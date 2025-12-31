https://sputnik-abkhazia.ru/20251231/sputnik-2025-god-vladislava-ardzinba-yubiley-velikoy-pobedy-i-prezidentskie-vybory-1060160652.html

Sputnik-2025: год Владислава Ардзинба, юбилей Великой Победы и президентские выборы

31.12.2025

О том, как прошли президентские выборы, о визитах Первого замруководителя Администрации Президента России, как страна пережила энергетический кризис, как отметили год Владислава Ардзинба и Победу в Великой Отечественной войне, читайте в материале Sputnik.SputnikГод Владислава АрдзинбаПервому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая 2025 года исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни 4 марта 2010 года в возрасте 65 лет из-за проблем со здоровьем.17 марта этого года указом на тот момент и.о. главы государства Бадры Гунба 2025 год был объявлен годом Владислава Ардзинба.В течение всего года по всей стране проводились торжественные мероприятия, памятные вечера, конференции, акции, выставки и концерты. Одним из ярких событий стало конное шествие в Гудауте. Несколько десятков жокеев с флагами проехали от улицы Ардзинба до центра города, где состоялась церемония возложения цветов. Также в Доме культуры прошел концерт с участием вокальных и хореографических коллективов, учеников школ.Выборы президентаПосле отставки Аслана Бжания Центризбирком назначил дату выборов президента Абхазии на 15 февраля 2025 года.На высший пост в стране претендовали и.о. президента Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, Роберт Аршба и Адгур Хурхумал.Этому сопутствовала непростая и напряженная предвыборная кампания. Каждый из кандидатов старался доказать избирателям, что именно его команда заслуживает доверия и именно он вместе с единомышленниками поведет страну в нужном направлении.Свою позицию они транслировали в предвыборных видеороликах, проводили встречи с избирателями во всех городах и районах, отстаивали свою точку зрения во время теледебатов.15 февраля состоялись выборы. Они прошли не только на территории республики, но также на избирательных участниках в Москве и Черкесске.Утром 16 февраля Центризбирком республики сообщил предварительные итоги выборов.В Москве и Черкесске приняло участие беспрецедентное количество избирателей: в столице России — более 2600, в Черкесске — более 1800.В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство от общего числа голосов, ЦИК назначил второй тур голосования на 1 марта. Во второй тур вышли Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.В общем и целом до вечера 1 марта обстановка была спокойной, но в 19:30 на территории избирательного участка в Цандрыпшской школе №2 произошло вооруженное нападение, в результате чего была повреждена избирательная урна и бюллетени.Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, злоумышленники открыли стрельбу. После завязавшейся перестрелки водитель одного из автомобилей не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.Также стало известно о том, что Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье "Терроризм".По факту этого преступления правоохранительные органы в течение нескольких дней после голосования задержали 10 человек. Решения суда по их делу пока не было.Предварительные итоги голосования Центризбирком Абхазии озвучил днем в воскресенье, 2 марта. Согласно им, Бадра Гунба победил во втором туре и стал избранным президентом Абхазии.ИнаугурацияЦеремония инаугурации прошла 2 апреля в Большом зале комплекса правительственных зданий. На ней присутствовали в том числе иностранные гости — первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, депутаты Госдумы, главы российских регионов, послы Никарагуа и Венесуэлы.Избранный президент Абхазии Бадра Гунба принес присягу на верность народу на абхазском языке, положив руку на Конституцию, поклялся приложить все свои знания и силы во имя благополучия народа, обеспечения мира и спокойствия в стране.Спикер Парламента Лаша Ашуба вручил Бадре Гунба атрибуты президентской власти – печать с изображением государственного герба и надписью "Президент Республики Абхазия", штандарт, шашку, символизирующую роль президента как Главнокомандующего Вооруженными силами, и абхазский посох алабаща.Встречи в КремлеВпервые в качестве главы государства Бадра Гунба провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 5 марта.Гунба отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке, и народ Абхазии это ощущает."Именно благодаря Вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом, сегодня Абхазия имеет возможность развиваться", – сказал избранный президент.Он также поблагодарил российского лидера за помощь в реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, проведение масштабной диспансеризации школьников и поддержку энергосистемы республики.Вторая встреча глав Абхазии и России прошла в мае этого года. Тогда Бадра Гунба находился в Москве, будучи приглашенным на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.Высокий гостьПервый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в течение 2025 года посетил Абхазию шесть раз – в январе, апреле, июле, августе, сентябре и ноябре. Первый свой официальный визит он совершил 31 января. В день прибытия он встретился с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба и обсудил вопросы межгосударственного партнерства.В этот же день Кириенко посетил Сухумский аэропорт. С руководством координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта обсудил вопросы открытия авиасообщения между Россией и Абхазией.Кириенко также провел встречу с кандидатом в президенты Абхазии Бадрой Гунба.Он посетил Национальную картинную галерею, выставочный зал и подарил в коллекцию учреждения новую картину Игоря Панченко "Сухумский ангел", обсудил восстановление здания Нацгалереи и реставрацию поврежденных картин с исполняющей обязанности министра культуры республики Динарой Смыр, побывал в РУСДРАМе.После чашечки кофе на "Брехаловке" Кириенко осмотрел строящуюся Республиканскую детскую больницу в Сухуме и пообещал решить проблему с финансированием проекта, который должен быть сдан в 2026 году. Позже он встретился с абхазскими и российскими журналистами и ответил на их вопросы.Во время каждого своего приезда Кириенко вместе с Гунба осматривали объекты, которые строятся или реконструируются по Инвестпрограмме, принимали участие в церемонии их открытия, проводили встречи с жителями городов и сел, представителями бизнеса, интеллигенции, научного и культурного сообщества.Сергей Кириенко участвовал в торжественных и памятных событиях, прошедших за это время в республике. Одним из них были День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября.Вместе с Бадрой Гунба он принял участие в церемонии запуска Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзинба, встретил первые регулярные рейсы электропоезда "Диоскурия" и скоростного судна "Комета".Кроме того, он оказал поддержку и содействие в реализации ряда проектов, в том числе социальных, в области здравоохранения и культуры. Среди них капитальный ремонт и благоустройство сухумской набережной, строительство многофункциональных спортивных площадок в городах и районах Абхазии и сквера в Новом районе, запуск конкурса "Команда Абхазии".Последний в уходящем году визит в Абхазию Сергей Кириенко совершил 30 ноября. Вместе с главой республики он посетил ряд объектов и ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ и с темпами запуска коммерческих объектов, финансируемых за счет российской финпомощи.Среди них были набережная Сухума, сквер в Новом районе, "Абхазская цитрусовая компания" и село Мыку, где будет реализован проект "Маршруты здоровья". Также Кириенко и Гунба посетили гастрономический фестиваль на набережной Махаджиров и отчетный концерт юных дарований "Народная сцена – Лабҿаба".Сергей Кириенко также дал интервью абхазским СМИ. Он поделился воспоминаниями о детстве и знакомстве с первым президентом страны Владиславом Ардзинба. Он также прокомментировал инцидент, произошедший 5 ноября на улице Абазинской в Сухуме. По его словам, российские политтехнологи нарушили абхазские законы и морально-этические нормы поведения гостей в Абхазии, но тому, что в отношении них применили насилие, нет оправданий.Строительный бум2025 год ознаменовался строительным бумом в стране. В начале года возобновилось строительство Республиканской детской больницы. Построили новое здание сосудистого центра.В октябре началась реконструкция набережной Сухума. Работы финансируются и выполняют строительные организации Москвы, Уфы, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода. Реализовать часть проекта помогут предприниматели из Абхазии.В конце осени в Новом районе Сухума открыли обновленный сквер. Благоустройство проводилось организацией "Агентство по сохранению и развитию городской среды" при поддержке Нижнего Новгорода. В сквере появились светомузыкальный фонтан, площадки для детей разных возрастов, амфитеатр, зоны отдыха, установлено новое освещение, проведено озеленение.В марте по договоренности администрации Сухума и правительства Москвы российские специалисты приступили к восстановлению фасадов 10 многоквартирных домов. После российские и абхазские художники нанесли на здания муралы на различную тематику.Также в Сухуме восстановили фасад здания мэрии и еще нескольких исторических домов на улице Ардзинба.Конец "веера"В конце 2024 - начале 2025 года Абхазия столкнулась с серьезными проблемами в энергетике. Из-за нехватки воды в Джварском водохранилище и отсутствия возможности приобретать переток электричества из России по всей стране ввели веерный график отключений свет. Отсутствие света доходило до 8-10 часов в сутки.На встрече Бадры Гунба в Москве с вице-премьером России Александром Новаком эту проблему обсудили. Гунба рассказал о том, с какими сложностями столкнулось население Абхазии и попросил оказать помощь в решении этой проблемы.Россия готова найти решения, чтобы исключить веерные отключения электричества в Абхазии, ответил Новак.Уже 7 февраля все ограничения на поставку электроэнергии на всей территории Абхазии были сняты.В этом году республику начала закупать электричество в России уже с августа. По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, в это время тарифы ниже зимних, к тому же, российское электричество использовалось в выходные дни и ночные часы. Благодаря этому удалось сэкономить воду в Джварском водохранилище.В декабре 2025 года Кабмин Абхазии принял решение о продлении тарифов на электричество для физлиц тарифов до апреля 2026 года. Запуск аэропортаВпервые более чем за 30 лет сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба принял тестовый пассажирский авиарейс из Москвы. Это произошло в феврале 2025 года.Среди пассажиров был кандидат в президенты Бадра Гунба, который прибыл вместе с абхазскими студентами, обучающимися в России.Первый же регулярный рейс был выполнен 1 мая. Самолет по традиции встретили водной аркой, а первых пассажиров – национальными танцами и музыкой.Сегодня сухумский аэропорт принимает с разной периодичностью самолеты не только из Москвы, но также из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Саратова. Росавиация выдала допуски на рейсы в Сухум из Казани, Нальчика, Уфы и Перми. Всего с начала открытия пассажиропоток составил около 120 тысяч человек.С начала ноября воздушная гавань перешла на зимний график работы.1 декабря 2025 года начал работать новый пассажирский терминал, который значительно увеличил пропускную способность аэропорта (до 1300 пассажиров в час).Кроме того, 22 сентября возобновились перелеты в высокогорное абхазское село Псху. Для этого по поручению Бадры Гунба был отремонтирован самолет класса АН-2.Юбилей ПобедыАбхазия с размахом отметила юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Этому предшествовало множество памятных акций, торжественных культурных и спортивных мероприятий.По решению президента России Владимира Путина были выделены деньги на восстановление и реставрацию памятников и мемориальных комплексов в республике, посвященных героям борьбы с фашизмом.Кроме того, Минпросвещения Абхазии и российским Фондом президентских грантов был реализован проект по нанесению муралов на школьных фасадах на тему ВОВ.23 февраля прибыл "Поезд Победы". Три дня он стоял на сухумского вокзале, а также по одному дню в Гудауте и Гагре. За это время интерактивный музей посетило более семи тысяч человек.В День Победы 9 Мая президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в праздничных мероприятиях в Москве.ДиспансеризацияМасштабную диспансеризацию провели российские медики в Абхазии в 2025 году.Врачи обследовали 26 928 детей по всей стране. Акция длилась с 12 февраля по 23 мая.По итогам проверки у более 16 тысяч детей заболевания выявлены впервые. Информацию передали Минздраву для дальнейшего диспансерного наблюдения.В диспансеризации участвовали 84 российских врача, 19 лабораторных специалистов и 78 абхазских медработников, которые были отмечены медалями и почетными грамотами.Некоторых школьников направили в Москву для дальнейшего лечения и обследования. Решение принималось по результатам телемедицинских консультаций специалистов двух стран."Команда Абхазии"По инициативе Бадры Гунба в феврале уходящего года стартовал прием заявок на участие в конкурсе управленцев "Команда Абхазии".Итоги конкурса подвели в марте. Всего на него подали более трех тысяч заявок. 22 из более 80 финалистов стали победителями.По итогам конкурса многие получили приглашение на работу в государственные органы. Несколько человек даже заняли министерские посты и руководящие должности в госучреждениях.Участники проекта не остановились на достигнутом и продолжили трудиться с целью развития Абхазии в самых различных областях. К примеру, для поддержки сферы туризма были запущены проекты "Гостеприимная Абхазия" и "Маршруты здоровья".Кроме того, для людей с инвалидностью запустили проекты "Социальное такси" и открыли первый в стране инклюзивный пляж. В рамках программы по благоустройству были реализованы проекты "Апельсиновая улица" и "Чистый двор". Проект "Свет культуры в каждом штрихе" позволил установить подсветку на нескольких объектах историко-культурного наследия. Спортивными проектами стали "Прошагай Абхазию" "Абхазский рубеж".Одним из наиболее масштабных проектов стали "Новые медиа Абхазии". Первые два модуля прошли в Пицунде, следующие два запланированы на следующий год.Он объединил 54 участника, отобранных из более чем 500 претендентов. Среди них — журналисты, блогеры, маркетологи и сотрудники СМИ, в том числе представители Sputnik Абхазия."Хибла Герзмава приглашает…"В минувшем году в Абхазии прошел ежегодный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…".Всего в рамках фестиваля концерты прошли в Сухуме, в Пицунде и в Бедии. Их посетили тысячи жителей и гостей Абхазии, поклонники классической музыки, многие из которых приехали в республику специально для этого.Вместе с Хиблой Герзмава на сцену вышли Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, трубач-виртуоз Евгений Кондратьев и трио YANAY.После абхазской части фестиваля артисты отправились на гастрольный тур по России. Финал фестиваля состоялся в Стамбуле.Культурные итогиНациональная картинная галерея официально открылась в Сухуме 11 июля.Ремонт здания Нацгалереи на улице Пушкина в Сухуме начался после пожара в здании Союза художников, в котором хранился фонд галереи. В нем сгорели почти четыре тысячи картин.Российские реставраторы оказали помощь в восстановлении спасенных работ. 80% картин было законсервировано, около 40 картин реставрируют в России.А 1 октября после восстановления открылся Центральный выставочный зал Сухума. Финансовую помощь в реставрации здания оказала Российская Федерация.В обновленном здании расширились выставочные площади, теперь залы расположены не только на первом, но и на втором этаже, где ранее находилось хранилище. Помещения оснащены современными системами климат-контроля, освещения и безопасности.Также созданы два новых хранилища и раскрыты исторические архитектурные элементы здания.ЦВЗ открылся выставками работ абхазских художников, а также экспозицией "Под Южным небом" – коллекцией из 30 произведений, собранных из федеральных музеев России.В конце августа в РУСДРАМе открылся театральный музей. Над концепцией, дизайном и монтажом экспозиции работали специалисты Бахрушинского театрального музея.Важным культурным событием для республики стали и гастроли Театра имени Вахтангова в Сухуме. Известный российский театр выступил на сцене РУСДРАМа со спектаклями "Пиковая дама", "Наш класс", "Сказка о попе и работнике его Балде" и "Крик лангусты".Спортивные итогиВ 2025-м было и много запоминающихся спортивных событий. В мае в Сухуме прошел фестиваль спорта, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Строевым шагом по площади прошли 25 колонн по 20 спортсменов из всех районов Абхазии. Для посетителей мероприятия были организованы показательные выступления по различным видам спорта — самбо, дзюдо, каратэ, бокс, фехтование, художественная гимнастика, футбол, баскетбол, волейбол, теннис.Одним из самых ярких и обсуждаемых стало попадание абхазского футбольного клуба в российскую Медиалигу. В августе на стадионе "Динамо" состоялся матч ФК "Апсны" и "Чертаново". Абхазский клуб уступил гостям. Уже в сентябре состоялся ответный матч в Москве, где команда "Апсны" снова проиграла, но забила несколько голов. Но уже в декабре в Сухуме прошел показательный матч между сборной Медиалиги и командой ФНЛ, организованный Федерацией футбола Абхазии. Матч вызвал большой ажиотаж. Стадион "Динамо" в Сухуме был переполнен, а онлайн-трансляцию смотрели более 2,5 миллиона человек.Еще одним событием в спортивной жизни республики стал фестиваль спорта "Абхазский рубеж" в Сухуме. Он был организован финалистами конкурса "Команда Абхазии".Соревнования собрали более 100 участников. Они прошли более 20 препятствий на силу, ловкость и выносливость.Фестивали для гурманов2025 год в Абхазии начался с фестиваля "Мандарин". На площади перед Абхазским драмтеатром была установлена елка из живых мандаринов высотой пять метров, и тем самым был побит мировой рекорд.На конструкцию ушло более полутора тонн цитрусов. Предыдущий мировой рекорд составлял 1,8 метра, абхазская елка "переплюнула" его более чем на три метра.Сам фестиваль "Мандарин" стартовал 3 января в этнопарке "Апсны". Он проходил пять дней и смог познакомить гостей с культурой и традициями Абхазии. Также был организован концерт с участием звезд абхазской эстрады и мастер-классы по стрельбе из лука. Также желающие могли полетать на воздушном шаре и посадить мандариновые деревья.В начале августа в столице Абхазии также прошел Сухумский гастрономический фестиваль. Народные гуляния на набережной посетили более 12 тысяч человек.На фестивале были представлены традиционные абхазские блюда, созданы десять гастрономических зон от шеф-поваров и рестораторов Абхазии.К открытию фестиваля был приурочен первый тестовый рейс пассажирского судна "Комета" вместимостью 120 человек, прибывшего из Сочи.Еще один праздник для гурманов, Фестиваль национальной кухни, прошел в сквере имени Иуа Когония. Там же открыли новую сцену, на которой планируют проводить различные мероприятия.Кульминацией праздника стало торжественное открытие морского светомузыкального фонтана, подаренного арт-кластером "Таврида". В проект также вошла архитектурная подсветка здания морского вокзала.В последний день осени, 30 ноября на набережной Махаджиров в Сухуме прошел еще один гастрономический фестиваль – "Ҭагалан агьама: афеихоа".В нем приняли участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара. Мероприятие было посвящено всем дарам осени, но больше всего внимания уделили фейхоа и блюдам из него.Участники представили блюда национальной кухни, десерты и даже абхазский фаст-фуд. За лучшие угощения посетители могли проголосовать.

