала "Амцабз", возглавлял правление Союза писателей Абхазии.Алексей Гогуа – Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.Никита Симонян23 ноября ушел из жизни легендарный футболист Никита Симонян. 12 октября он отметил свое 99-летие.Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире, а в 30-е годы его семья переехала в Сухум, и в сухумском "Динамо" началась его футбольная карьера.Он сыграл 160 матчей и забил 160 голов за "Спартак", провел 20 игр за сборную СССР, стал олимпийским чемпионом по футболу.Симонян удостоен множества государственных наград в Абхазии и России. Он кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, а 10 октября был удостоен звания "Герой Труда России".Таисия Алания10 января не стало ученого-музееведа, завотделом природы Абхазского госмузея, Заслуженного работника культуры Таисии Алания.Алания окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного пединститута, с 1972 года работала в Абхазском госмузее, участвовала в полевых исследованиях, изучала лекарственные растения и их использование в народной медицине.Кроме того, она работала в Сухумском доме юношества, руководила детским экологическим лагерем.Таисия Алания — автор более 200 научных статей. Также в 2023 году она подготовила к изданию расширенную версию книги своего супруга Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века".Олег Боциев28 августа скончался посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. Боциев родился в 1954 году в Ткуарчале, в 1976 году окончил механический факультет Харьковского госуниверситета.В 1992 году стал заместителем министра по транспорту и связи Абхазии, также работал на разных должностях в Министерстве обороны, Кабмине, Министерстве труда и соцзащиты.С 2007 года Боциев был советником-посланником посольства Южной Осетии в Абхазии. 15 апреля 2013 года указом югоосетинского президента Леонида Тибилова был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Абхазии.Раиса Гублия6 ноября на 95-м году жизни не стало ученого-языковеда, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Раисы Гублия.Раиса Гублия – автор многочисленных научных работ, монографий, книг и пособий для высших учебных заведений.Среди наиболее значимых трудов ученого можно выделить "Очерки по абхазской этимологии", "Абхазо-адыгская этимология", "Место абхазского языка среди кавказских языков", "Абхазо-абазинская диалектология" и другие.Даур Инапшба20 января скончался заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба.Даур Инапшба начал работать на Абхазском радио в 23 года. Вскоре он поступил в МГУ на факультет журналистики, а после окончания вуза пошел работать в газету "Аԥсны ҟаԥшь".В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба умер на 65-м году жизни.Александр Банников29 августа не стало Заслуженного тренера Абхазии по баскетболу, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александра Банникова.Александр Банников сыграл ключевую роль в развитии абхазского баскетбола. Он воспитал не одно поколение игроков и тренеров, стал автором книги "Спортивная слава Абхазии", а по его инициативе в 2002 году мужская сборная республики начала участие в чемпионате Южного федерального округа.Банников также был главным судьей баскетбольного турнира имени второго президента Абхазии Сергея Багапш, кандидатом педагогических наук, почетным мастером спорта Абхазии, заслуженным работником физической культуры России.Изольда Арухаа3 февраля умерла актриса Абхазского драматического театра Изольда Арухаа. Ей было 64 года. В Абхазском драматическом театре она работала с 1986 года."Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Изольде Кучковне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы. Большая занятость актрисы в репертуаре театра упрочила ее положение как ведущей актрисы", – отмечал Минкульт Абхазии.В 2016 году актриса участвовала в проекте Sputnik "Жизнь и театр". Она рассказывала, что перед спектаклем всегда внутренне готовилась и посвящала этому всю свою силу и энергию.Беслан Бебиа20 ноября скончался Заслуженный артист Абхазии, ветеран Отечественной войны 1992–1993 годов Беслан Бебиа.С юного возраста Беслан Бебиа стал выступать в Государственном ансамбле "Шаратын", созданном его отцом, Народным артистом Абхазии Эдуардом Бебиа.В 1996 году стал директором и балетмейстером ансамбля. Беслан Бебиа был постановщиком хореографической композиции "Дружба народов СССР", а также "Дружба народов Кавказа". Солировал в постановках "Шаратын", "Танец с бурками", "Нартаа".Георгий Шония13 ноября ушел из жизни бывший главврач Галской районной больницы и СЭС города Георгий Шония.Георгий Шония возглавлял районную больницу и СЭС Гала с 2007 по 2020 год. Окончил академию имени Сеченова, был врачом-кардиологом высшей категории. Награжден медалью "За вклад, внесенный в военную медицину".Элеонора Козьмиди17 июля скончалась Заслуженный учитель Абхазии, участница национально-освободительного движения Элеонора Козьмиди.Почти 60 лет она преподавала фортепиано в Сухумском государственном музучилище имени Алексея Чичба, обучила не одно поколение абхазских музыкантов.За вклад в воспитание работников культуры и искусства Козьмиди была награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Родион Харзалия17 августа ушел из жизни актер Абхазского театра Родион Харзалия.Родион Харзалия родился 8 марта 1978 года в селе Аацы. В 1994 году окончил Аацынскую среднюю школу.Выпускник Театральной студии при училище культуры и искусств в городе Черкесске, по специальности "актерское мастерство". С 1998 года актер Абхазского театра.Первую роль в качестве профессионального актера Харзалия сыграл в спектакле "Золотой осел Насреддина". Также он исполнил главную роль в постановке Абхазского театра "Гарольд и Мод".Среди спектаклей, в которых принимал участие Радион Харзалия – "Бешеные деньги", "Махаджиры", "Кролики и удавы".

