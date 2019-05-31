Абхазская весна: коротко о главном

О том, какие события уходящей весны в Абхазии стали самыми важными и запоминающимися, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Протесты оппозиции

Безусловно, самым важным и громким событием уходящей весны стал митинг оппозиции у Парламента Абхазии. 20 мая протестующие выступили с требованием перенести выборы президента республики на осень.

Поводом тому стала болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания. В первый день ничего добиться не удалось, так как Парламент на внеочередной сессии не поддержал перенос даты голосования.

Оппозиционеры объявили свой митинг бессрочным и стали требовать отставки президента. Ночью их сторонники перекрыли движение на двух участках республиканской трассы, утром 21 мая не вышел на маршруты общественный транспорт.

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В итоге оппозиция и президент пришли к компромиссу – выборы не пройдут осенью, но состоятся в конце лета - 25 августа. На следующий день 22 мая Рауль Хаджимба направил в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".

Потребовалось еще несколько дней, чтобы депутаты Народного Собрания приняли новое решение. 28 мая Парламент приняли предложение президента и поддержал перенос выборов на 25 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг оппозиционных сил у здания Парламента

Пожар в школе

2 мая вспыхнул пожар в средней школе №2 в Сухуме. Его погасили оперативно, но сгорела практически вся кровля. Это происшествие вскрыло большую проблему – школы в Абхазии не оборудованы системой противопожарной сигнализации. Учеников учебного заведения распределили в другие школы столицы, но последний звонок они провели в своем родном дворе. Минобразования обещает, что ремонтные работы будут закончены к началу нового учебного года.

Здесь наконец появится противопожарная сигнализация.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пожар во 2-й Сухумской школе

70-летие Сергея Багапш

4 марта исполнилось 70 лет со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. В память о Сергее Багапш в Сухуме 5 марта прошла Международная научная конференция и фотовыставка.

А в канун даты его смерти 29 мая журналист Екатерина Бебиа представила свою новую книгу о втором президенте "Путь мудрости и мужества". Из двухтысячного тиража издания 1100 книг профинансировал Кабинет Министров Абхазии, а 900 экземпляров были напечатаны за счет личных средств самой Екатерины Бебиа.

© AFP 2019 / STR Сергей Багапш

Улица имени Фазиля Искандера

10 мая городское Собрание Сухума приняло решение о переименовании улицы 4 Марта в улицу Фазиля Искандера.

По словам директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" Шазины Агрба, принятое решение важно не только для жителей столицы, но и для гостей и поклонников творчества писателя.

"На этой улице находится не только дом Фазиля Искандера, здесь прошло практически все его детство. Во многих произведениях фигурирует и находящийся поблизости детский сад, откуда он выглядывал и смотрел на дом, и его школа. То есть там находятся живые свидетели его творчества", - рассказала она.

Дому, в котором родился писатель, 139 лет. Участок по улице 4 Марта приобрел дед писателя Ибрагим Искандер и построил на нем двухэтажное здание. Во многих произведениях Фазиля Искандера фигурирует дом, в котором он родился, и находящаяся поблизости школа № 3, которую писатель окончил с золотой медалью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом фазиля Искандера по улице 4 марта

Год взаимному признанию между Абхазией и Сирией

29 мая исполнился ровно год взаимного признания независимости и установления дипломатических отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что взаимному признанию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Абхазии, посольства республики в России и других ведомств.

Первый официальный визит абхазской делегации во главе с Раулем Хаджимба в Сирию состоялся 4 сентября 2018 года. В состав делегации вошли премьер республики Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг в министерстве по репатриации по вопросу признания независимости Абхазии Сирией

Уход Валерии Адлейба с шоу "Ты, супер!"

Буквально сенсацией стало заявление участницы проекта "Ты супер! Суперсезон!" Валерии Адлейба о добровольном уходе из шоу после выступления в полуфинале 19 мая.

Певица объяснила, что считает дальнейшее участие в проекте нечестным по отношению к другим участникам.

"Мне кажется, что так справедливо, потому что моя мечта уже сбылась. Я уже получила все, что можно было получить на этом проекте. Главное – я живу вместе со своей семьей. Проект дал мне друзей, которых я никогда не забуду, мы стали большой семьей, родными", – сказала она объясняя свое решение.

© Sputnik / Томас Тхайцук Валерия Адлейба

Соревнования "Ochamchira Run-2019"

Яркое спортивное событие – соревнование по дуатлону и бегу "Ochamchira run 2019" состоялось в Очамчыре 11 мая.

В соревнованиях приняли участие более 500 профессиональных спортсменов и любителей. Событие было приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Были представлены четыре дисциплины: бег на дистанциях от одного до 10 километров, велозаезд, дуатлон и "Веселый старт" для самых юных спортсменов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ochamchira Run - забег в Очамчыре

Чемпионат и Кубок Абхазии по футболу

18 апреля Сухумский "Нарт", обыграв команду "Афон", обеспечил себе первое место в чемпионате Абхазии по футболу. За два тура до окончания национального первенства столичный "Нарт" выиграл 11 матчей из 13, в двух встречах уступил, при этом футболисты забили 44 гола и пропустили 12 мячей.

Спустя менее месяца, 14 мая, столичная команда уже праздновала победу в финале Кубка страны. В решающем матче сухумский "Нарт" обыграл "Рицу" из Гудауты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Финальный матч Кубка Абхазии по футболу между Сухумским "Нартом" и гудаутской "Рицой" на столичном стадионе "Динамо"

Фильм "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны кинотеатров России

Фильм абхазского режиссера Тимура Тания "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны российских кинотеатров 1 мая.

Съемки комедийной киноленты начались осенью 2016 года. В фильме снялись абхазские актеры Кесоу Хагба, Софа Агумаа, Адгур Малия и почти весь состав команды КВН "Нарты из Абхазии". В кинокартине две сюжетные линии – одна развивается в наши дни, а другая состоит из воспоминаний о Великой Отечественной войне дедушки главного героя.

© Foto/ Screenshot: iVideos Стоп-кадр из фильма "Спасибо деду за Победу"

Увеличение стипендии студентам АГУ

Кабмин поднял стипендии студентам Абхазского государственного университета.

"Проект решения правительства предполагает установить базовую стипендию в размере одной тысячи рублей в месяц (ранее сумма составляла 600 рублей – ред.) и повышенную академическую стипендию в размере 1500 рублей в месяц (ранее сумма стипендии составляла тысячу рублей – ред.)", - сказал руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.

Решение о повышении стипендий студентам Абхазского государственного университета вступило в силу с 1 мая 2019 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Студенты в АГУ

Премьера спектакля "Последний из ушедших"

Премьера спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба в постановке Государственного Молодежного театра состоялась в Абхазском государственном театре 23 мая.

Для актера "молодежки" Алиаса Авидзба постановка "Последнего из ушедших" стала первым режиссерским опытом. Многие зрители отметили смелость дебютанта, отважившегося на сценическое воплощение масштабного литературного материала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

Роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.