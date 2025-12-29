Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
30 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иреиӷьу "Аԥыза қәыԥш": ари ахьӡ ҵакы атәы иаԥсахаз рыҿцәажәараҿы
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Боксер года. Интервью с Харитоном Агрба
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Год села в Абхазии. Как государству повысить уровень жизни в деревнях?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
On air
18:16
7 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭа атема Аԥсны ахада Жәлар Реизарахь иҟаиҵаз инашьҭымҭаҿы: ахҳәаа
18:24
18 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Гражданин и начальник
On air
18:52
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251229/poteri-goda-s-kem-prostilas-abkhaziya-v-2025-godu-1059756504.html
Потери года: с кем простилась Абхазия в 2025 году
Потери года: с кем простилась Абхазия в 2025 году
Sputnik Абхазия
В 2025 году Абхазия потеряла многих известных людей – политиков, ученых, работников культуры, образования, общественных деятелей. 29.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-29T11:30+0300
2025-12-29T11:30+0300
в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102304/15/1023041517_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6f67688748430afcf1702005cf3c110c.jpg
SputnikСтанислав Лакоба20 сентября трагически погиб выдающийся абхазский историк, профессор, академик Станислав Лакоба. Ему было 72 года.Ученый вместе с супругой попали в ДТП. Пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ, но спасти Лакоба не удалось.Станислав Лакоба – историк-кавказовед, главный научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа, профессор АГУ, академик Адыгской международной академии наук, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения от 1989 года, соавтор учебного пособия "История Абхазии".Алексей ГогуаКлассик абхазской литературы, автор культового романа-рапсодии "Асду" Алексей Гогуа ушел из жизни 7 мая. Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства "Аидгылара".В разные годы был ответственным секретарем журнала "Алашара", главредом детского журнала "Амцабз", возглавлял правление Союза писателей Абхазии.Алексей Гогуа – Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.Никита Симонян23 ноября ушел из жизни легендарный футболист Никита Симонян. 12 октября он отметил свое 99-летие.Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире, а в 30-е годы его семья переехала в Сухум, и в сухумском "Динамо" началась его футбольная карьера.Он сыграл 160 матчей и забил 160 голов за "Спартак", провел 20 игр за сборную СССР, стал олимпийским чемпионом по футболу.Симонян удостоен множества государственных наград в Абхазии и России. Он кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, а 10 октября был удостоен звания "Герой Труда России".Таисия Алания10 января не стало ученого-музееведа, завотделом природы Абхазского госмузея, Заслуженного работника культуры Таисии Алания.Алания окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного пединститута, с 1972 года работала в Абхазском госмузее, участвовала в полевых исследованиях, изучала лекарственные растения и их использование в народной медицине.Кроме того, она работала в Сухумском доме юношества, руководила детским экологическим лагерем.Таисия Алания — автор более 200 научных статей. Также в 2023 году она подготовила к изданию расширенную версию книги своего супруга Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века".Олег Боциев28 августа скончался посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. Боциев родился в 1954 году в Ткуарчале, в 1976 году окончил механический факультет Харьковского госуниверситета.В 1992 году стал заместителем министра по транспорту и связи Абхазии, также работал на разных должностях в Министерстве обороны, Кабмине, Министерстве труда и соцзащиты.С 2007 года Боциев был советником-посланником посольства Южной Осетии в Абхазии. 15 апреля 2013 года указом югоосетинского президента Леонида Тибилова был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Абхазии.Раиса Гублия6 ноября на 95-м году жизни не стало ученого-языковеда, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Раисы Гублия.Раиса Гублия – автор многочисленных научных работ, монографий, книг и пособий для высших учебных заведений.Среди наиболее значимых трудов ученого можно выделить "Очерки по абхазской этимологии", "Абхазо-адыгская этимология", "Место абхазского языка среди кавказских языков", "Абхазо-абазинская диалектология" и другие.Даур Инапшба20 января скончался заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба.Даур Инапшба начал работать на Абхазском радио в 23 года. Вскоре он поступил в МГУ на факультет журналистики, а после окончания вуза пошел работать в газету "Аԥсны ҟаԥшь".В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба умер на 65-м году жизни.Александр Банников29 августа не стало Заслуженного тренера Абхазии по баскетболу, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александра Банникова.Александр Банников сыграл ключевую роль в развитии абхазского баскетбола. Он воспитал не одно поколение игроков и тренеров, стал автором книги "Спортивная слава Абхазии", а по его инициативе в 2002 году мужская сборная республики начала участие в чемпионате Южного федерального округа.Банников также был главным судьей баскетбольного турнира имени второго президента Абхазии Сергея Багапш, кандидатом педагогических наук, почетным мастером спорта Абхазии, заслуженным работником физической культуры России.Изольда Арухаа3 февраля умерла актриса Абхазского драматического театра Изольда Арухаа. Ей было 64 года. В Абхазском драматическом театре она работала с 1986 года."Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Изольде Кучковне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы. Большая занятость актрисы в репертуаре театра упрочила ее положение как ведущей актрисы", – отмечал Минкульт Абхазии.В 2016 году актриса участвовала в проекте Sputnik "Жизнь и театр". Она рассказывала, что перед спектаклем всегда внутренне готовилась и посвящала этому всю свою силу и энергию.Беслан Бебиа20 ноября скончался Заслуженный артист Абхазии, ветеран Отечественной войны 1992–1993 годов Беслан Бебиа.С юного возраста Беслан Бебиа стал выступать в Государственном ансамбле "Шаратын", созданном его отцом, Народным артистом Абхазии Эдуардом Бебиа.В 1996 году стал директором и балетмейстером ансамбля. Беслан Бебиа был постановщиком хореографической композиции "Дружба народов СССР", а также "Дружба народов Кавказа". Солировал в постановках "Шаратын", "Танец с бурками", "Нартаа".Георгий Шония13 ноября ушел из жизни бывший главврач Галской районной больницы и СЭС города Георгий Шония.Георгий Шония возглавлял районную больницу и СЭС Гала с 2007 по 2020 год. Окончил академию имени Сеченова, был врачом-кардиологом высшей категории. Награжден медалью "За вклад, внесенный в военную медицину".Элеонора Козьмиди17 июля скончалась Заслуженный учитель Абхазии, участница национально-освободительного движения Элеонора Козьмиди.Почти 60 лет она преподавала фортепиано в Сухумском государственном музучилище имени Алексея Чичба, обучила не одно поколение абхазских музыкантов.За вклад в воспитание работников культуры и искусства Козьмиди была награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Родион Харзалия17 августа ушел из жизни актер Абхазского театра Родион Харзалия.Родион Харзалия родился 8 марта 1978 года в селе Аацы. В 1994 году окончил Аацынскую среднюю школу.Выпускник Театральной студии при училище культуры и искусств в городе Черкесске, по специальности "актерское мастерство". С 1998 года актер Абхазского театра.Первую роль в качестве профессионального актера Харзалия сыграл в спектакле "Золотой осел Насреддина". Также он исполнил главную роль в постановке Абхазского театра "Гарольд и Мод".Среди спектаклей, в которых принимал участие Радион Харзалия – "Бешеные деньги", "Махаджиры", "Кролики и удавы".
https://sputnik-abkhazia.ru/20250920/1057680455.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250508/klassik-abkhazskoy-literatury-ne-stalo-alekseya-gogua-1054818159.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251124/velikiy-futbolist-kak-nikitu-simonyana-vspominayut-v-abkhazii-1059259860.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250112/dokopatsya-do-suti-i-vlyubit-v-svoe-delo-pamyati-taisii-alaniya-1053385699.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250831/1057219193.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251106/1058859403.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250903/1057290270.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/umerla-aktrisa-abkhazskogo-dramaticheskogo-teatra-izolda-arukhaa-1053594150.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251120/ushel-iz-zhizni-zasluzhennyy-artist-abkhazii-beslan-bebia-1059171663.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251113/1059028553.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250818/1056981593.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102304/15/1023041517_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_4a4e79876d1a382690697ef34c1f1a98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия
абхазия

Потери года: с кем простилась Абхазия в 2025 году

11:30 29.12.2025
CC0 / / Гвоздики и свечи
Гвоздики и свечи - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2025
CC0 / /
Подписаться
В 2025 году Абхазия потеряла многих известных людей – политиков, ученых, работников культуры, образования, общественных деятелей.
Sputnik

Станислав Лакоба

20 сентября трагически погиб выдающийся абхазский историк, профессор, академик Станислав Лакоба. Ему было 72 года.
Ученый вместе с супругой попали в ДТП. Пострадавших доставили в Гудаутскую ЦРБ, но спасти Лакоба не удалось.
Станислав Лакоба – историк-кавказовед, главный научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа, профессор АГУ, академик Адыгской международной академии наук, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения от 1989 года, соавтор учебного пособия "История Абхазии".
На 73-м году жизни трагически погиб выдающийся абхазский историк, профессор, академик Станислав Лакоба, сообщил Sputnik директор АбИГИ Арда Ашуба - Sputnik Абхазия, 1920, 20.09.2025
В Абхазии
На 73-м году жизни трагически погиб выдающийся абхазский историк Станислав Лакоба
20 сентября, 19:29

Алексей Гогуа

Классик абхазской литературы, автор культового романа-рапсодии "Асду" Алексей Гогуа ушел из жизни 7 мая. Гогуа стоял у истоков национально-освободительного движения в Абхазии. Он первый руководитель Форума народного единства "Аидгылара".

В разные годы был ответственным секретарем журнала "Алашара", главредом детского журнала "Амцабз", возглавлял правление Союза писателей Абхазии.
Алексей Гогуа – Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.
Алексей Гогуа - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2025
В Абхазии
Классик абхазской литературы: не стало Алексея Гогуа
8 мая, 09:49

Никита Симонян

23 ноября ушел из жизни легендарный футболист Никита Симонян.
12 октября он отметил свое 99-летие.
Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире, а в 30-е годы его семья переехала в Сухум, и в сухумском "Динамо" началась его футбольная карьера.

Он сыграл 160 матчей и забил 160 голов за "Спартак", провел 20 игр за сборную СССР, стал олимпийским чемпионом по футболу.

Симонян удостоен множества государственных наград в Абхазии и России. Он кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, а 10 октября был удостоен звания "Герой Труда России".
Легендарные футболисты (слева направо) — Никита Симонян, Константин Бесков, Лев Яшин - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2025
Великий футболист: как Никиту Симоняна вспоминают в Абхазии
24 ноября, 14:09

Таисия Алания

10 января не стало ученого-музееведа, завотделом природы Абхазского госмузея, Заслуженного работника культуры Таисии Алания.
Алания окончила биолого-географический факультет Сухумского государственного пединститута, с 1972 года работала в Абхазском госмузее, участвовала в полевых исследованиях, изучала лекарственные растения и их использование в народной медицине.
Кроме того, она работала в Сухумском доме юношества, руководила детским экологическим лагерем.
Таисия Алания — автор более 200 научных статей. Также в 2023 году она подготовила к изданию расширенную версию книги своего супруга Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века".
Таисия Алания - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2025
В Абхазии
Докопаться до сути и влюбить в свое дело: памяти Таисии Алания
12 января, 09:00

Олег Боциев

28 августа скончался посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. Боциев родился в 1954 году в Ткуарчале, в 1976 году окончил механический факультет Харьковского госуниверситета.

В 1992 году стал заместителем министра по транспорту и связи Абхазии, также работал на разных должностях в Министерстве обороны, Кабмине, Министерстве труда и соцзащиты.

С 2007 года Боциев был советником-посланником посольства Южной Осетии в Абхазии. 15 апреля 2013 года указом югоосетинского президента Леонида Тибилова был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Абхазии.
Церемония прощания с послом Южной Осетии Олегом Боциевым - Sputnik Абхазия, 1920, 31.08.2025
В Абхазии
Церемония прощания с послом Южной Осетии Олегом Боциевым прошла в Сухуме
31 августа, 13:50

Раиса Гублия

6 ноября на 95-м году жизни не стало ученого-языковеда, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Раисы Гублия.
Раиса Гублия – автор многочисленных научных работ, монографий, книг и пособий для высших учебных заведений.
Среди наиболее значимых трудов ученого можно выделить "Очерки по абхазской этимологии", "Абхазо-адыгская этимология", "Место абхазского языка среди кавказских языков", "Абхазо-абазинская диалектология" и другие.
Ушла из жизни ученый-языковед Раиса Гублия, сообщает АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 06.11.2025
В Абхазии
Ушла из жизни ученый-языковед Раиса Гублия
6 ноября, 20:24

Даур Инапшба

20 января скончался заслуженный журналист Абхазии, военный корреспондент, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Даур Инапшба.
Даур Инапшба начал работать на Абхазском радио в 23 года. Вскоре он поступил в МГУ на факультет журналистики, а после окончания вуза пошел работать в газету "Аԥсны ҟаԥшь".
В 1990 году началась его карьера на Абхазском телевидении. В годы Отечественной войны народа Абхазии он был военным корреспондентом на Западном и Восточном фронтах, за что был награжден медалью "За отвагу". Даур Инапшба умер на 65-м году жизни.

Александр Банников

29 августа не стало Заслуженного тренера Абхазии по баскетболу, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александра Банникова.
Александр Банников сыграл ключевую роль в развитии абхазского баскетбола. Он воспитал не одно поколение игроков и тренеров, стал автором книги "Спортивная слава Абхазии", а по его инициативе в 2002 году мужская сборная республики начала участие в чемпионате Южного федерального округа.
Банников также был главным судьей баскетбольного турнира имени второго президента Абхазии Сергея Багапш, кандидатом педагогических наук, почетным мастером спорта Абхазии, заслуженным работником физической культуры России.
Скончался заслуженный тренер РСФСР и Абхазии по баскетболу, профессор Александр Банников - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2025
В Абхазии
В Краснодаре простились с Заслуженным тренером Абхазии Александром Банниковым
3 сентября, 14:53

Изольда Арухаа

3 февраля умерла актриса Абхазского драматического театра Изольда Арухаа. Ей было 64 года. В Абхазском драматическом театре она работала с 1986 года.
"Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Изольде Кучковне найти свой неповторимый путь в искусстве. Ее сценические работы интересны, самобытны и узнаваемы. Большая занятость актрисы в репертуаре театра упрочила ее положение как ведущей актрисы", – отмечал Минкульт Абхазии.
В 2016 году актриса участвовала в проекте Sputnik "Жизнь и театр". Она рассказывала, что перед спектаклем всегда внутренне готовилась и посвящала этому всю свою силу и энергию.
Изольда Арухаа - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2025
В Абхазии
Умерла актриса Абхазского драматического театра Изольда Арухаа
3 февраля, 12:59

Беслан Бебиа

20 ноября скончался Заслуженный артист Абхазии, ветеран Отечественной войны 1992–1993 годов Беслан Бебиа.
С юного возраста Беслан Бебиа стал выступать в Государственном ансамбле "Шаратын", созданном его отцом, Народным артистом Абхазии Эдуардом Бебиа.
В 1996 году стал директором и балетмейстером ансамбля. Беслан Бебиа был постановщиком хореографической композиции "Дружба народов СССР", а также "Дружба народов Кавказа". Солировал в постановках "Шаратын", "Танец с бурками", "Нартаа".
Беслан Бебиа - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2025
В Абхазии
Ушел из жизни Заслуженный артист Абхазии Беслан Бебиа
20 ноября, 14:26

Георгий Шония

13 ноября ушел из жизни бывший главврач Галской районной больницы и СЭС города Георгий Шония.
Георгий Шония возглавлял районную больницу и СЭС Гала с 2007 по 2020 год. Окончил академию имени Сеченова, был врачом-кардиологом высшей категории. Награжден медалью "За вклад, внесенный в военную медицину".
Ушел из жизни бывший главврач Галской районной больницы и СЭС города Георгий Шония, сообщила Sputnik его коллега Лали Шония - Sputnik Абхазия, 1920, 13.11.2025
В Абхазии
Ушел из жизни бывший главврач Галской районной больницы и СЭС города Георгий Шония
13 ноября, 16:59

Элеонора Козьмиди

17 июля скончалась Заслуженный учитель Абхазии, участница национально-освободительного движения Элеонора Козьмиди.
Почти 60 лет она преподавала фортепиано в Сухумском государственном музучилище имени Алексея Чичба, обучила не одно поколение абхазских музыкантов.
За вклад в воспитание работников культуры и искусства Козьмиди была награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.

Родион Харзалия

17 августа ушел из жизни актер Абхазского театра Родион Харзалия.
Родион Харзалия родился 8 марта 1978 года в селе Аацы. В 1994 году окончил Аацынскую среднюю школу.
Выпускник Театральной студии при училище культуры и искусств в городе Черкесске, по специальности "актерское мастерство". С 1998 года актер Абхазского театра.
Первую роль в качестве профессионального актера Харзалия сыграл в спектакле "Золотой осел Насреддина". Также он исполнил главную роль в постановке Абхазского театра "Гарольд и Мод".
Среди спектаклей, в которых принимал участие Радион Харзалия – "Бешеные деньги", "Махаджиры", "Кролики и удавы".
Радион Харзалия - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2025
В Абхазии
Ушел из жизни актер Абхазского театра Родион Харзалия
18 августа, 15:32
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0