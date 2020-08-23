Sputnik недели: заседание президента с правительством и приезд Михаила Бабича

Эти и многие другие важные события, которые произошли в республике с 17 по 23 августа, в еженедельном обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.
Сария Кварацхелия, Sputnik
19 августа в Сухуме прошло заседание президента Абхазии Аслана Бжания с членами правительства. Глава страны обсудил вопросы здравоохранения, туризма и реализации Инвестпрограммы.
Здравоохранение:
- В Абхазии свыше 200 заболевших COVID-19.
- В борьбе с коронавирусом задействованы 125 врачей, но есть дефицит реаниматологов, терапевтов, пульмонологов, кордиологов и инфекционистов.
- Гудаутский COVID-центр может принять до 300 больных.
- В Гудаутской ЦРБ установят новый компьютерный томограф.
- В Абхазии 5900 экспресс-тестов.
- Абхазия рассмотрит возможность приобретения разработанной в России вакцины от коронавируса.
СЭС Абхазии может открыть вторую COVID-лабораторию>>
Турсезон:
- Дома отдыха в Гагрском районе заполнены на 90%, а в центральной части Абхазии - на 35%.
- Отставание показателей обслуженных лиц в Рицинском реликтовом национальном парке на 1,7% ниже аналогичного периода прошлого года. Но уже к концу августа ситуация изменится. По прогнозам Минтуризма, динамика посещаемости парка превысит прошлогодние показатели в целом.
- Отставание по показателям посещаемости Новоафонской пещеры превышают 47% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Одна из причин низких показателей в том, что на объекте обязаны принимать туристов по квотам.
- Глава правительства Александр Анкваб обратил внимание на проблему эксплуатации диких животных в Абхазии во время турсезона и "недопустимые условия их содержания". Он предложил к решению вопроса подключить экологическую прокуратуру.
- В период туристического сезона в усиленном режиме работает милиция Абхазии.
- С 1 июня по 17 августа 2020 года зарегистрировано 208 преступлений, из них раскрыто - 178, что составляет - 85,5%, нераскрытыми остались - 30 преступлений, в 2019 году - 160 совершено, раскрыто - 124, что составляет - 77,5%.
- С 1 августа зарегистрированных преступлений против отдыхающих - 12, что составляет 27,9% от общего количества преступлений, из них пять раскрыты.
- Три сотрудника ГАИ отстранены от работы из-за необоснованной остановки транспортных средств отдыхающих из России, 15 сотрудников ГАИ получили дисциплинарные взыскания.
Инвестпрограмма:
- Уполномоченные органы Абхазии по реализации Инвестпрограммы провели проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта объектов капстроительства.
- Получены 35 экспертных заключений, позволяющих открыть в 2020 году финансирование объектов Инвестпрограммы 2020-2022.
- На сегодняшний день заключено 35 госконтрактов сметной стоимостью 888 миллионов рублей.
- Правительством Абхазии был установлен порядок отбора подрядчиков для реализации Инвестпрограммы. Согласно ей необходимо иметь наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ и наличие квалифицированных специалистов для выполнения работ, предусмотренных документацией.
- Президент Аслан Бжания подчернкул, что к освоению финансовой помощи России необходимо подходить ответственно, и предложил наказывать за ошибки в проектировании объектов Инвестпрограммы.
Рабочий визит Михаила Бабича
20 августа в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Аслан Бжания и первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича.
Бжания выразил надежду на то, что визит Михаила Бабича придаст новый импульс в решении вопросов, которые ранее неоднократно обсуждались.
Михаил Бабич подчеркнул, что есть объекты Инвестпрограммы, которые нужно дооборудовать - школы, детские сады.
Здравствуй, школа
Новый учебный год в Минпросе Абхазии планируют начать с 1 сентября, если будет благополучная эпидобстановка. По рекомендациям СЭС:
классы в школах должны быть сформированы так, чтобы в них было не более 20 учеников,
учителям за 65 лет рекомендовано оставаться дома. Однако в случае, если наблюдается дефицит кадров, они могут работать с соблюдением мер безопасности.
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Выборы по-новому
Центризбирком Абхазии зарегистрировала кандидатами в депутаты по Бзыбскому избирательному округу N10 Тамази Лейба и Тимура Бейя на заседании ЦИК в четверг 20 августа.
На выборах 12 июля ни один из них не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу.
Неделя бокса
22 августа в Казани состоялся вечер бокса, в котором участвовали двое абхазских спортсменов Харитон Агрба и Батал Чежия.
Харитон Агрба единогласным решением судей одержал победу над Сосланом Тедеевым в шоу "Столото. Вечер бокса WBC", об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.
Батал Чежия по решению судей уступил в поединке за титул WBC Youth российскому спортсмену Сергею Кожухарю.
22 августа в Екатеринбурге состоялся бой абхазского боксера Игоря Адлейба с Кантемиром Калажоковым. Бой завершился ничьей. Абхазский боксер получил травму в третьем раунде рейтингового боя в Екатеринбурге, но несмотря на это, продолжил биться.
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