Sputnik недели: заседание президента с правительством и приезд Михаила Бабича

На уходящей неделе в Сухуме президент Аслан Бжания обсудил с членами правительства вопросы здравоохранения, турсезона и реализации Инвестпрограммы, в Абхазию с рабочим визитом приехал Михаил Бабич, стала известна дата начала учебного года.

Эти и многие другие важные события, которые произошли в республике с 17 по 23 августа, в еженедельном обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

19 августа в Сухуме прошло заседание президента Абхазии Аслана Бжания с членами правительства. Глава страны обсудил вопросы здравоохранения, туризма и реализации Инвестпрограммы.

Здравоохранение:

В Абхазии свыше 200 заболевших COVID-19.

В борьбе с коронавирусом задействованы 125 врачей, но есть дефицит реаниматологов, терапевтов, пульмонологов, кордиологов и инфекционистов.

Гудаутский COVID-центр может принять до 300 больных.

В Гудаутской ЦРБ установят новый компьютерный томограф.

В Абхазии 5900 экспресс-тестов.

Абхазия рассмотрит возможность приобретения разработанной в России вакцины от коронавируса.

СЭС Абхазии может открыть вторую COVID-лабораторию>>

Турсезон:

Дома отдыха в Гагрском районе заполнены на 90%, а в центральной части Абхазии - на 35%.

Отставание показателей обслуженных лиц в Рицинском реликтовом национальном парке на 1,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Но уже к концу августа ситуация изменится. По прогнозам Минтуризма, динамика посещаемости парка превысит прошлогодние показатели в целом.

Отставание по показателям посещаемости Новоафонской пещеры превышают 47% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Одна из причин низких показателей в том, что на объекте обязаны принимать туристов по квотам.

Глава правительства Александр Анкваб обратил внимание на проблему эксплуатации диких животных в Абхазии во время турсезона и "недопустимые условия их содержания". Он предложил к решению вопроса подключить экологическую прокуратуру.

В период туристического сезона в усиленном режиме работает милиция Абхазии.

С 1 июня по 17 августа 2020 года зарегистрировано 208 преступлений, из них раскрыто - 178, что составляет - 85,5%, нераскрытыми остались - 30 преступлений, в 2019 году - 160 совершено, раскрыто - 124, что составляет - 77,5%.

С 1 августа зарегистрированных преступлений против отдыхающих - 12, что составляет 27,9% от общего количества преступлений, из них пять раскрыты.

Три сотрудника ГАИ отстранены от работы из-за необоснованной остановки транспортных средств отдыхающих из России, 15 сотрудников ГАИ получили дисциплинарные взыскания.

Инвестпрограмма:

Уполномоченные органы Абхазии по реализации Инвестпрограммы провели проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капстроительства.

Получены 35 экспертных заключений, позволяющих открыть в 2020 году финансирование объектов Инвестпрограммы 2020-2022.

На сегодняшний день заключено 35 госконтрактов сметной стоимостью 888 миллионов рублей.

Правительством Абхазии был установлен порядок отбора подрядчиков для реализации Инвестпрограммы. Согласно ей необходимо иметь наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ и наличие квалифицированных специалистов для выполнения работ, предусмотренных документацией.

Президент Аслан Бжания подчернкул, что к освоению финансовой помощи России необходимо подходить ответственно, и предложил наказывать за ошибки в проектировании объектов Инвестпрограммы.

Рабочий визит Михаила Бабича

20 августа в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Аслан Бжания и первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича.

Бжания выразил надежду на то, что визит Михаила Бабича придаст новый импульс в решении вопросов, которые ранее неоднократно обсуждались.

Михаил Бабич подчеркнул, что есть объекты Инвестпрограммы, которые нужно дооборудовать - школы, детские сады.

Здравствуй, школа

Новый учебный год в Минпросе Абхазии планируют начать с 1 сентября, если будет благополучная эпидобстановка. По рекомендациям СЭС:

классы в школах должны быть сформированы так, чтобы в них было не более 20 учеников,

учителям за 65 лет рекомендовано оставаться дома. Однако в случае, если наблюдается дефицит кадров, они могут работать с соблюдением мер безопасности.

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Выборы по-новому

Центризбирком Абхазии зарегистрировала кандидатами в депутаты по Бзыбскому избирательному округу N10 Тамази Лейба и Тимура Бейя на заседании ЦИК в четверг 20 августа.

На выборах 12 июля ни один из них не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу.

Неделя бокса

22 августа в Казани состоялся вечер бокса, в котором участвовали двое абхазских спортсменов Харитон Агрба и Батал Чежия.

Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над Сосланом Тедеевым в шоу "Столото. Вечер бокса WBC", об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.

Батал Чежия по решению судей уступил в поединке за титул WBC Youth российскому спортсмену Сергею Кожухарю.

22 августа в Екатеринбурге состоялся бой абхазского боксера Игоря Адлейба с Кантемиром Калажоковым. Бой завершился ничьей. Абхазский боксер получил травму в третьем раунде рейтингового боя в Екатеринбурге, но несмотря на это, продолжил биться.

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