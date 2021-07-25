Sputnik недели: спасение энергетики, борьба с COVID и рекордный турсезон

На уходящей неделе в Абхазии представили план по оптимизации энергообеспечения, рассказали, как планируется организовать работу майнеров, что будет с аэропортом и появится ли в республике газ. В стране продолжают бороться с коронавирусом, спасать тонущих туристов и чествовать героев.

Sputnik

Новости экономики

На этой неделе вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган провела брифинг, на котором рассказала о плане оптимизации энергоотрасли Абхазии, освоении Инвестпрограммы и актуальных проблемах в области экономики.

Озган сообщила, что решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.

В плане указано, что в третьем квартале 2021 года будет утверждена методология расчета и применения тарифов на электричество. Новый тариф будет включать в себя расходы на поставку электричества, эксплуатацию электросетей, установку приборов учета. В четвертом квартале 2021 года планируется утверждение нормативов потребления электроэнергии.

План оптимизации включает не только тарифную политику, но и механизмы увеличения собираемости оплаты за электричество. Он включает два раздела - легализация подключения оборудования для майнинга "путем утверждения порядка взаимодействия энергоснабжающей организации и потребителя, имеющего оборудования для майнинга и установка приборов учета электричества.

Важной новостью стало то, что для создания условий потребления электричества майнерами Абхазия планирует организовать поставку электроэнергии из России с разделением учета потребления от распределительных сетей "Черноморэнерго".

Также Озган затронула отдельные проекты. Министр прокомментировала причину задержки ремонта ВЛ "Ачгуара". Она объяснила, что пришлось изменить схему ремонта, на что ушло дополнительное время, но в ближайшие дни рабочие приступят к ремонту.

Закуп материала обошелся в 106 миллионов рублей, расходы "Черноморэнерго" составили 16 миллионов рублей.

Также Кристина Озган рассказала, что при решении о перераспределении средств Инвестпрограммы на ремонт ВЛ "Ачгуара" было решено остаток денег направить на разработку генеральной схемы гази фикации Абхазии. Мероприятия намечены на 2021-2022 годы.

Ведутся переговоры и по определению источника финансирования аэропорта в Абхазии.

Жизнь с "короной"

Количество новых случаев коронавируса в Абхазии продолжает возрастать, увеличивается и число смертельных случаев.

Общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии по состоянию на 24 июля составляет 21061 человек. Зарегистрировано 289 летальных случаев. Выздоровели 16763 человека.

20 июля в тбилисской клинике скончался новорожденный из Абхазии, у которого диагностировали "дельта" штамм.

21 июля в Гудаутском ковидном госпитале из-за перепадов электричества вновь вышел из строя компьютерный томограф. По поручению министра здравоохранения незамедлительно были вызваны специалисты из Белоруссии. Из-за нагрузок на оборудование вышел из строя и мобильный переносной рентген-аппарат в Сухумской инфекционной больнице.

22 июля президент Аслан Бжания сообщил членам Совбеза, что в Абхазию вновь прибудет российский военный мобильный госпиталь на 150 койко-мест. Глава государства поручил правительству в течение двух дней выбрать место размещения госпиталя и создать соответствующие условия для проживания приглашенных военных медиков.

На заседании Совбеза министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что еще 40 мест для срочного приема больных с коронавирусом в случае необходимости будут организованы в онкологическом центре в Сухуме. Министр отметил необходимость увеличения койко-мест в медучреждениях республики ввиду имеющейся тенденции распространения инфекции.

Кроме того, Бжания сообщил, что находится на постоянной связи с Администрацией президента Российской Федерации по вопросу доставки в Абхазию второй партии вакцины "Спутник V".

Уход главы "Черноморэнерго"

23 июля стало известно, что глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа принял решение оставить свой пост по состоянию здоровья. Логуа проработал на должности чуть больше года.

Временным исполняющим обязанности главы предприятия был назначен Тенгиз Гирджинба, который работает в сфере электроэнергетики с 2003 года. С 2020 года он занимал должность заместителя главного инженера.

Показатели турсезона

В интервью радио Sputnik Абхазия замминистра по туризму Астамур Барциц рассказал, что нынешний туристический сезон уже по многим направлениям побил показатели 2019 года.

По его словам, мест в объектах размещения страны уже практически нет. Как и в прошлые сезоны, сначала заполнился туристами Гагрский район, затем Сухум, Новый Афон и Гудаута. Наблюдается большое количество гостей в частном секторе и пансионатах в селе Кындыг Очамчырского района, где расположен сероводородный горячий источник.

"К 19 июля 2019 года Новоафонской пещерой было обслужено 105 274 человека. В этом году 210 952 человека. Разница очевидная. За весь 2019 год Рицинский национальный реликтовый парк посетили 385 тысяч человек, по 11 июля текущего года – 297 тысяч человек. Если проводить аналитику или сравнение – явное увеличение", - отметил он.

Такой спрос на абхазское направление вызван тем, что Россия в период пандемии коронавируса закрыла границы со многими странами, а также правилами въезда, которые эти страны ввели для иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, считает Барциц.

Судебные решения

20 июля Сухумский горсуд удовлетворил ходатайство гособвинителя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Батала Пилия. Срок ареста продлен на четыре месяца, всего до шести месяцев, то есть до 19 ноября 2021 года. Пилия подозревается в убийстве Кемала Ардзинба 18 мая.

22 июля Сухумский суд принял решение об аресте Аслана Зухба, который обвиняется в причастности к перестрелке, произошедшей в Сухуме 17 июля.

Согласно постановлению Сухумского городского суда, в отношении Аслана Зухба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 19 сентября 2021 года.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана для еще одного фигуранта дела Игоря Гудалия. Он арестован до 18 сентября 2021 года.

23 июля Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу адвоката Инги Габилая на решение Сухумского городского суда по делу Бориса Ачба. Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Он приговорен к семи годам заключения под стражу.

23 июля Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл подала в военный суд на экс-руководителя СГБ республики Зураба Маргания

Шакрыл обратилась в суд с административным иском к Маргания в июне 2018 года, который в то время занимал пост председателя Службы госбезопасности республики.

Она потребовала дать оценку на то, что бывший чиновник отказал ей во встрече с одним из заключенных.

Победы и достижения недели

19 июля оперная певица Хибла Герзмава впервые выступила на сцене Арена ди Верона.

"Это удивительное состояние, я спела "Реквием" Верди. Ощущение абсолютного полета. Я очень счастлива, что я наконец смогла приехать и спеть, и очень важно, что начало было с реквиема", - сказала Герзмава.

Но в этом году насладиться творчеством певицы в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" в Абхазии зрители не смогут. Запланированные на август концерты отменены в связи с введением антиковидных ограничений в республике.

Оперная певица не исключила того, что абхазская часть фестиваль пройдет осенью, в октябре 2021 года.

21 июля теннисистка из Абхазии Амина Аншба в первом круге турнира категории WTA-250 в Гдыне в Польше в двух сетах обыграла 135-й номер рейтинга, представительницу Франции Армони Тан.

22 июля президент Абхазии принял Леона Барциц, который спас туристов с тонущего катамарана в Гудауте.

Президент также отметил, что подписал распоряжение об оказании помощи Леону в поступлении в Московский финансовый университет при Правительстве России. Также Бжания вручил ему благодарственное письмо "за проявленное мужество при спасении утопающих туристов, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию" и конверт с деньгами. Как сказал глава государства, на покупку нового телефона от его имени.

От предложения начать учебу в московском вузе Леон отказываться не стал, и это удачно совпало с тем, что ему не удалось поступить в военное училище, куда он изначально планировал, из-за отсутствия лимитов.

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