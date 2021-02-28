Sputnik недели: логотип Абхазии, борьба с майнингом и Общественный совет при президенте

Последняя неделя зимы была в Абхазии насыщенной: вступили в силу послабления антиковидных мер, потребление электроэнергии республикой снова возросло, в частной школе Сухума произошел пожар, был выбран туристический логотип страны.

Почему помощника депутата Парламента Лашу Сакания освободили от должности, какое расследование провел депутат Парламента Валерий Агрба, почему общественная организация "Аидгылара" не участвовала в совещании по созданию Общественного совета при президенте и другие важные события уходящей недели - в обзоре Sputnik.

Sputnik

Ситуация с коронавирусом

Новые послабления карантинных мер по коронавирусу начали действовать в Абхазии с 22 февраля. В школы вернулись ученики 5-11-х классов, а объектам общепита разрешили деятельность внутри помещений.

При этом до 10 марта закрытыми остаются спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны, массажные салоны. Запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также закрыты детские игровые центры, компьютерные залы, боулинги, иные развлекательные и досуговые заведения. Помимо этого, запрещена перевозка пассажиров без масок.

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По состоянию на 27 февраля общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии составляет 12777 человек. Зарегистрировано 197 летальных случаев. Выздоровели 12112 человек. В субботу 27 февраля оперштаб сообщил о смерти четырех пациентов с COVID-19, среди которых была пациентка 1981 года рождения.

В Москве продолжает лечение премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. 23 февраля в телефонном разговоре с заместителем руководителя Аппарата Кабинета министров Кристианом Бжания Анкваб проинформировал, что чувствует себя нормально.

15 февраля, состояние премьера улучшилось, и он был переведен из палаты интенсивной терапии в стационар для прохождения курса реабилитации.

Ситуация в энергоотрасли

Во вторник 23 февраля в Кабинете министров состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам контроля над выполнением запрета функционирования майнинговых ферм в Абхазии с участием членов Правительства, глав администраций, таможенного комитета, комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

На совещании были приведены данные, согласно которым количество потребляемой энергии в Абхазии за последний месяц увеличилось на 100 мегаватт.

"Черноморэнерго" установило допустимые лимиты на период ремонта ИнгурГЭС с учетом возможных нагрузок в пик, а также с учетом возобновления потребления электроэнергии в учреждениях образования.

Абхазия уже потребила с начала остановки ИнгурГЭС по 23 февраля 290,5 миллионов киловатт-часов из 800, выделенных в рамках перетока энергии Россией. На оставшийся промежуток времени до начала работы ИнгурГЭС остается 509,5 миллионов киловатт-часов. Однако, по словам гендиректора "Черноморэнерго", при имеющихся тенденциях выделенный лимит закончится в середине апреля.

26 февраля глава государства совершил неожиданный визит в Гулрыпшский район, для того, чтобы лично оценить как исполняется ранее данное им поручение по снижению потребления электроэнергии.

Президент посетил крупную ферму по добыче криптовалют на территории, принадлежащей "Абхазавтодору", которую отключили накануне.

Аслан Бжания дал указание демонтировать оборудование. После, в интервью Sputnik глава района Аслан Барателия сообщил, что после отъезда президента удалось разыскать владельцев фермы, которые беспрепятственно согласились на демонтаж.

Президент также посетил крупную криптоферму в Очамчыре, которую обнаружили сотрудники ОБЭП МВД Абхазии 24 февраля. На момент обнаружения на ней работало свыше 1900 аппаратов на общую мощность 2,5 мегаватт. Отключение фермы от энергосети происходило в присутствии сотрудников ОБЭП МВД РА, Очамчырского РОВД и сотрудников центрального аппарата "Черноморэнерго".

По информации пресс-службы главы государства, начальник райотдела милиции Леван Ахуба доложил президенту, что владельцем фермы, согласно предоставленным документам, является житель села Баслаху Давид Гогия. Однако у правоохранительных органов есть информация, что реальными владельцами являются другие люди.

Бжания дал указание демонтировать все оборудование в течение 3 дней.

А также поручил установить круг лиц, имеющих отношение к этой ферме.

"Если среди них есть госслужащие, предоставьте список. У нас ситуация сложная: из-за такой нагрузки на электросети не могут работать компьютерный томограф, мерзнут дети и старики, не работают также лифты. В таком незаконном виде эта деятельность на территории республики не будет иметь перспективы",- сказал глава государства.

Майнеры в депутатской машине

На совещании в Кабмине глава Государственного таможенного комитета Отар Хеция заявил, недавно на границе была задержана служебная депутатская машина, в которой изъяли семь аппаратов для добычи криптовалют. По его словам, один аппарат практически выполняет работу шести-семи аппаратов старого поколения.

25 февраля стало известно, что из-за этого инцидента освобожден от должности помощник депутата Парламента Лаша Сакания.

Об этом сообщила пресс-служба Народного Собрания, которая в частности заметила, что служебная машина, находившаяся на ремонте в Сочи, была задержана при пересечении государственной границы на КПП "Псоу", автомобиль следовал на территорию Абхазии.

Памятники президентам

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии 24 февраля открылась выставка конкурсных проектов памятников второму президенту Абхазии Сергею Багапш, которая будет работать до третьего марта.

В конкурсе принимают участие десять проектов, девять из которых связаны с Сухумом, один - с Очамчырой. Будет определен лучший памятник для установления на площади имени Сергея Багапш. Также памятник будет установлен на площади перед администрацией Очамчырского района.

Третьего марта Государственная монументальная комиссия проведет заседание, где будет выбран лучший проект. Кроме того, на сайте Министерства культуры пройдет онлайн голосование представленных конкурсных работ, итоги будут приравнены к одному голосу участника конкурсной комиссии.

Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года. Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.

Все проекты памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинб, представленные на конкурс были отклонены Госкомиссией по монументальному искусству. Объявлен новый открытый конкурс на лучший проект памятника

Новый туристический бренд

Выбор туристического логотипа Абхазии, который вызвал много споров в обществе подошел к концу. 25 февраля Министерство туризма страны выбрало бренд ставший победителем. Накануне, состоялась презентация пяти проектов, которые были отправлены на доработку.

Три логотипа презентовала инициативная группа "Ҳара Ҳақалақь" (наш город – ред.). Один проект был представлен молодым дизайнером Ариной Чкадуа, а также сотрудник Министерства туризма Саид Аршба презентовал жюри доработанный логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который выиграл прошлое голосование.

По итогам голосования членов жюри победителем стал один из логотипов инициативной группы "Ҳара Ҳақалақь", который набрал наибольшее количество голосов.

Напомним, что 22 января Министерство туризма Абхазии подвело итоги конкурса на разработку туристического бренда республики. По итогам голосования членов жюри, победителем стал логотип дизайнера из Санкт-Петербурга, который к тому же набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Однако жюри сошлось во мнении, что макет бренда должен быть доработан.

Итоги конкурса вызвали бурное обсуждение в обществе. Профессиональное сообщество и простые жители выступили против отобранного макета туристического бренда. Поэтому было решено провести повторное голосование по выбору туристического бренда республики.

Проблемы экскурсововдов

24 февраля в рамках подготовки к летнему туристическому сезону, Минтуризма провело встречу с представителями экскурсионных фирм, представителей администраций курортных районов и крупных туристических объектов.

Одной из главных проблем экскурсоводы назвали нелегальные перевозки туристов из Краснодарского края, путем заманивания их более дешевыми ценами.

"Они уже перетянули на себя до 70% туристов. Никто вообще не знает, что они рассказывают туристам. Эти люди зачастую даже не имеют отношения к Абхазии. С нас же требуют путевки, списки пассажиров с печатью. Если бы экскурсантов привозили мы, как официальные турфирмы, то, естественно, мы и платили бы все причитающиеся налоги и платежи", – посетовал руководитель турфирмы Форд Чичба.

В ответ министр пообещал взять под контроль решение этого вопроса. Другой проблемой экскурсоводы назвали фотографии с животными и в национальных костюмах на объектах показа. По их словам, нередко эти услуги навязывают туристам, Форд Чичба назвал это откровенным вымогательством.

Теймураз Хишба заметил, что такая проблема существует и она будет решена, и добавил, что подобная "услуга" должна быть прекращена.

Пожар в школе

Неделя не обошлась без ЧП, в ночь на 22 февраля произошел пожар в частной школе "Альфа" в Сухуме. Дым над зданием школы заметила жительница дома по соседству, которая и вызвала МЧС.

Сотрудники пожарно-спасательного отряда Сухума не заставили себя долго ждать, они прибыли на место за три минуты. По словам пожарных, пламя охватило одно из помещений на втором этаже школы, затем выгоревший пол этого помещения рухнул на первый этаж, где возник пожар и сильное задымление.

Пожар ликвидировали три пожарных и одно спасательное отделение ПСО по городу Сухум и Сухумскому району. В результате пожара частично выгорела одна аудитория площадью 24 квадратных метра. По предварительной версии МЧС, пожар возник из-за включенного обогревателя. МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения противопожарных мер особенно в период отопительного сезона.

Выработать предложения

26 февраля в Администрации президента Абхазии под председательством вице-президента Бадры Гунба состоялось заседание рабочей группы, которая будет рекомендовать президенту страны первоочередные шаги по развитию экономики.

Открывая встречу, председатель рабочей группы, вице-президент страны Бадра Гунба сообщил, что группа создана для того, чтобы определять наиболее перспективные направления в области экономики. Затем рекомендации, сделанные рабочей группой, будут представлены президенту, чтобы он дал соответствующие поручения правительству для их исполнения.

Среди участников рабочей группы - заместитель главы Администрации президента Джансух Нанба, директор Центра стратегических исследований Вячеслав Чирикба, директор Института экономики Заур Шалашаа, председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа, глава администрации Сухума Беслан Эшба, представители бизнес сообщества.

Уголовное дело против руководства Республиканской больницы

23 февраля депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба провел пресс-конференцию, на которой сообщил о парламентском расследовании по факту законности возбуждения уголовного дела в отношении главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба.

По словам Агрба, для проведения расследования он обратился в Министерство здравоохранения. Ему была передана копия приказа министра здравоохранения Тамаза Цахнакия о создании комиссии с целью внутреннего расследования дела. Комиссия была создана после представления рекомендательного характера Генеральной прокуратуры о необходимости проведения расследования по факту превышения должностных полномочий и нецелевого расходования средств из Республиканской больницы. По словам Агрба, работа комиссии не регламентирована законом, сроки проведения проверки не установлены.

Свое заключение комиссия должна была выдать до 28 января, но итогов проверки не было, так как, по словам Агрба, некоторый промежуток времени выпал на новогодние праздники и нерабочие дни. Однако уже 2 февраля Генеральная прокуратура направила в Минздрав документ о том, что служебная проверка не нужна, после чего было возбуждено уголовное дело. Депутат Валерий Агрба счел эти обстоятельства странными, так как в ходе парламентских обсуждений представители Генеральной прокуратуры утверждали, что основным мотивом для возбуждения уголовного дела было бездействие со стороны Минздрава и то, что комиссия не была создана.

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Уже 24 февраля главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба обратились к общественности по уголовному делу, заведенному против них.

По словам Гургулия, возбужденное уголовное дело имеет основанием давний конфликт между двумя лабораториями – лабораторией Республиканской больницы и лабораторией, которая была сформирована из сотрудников реорганизованного "Савитара". Как он отметил, конфликт начался еще в 2016 году, когда он был депутатом Парламента.

Заместитель главврача Георгий Воуба также заявил, что обвинения в его адрес в подстрекательстве либо в принуждении подписать договор аренды помещения Республиканской больницы, а также передача реактивов и расходных материалов любым третьим лицам, тем более с применением оружия для оказания давления на Аполлона Гургулия – не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что в его должностные обязанности не входят административно-распорядительные функции, а только формирование лечебного процесса и контроль качества проводимых исследований.

"Я категорически отрицаю свою причастность к нанесению материального, либо любого иного ущерба медицинскому учреждению Республиканской больницы и государству в целом. Вся моя жизнь как врача и гражданина направлена на укрепление медицины и здоровья нации", - сказал он. Воуба выразил несогласие с действиями Генпрокуратуры, указав на наличие процессуальных нарушений в ходе расследования.

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Общественный совет при президенте

Организационное совещание, посвященное созданию Общественного совета при президенте Абхазии, состоялось 23 февраля под председательством вице-президента Бадры Гунба.

На следующий день в интервью радио Sputnik вице-президент страны отметил, что в работе Общественного совета при президенте должно быть меньше политики, его работа должна быть направлена на решение сложных задач, стоящих перед государством.

"Это социальное направление, вопросы безопасности, состояние дел во внешней политике, думаю, что Общественный совет станет площадкой, где будут решаться эти вопросы", - подчеркнул он.

Вице-президент отметил, что на организационное совещание по созданию общественного совета были приглашены все политические партии и общественные организации, большинство из которых присутствовало на встрече.

"Председательствовать в совете будет президент страны, члены совета будут собираться раз в три месяца, однако вчера Сократ Рачевич Джинджолия внес предложение о том, чтобы совет собирался тогда, когда это сочтут необходимым его представители, мы обдумаем, и это предложение и доведем его до президента", - сказал Бадра Гунба. По словам вице-президента, политические партии и общественные организации положительно восприняли создание совета.

Общественная организация "Аидгылара" заявила, что она отказалась участвовать в работе совещания на тему создания Общественного совета при президенте. На это заявление отреагировала пресс-служба главы государства, отметив, что первой причиной своей неявки "Аидгылара" указала проведенную президентом 25 декабря 2020 года встречу "с представителями партий и организаций, поддержавших его на выборах".

Это, по мнению авторов заявления, говорит о том, что "президент выбрал курс на дальнейшее разделение народа и эскалацию противостояния в обществе". В администрации президента опровергают такое утверждение, в подтверждении чего приводят список чиновников, которые остались на своих должностях и продолжили работать при Бжания.

Возобновление богослужений в храмах

27 февраля в православных храмах Абхазии возобновились богослужения, об этом заявил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

"Московский патриархат будет нам помогать в нашей самостоятельной позиции. Российская православная церковь будет поддерживать становление автономной церкви в Абхазии, говорить об автокефалии еще рано, сначала надо восстановить автономию. У нас идет восстановление абхазского католикосата, это процесс очень долгий, кроме России на Кавказе никто не восстанавливал православие", - отметил он.

Для восстановления автономной Абхазской православной церкви Московский патриархат окажет помощь в организации служб на абхазском языке, для чего в России будет издаваться специальная литература, наладят работу переводческой комиссии, Абхазия будет получать церковную утварь и многое другое, заметил отец Виссарион.