Абхазская весна: коротко о главном

Бадрак Авидзба, Sputnik
Протесты оппозиции
Безусловно, самым важным и громким событием уходящей весны стал митинг оппозиции у Парламента Абхазии. 20 мая протестующие выступили с требованием перенести выборы президента республики на осень.
Поводом тому стала болезнь лидера оппозиции Аслана Бжания. В первый день ничего добиться не удалось, так как Парламент на внеочередной сессии не поддержал перенос даты голосования.
Оппозиционеры объявили свой митинг бессрочным и стали требовать отставки президента. Ночью их сторонники перекрыли движение на двух участках республиканской трассы, утром 21 мая не вышел на маршруты общественный транспорт.
Утвержден календарный план выборов президента Абхазии>>
В итоге оппозиция и президент пришли к компромиссу – выборы не пройдут осенью, но состоятся в конце лета - 25 августа. На следующий день 22 мая Рауль Хаджимба направил в Парламент проект Закона о внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия "О выборах Президента Республики Абхазия".
Потребовалось еще несколько дней, чтобы депутаты Народного Собрания приняли новое решение. 28 мая Парламент приняли предложение президента и поддержал перенос выборов на 25 августа.
Пожар в школе
2 мая вспыхнул пожар в средней школе №2 в Сухуме. Его погасили оперативно, но сгорела практически вся кровля. Это происшествие вскрыло большую проблему – школы в Абхазии не оборудованы системой противопожарной сигнализации. Учеников учебного заведения распределили в другие школы столицы, но последний звонок они провели в своем родном дворе. Минобразования обещает, что ремонтные работы будут закончены к началу нового учебного года.
Здесь наконец появится противопожарная сигнализация.
70-летие Сергея Багапш
4 марта исполнилось 70 лет со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. В память о Сергее Багапш в Сухуме 5 марта прошла Международная научная конференция и фотовыставка.
А в канун даты его смерти 29 мая журналист Екатерина Бебиа представила свою новую книгу о втором президенте "Путь мудрости и мужества". Из двухтысячного тиража издания 1100 книг профинансировал Кабинет Министров Абхазии, а 900 экземпляров были напечатаны за счет личных средств самой Екатерины Бебиа.
Улица имени Фазиля Искандера
10 мая городское Собрание Сухума приняло решение о переименовании улицы 4 Марта в улицу Фазиля Искандера.
По словам директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" Шазины Агрба, принятое решение важно не только для жителей столицы, но и для гостей и поклонников творчества писателя.
"На этой улице находится не только дом Фазиля Искандера, здесь прошло практически все его детство. Во многих произведениях фигурирует и находящийся поблизости детский сад, откуда он выглядывал и смотрел на дом, и его школа. То есть там находятся живые свидетели его творчества", - рассказала она.
Дому, в котором родился писатель, 139 лет. Участок по улице 4 Марта приобрел дед писателя Ибрагим Искандер и построил на нем двухэтажное здание. Во многих произведениях Фазиля Искандера фигурирует дом, в котором он родился, и находящаяся поблизости школа № 3, которую писатель окончил с золотой медалью.
Год взаимному признанию между Абхазией и Сирией
29 мая исполнился ровно год взаимного признания независимости и установления дипломатических отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что взаимному признанию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Абхазии, посольства республики в России и других ведомств.
Первый официальный визит абхазской делегации во главе с Раулем Хаджимба в Сирию состоялся 4 сентября 2018 года. В состав делегации вошли премьер республики Геннадий Гагулия, руководитель Администрации президента Беслан Барциц, секретарь Совбеза Мухамед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария и министр экономики Адгур Ардзинба.
Уход Валерии Адлейба с шоу "Ты, супер!"
Буквально сенсацией стало заявление участницы проекта "Ты супер! Суперсезон!" Валерии Адлейба о добровольном уходе из шоу после выступления в полуфинале 19 мая.
Певица объяснила, что считает дальнейшее участие в проекте нечестным по отношению к другим участникам.
"Мне кажется, что так справедливо, потому что моя мечта уже сбылась. Я уже получила все, что можно было получить на этом проекте. Главное – я живу вместе со своей семьей. Проект дал мне друзей, которых я никогда не забуду, мы стали большой семьей, родными", – сказала она объясняя свое решение.
Соревнования "Ochamchira Run-2019"
Яркое спортивное событие – соревнование по дуатлону и бегу "Ochamchira run 2019" состоялось в Очамчыре 11 мая.
В соревнованиях приняли участие более 500 профессиональных спортсменов и любителей. Событие было приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Были представлены четыре дисциплины: бег на дистанциях от одного до 10 километров, велозаезд, дуатлон и "Веселый старт" для самых юных спортсменов.
Чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
18 апреля Сухумский "Нарт", обыграв команду "Афон", обеспечил себе первое место в чемпионате Абхазии по футболу. За два тура до окончания национального первенства столичный "Нарт" выиграл 11 матчей из 13, в двух встречах уступил, при этом футболисты забили 44 гола и пропустили 12 мячей.
Спустя менее месяца, 14 мая, столичная команда уже праздновала победу в финале Кубка страны. В решающем матче сухумский "Нарт" обыграл "Рицу" из Гудауты.
Фильм "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны кинотеатров России
Фильм абхазского режиссера Тимура Тания "Спасибо деду за Победу" вышел на экраны российских кинотеатров 1 мая.
Съемки комедийной киноленты начались осенью 2016 года. В фильме снялись абхазские актеры Кесоу Хагба, Софа Агумаа, Адгур Малия и почти весь состав команды КВН "Нарты из Абхазии". В кинокартине две сюжетные линии – одна развивается в наши дни, а другая состоит из воспоминаний о Великой Отечественной войне дедушки главного героя.
Увеличение стипендии студентам АГУ
Кабмин поднял стипендии студентам Абхазского государственного университета.
"Проект решения правительства предполагает установить базовую стипендию в размере одной тысячи рублей в месяц (ранее сумма составляла 600 рублей – ред.) и повышенную академическую стипендию в размере 1500 рублей в месяц (ранее сумма стипендии составляла тысячу рублей – ред.)", - сказал руководитель аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия.
Решение о повышении стипендий студентам Абхазского государственного университета вступило в силу с 1 мая 2019 года.
Премьера спектакля "Последний из ушедших"
Премьера спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба в постановке Государственного Молодежного театра состоялась в Абхазском государственном театре 23 мая.
Для актера "молодежки" Алиаса Авидзба постановка "Последнего из ушедших" стала первым режиссерским опытом. Многие зрители отметили смелость дебютанта, отважившегося на сценическое воплощение масштабного литературного материала.
Роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.