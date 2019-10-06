Sputnik недели: День Победы, пожар в столице и Островский в РУСДРАМе

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 30 сентября по 6 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Прошедшая неделя в Абхазии оказалось богатой на события. В республике праздничными мероприятия отметили День Победы и Независимости, глава государства встретился с партнерами из Сирии, в столице спасли сосновую рощу от пожара, а еще готовятся встретить "Князя Владимира".

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День Победы и Независимости

30 сентября в Абхазии отметили 26-ю годовщину Дня Победы и Независимости. В республике прошли праздничные мероприятия, акции, митинги и шествия.

В Сухуме память погибших солдат почтили на церемонии возложения цветов у Памятника в Парке славы. Здесь же прошло торжественное прохождение войск, в котором приняли участие более пятисот военнослужащих, включая парадные колонны Министерства обороны Абхазии, седьмой военной базы Министерства обороны России и военно-духовой оркестр.

© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы в честь Дня Победы и Независимости Абхазии прошла в Сухуме

30 сентября в столице завершилось шествие "Тропой героев", которое стартовало на российско-абхазской границе. 170 человек преодолели расстояние в 120 километров. В четвертый раз в Абхазии прошла акция "Бессмертный полк". В этом году портреты героев Отечественной войны пронесли около двух с половиной тысяч человек.

© Foto / предоставлено Дианой Шакая Шествие "Тропой героев" стартовало на границе на реке Псоу

В День Победы и Независимости в столице открылась фотовыставка военного фотографа Виталия Кецба, в архиве которого более 1500 снимков с Западного и Восточного фронтов.

Праздничные мероприятия в Сухуме закончились концертом и салютом.

Восточный партнер

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с делегацией сирийских парламентариев, которые посетили республику в рамках праздничных мероприятий ко Дню Победы и Независимости. На встрече стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и перспективы открытия посольства Сирии в Абхазии.

Президент Абхазии встретился с депутатами Сирийской Арабской Республики>>

Морской гость

Абхазия готовится к заходу круизного лайнера "Князь Владимир" в конце октября. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Дноуглубительные работы в сухумском порту

В Сухумском порту подходят к вопросу ответственно, проводят дноуглубительные работы, из моря выгребают ил и грунт. По словам Габуния, судно будет проходить пограничный контроль и мобильный пункт досмотра, который будет оснащен металлодетекторами и интроскопами.

С Первым октября

Очамчырская школа №2 открылась после капитального ремонта во вторник 1 октября, во дворе школы провели торжественную линейку. А в Сухумской второй школе ремонтные работы после пожара все еще продолжаются.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ликвидация последствий пожара во второй школе

По словам директора школы Ирины Повирскер, два корпуса на стадии завершения, центральный еще ремонтируется. Учебный год в школе начнется 4 ноября.

Абхазские деньги за рубежом

Карты абхазской национальной платежной системы "АПРА" теперь можно будет использовать за рубежом. Картой теперь можно будет пользоваться в России, Армении, Турции и тех странах, где действует платежная система "Мир".

© Foto / Нацбанк Абхазии Макет новой карты Апра

При оплате товаров и услуг за рубежом для держателей абхазских банковских карт комиссия не будет взыматься, при снятии денежных средств в банкоматах размер процентной ставки будут устанавливать коммерческие банки, но он не будет превышать 2%.

А уже 5 октября была проведена первая оплата по карте АПРА за пределами Абхазии, отличной новостью поделился председатель Национального банка Беслан Барателиа на Facebook.

Еще одна "денежная" новость пришла из России. Около четырех миллиардов рублей будет выделено на увеличение объемов оказания финансовой помощи Абхазии, а также на поддержку инвестиционной деятельности в республике.

Несчастный случай

1 октября в Гагре произошел несчастный случай. Мальчик 2007 года рождения погиб, забравшись в трансформаторную подстанцию. Во дворе жилого дома дети играли в прятки, ребенок решил спрятаться в трансформаторной подстанции, которая оказалась открытой. Мальчик скончался на месте.

По факту происшествия Гагрская районная прокуратура проводит доследственную проверку.

Ребенок погиб в Гагре от удара током в трансформаторной подстанции>>

Островский в РУСДРАМе

3 октября в РУСДРАМе прошла премьера "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского. Спектакль станет последней премьерой театрального сезона.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" в РУСДРАМе

Корреспондент Sputnik побывал на премьере спектакля и рассказал об эмоциях зрителей, особенностях режиссерской задумки, костюмных и декорационных решениях.

Веселая комедия, глубокая трагедия: премьера по Островскому в РУСДРАМе>>

Мотивированное письмо от Верховного суда Абхазии

3 октября Верховный суд Абхазии направил сторонам по иску Алхаса Квициниа к Центральной избирательной комиссии мотивированный текст решения.

В нем отображается суть дела, описываются аспекты законопроектов, которые позволили принять то или иное решение. По словам самого Квициниа, вопрос об обжаловании решения Верховного суда будет принято на съезде партии "Амцахара" 9 октября.

Двадцать дней на обжалование: суд направил Квициниа и ЦИК мотивированный текст решения>>

Наши в Токио

На Олимпийских играх в Токио в 2020 году борец из Абхазии Баджа Хутаба будет представлять сборную Сирии. В интервью радио Sputnik спортсмен заявил, что планирует завоевать золотую медаль.

Впервые за Сирию борец выступал на Чемпионате мира по вольной борьбе 2019 года казахском Нур-Султане.

Все пути ведут в Пицунду

30 сентября завершились перевозки по "Единому билету" из России в Абхазию. Самым популярным направлением среди пассажиров, воспользовавшихся этой услугой, стала Пицунда. По билету из города въехали и выехали 412 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фестиваль "Органные вечера в Пицунде"

Вторым городом по популярности среди тех, кто приобрел "Единый билет", стала Гагра – 396 пассажиров, на третьем месте Сухум - 92 человека.

Тройка осенних лидеров: какие города Абхазии оказались самыми популярными>>

Пожар на Университетской

Сильный пожар произошел в сосновой роще на улице Университетская в Схухуме. К счастью, пожарным удалось справиться с огнем, который вспыхнул неподалеку от жилых домов.

К тушению были привлечены три пожарных расчета и 20 человек личного состава, пострадавших нет.

Праздник на Мыкуаште

В воскресенье 6 октября в селе Мыку прошли конно-спортивные состязания. Гости праздника любовались поло по-абхазски, болели за наездников в забегах на пяти дистанциях и восхищались красотой лучников во время соревнования по стрельбе из лука.

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