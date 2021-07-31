Sputnik июля: борьба с COVID, разрушительная стихия и майнинг

Информационное агентство Sputnik подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в Абхазии в июле.

Июль в Абхазии был богатым на события. Страна все еще продолжает бороться с эпидемией коронавируса, которая быстро распространяется, правительство пытается создавать новые условия для стабилизации ситуации в энергосфере, на фоне рекордного турсезона учащаются несчастные случаи среди туристов, а природные катаклизмы наносят ущерб стране. Об этом и не только - в обзоре Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Коронавирус и ограничения

Ситуация с коронавирусом в Абхазии не утешает, ежедневно выявляют более 100 зараженных инфекцией, учащаются летальные случаи и увеличивается количество тяжелобольных.

5 июля в Абхазии вступило в силу распоряжение президента о введении ограничительных мер. Согласно вновь принятым мерам, в стране запрещено проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях предприятий общественного питания.

С 12 июля прекратили свою деятельность учреждения культуры: театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы, ансамбли и образовательные учреждения культуры.

9 июля стало известно о том, что бывший президент Республики Адыгея, меценат Хазрет Совмен выделил Абхазии 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом и поддержку правоохранительных органов республики. Меценат оказывает помощь не в первый раз, в ноябре он также выделил 50 миллионов.

Из-за ухудшения эпидобстановки министр здравоохранения Эдуард Бутба дал пресс-конференцию на Абхазском телевидении. Он рассказал, что в стране сложная эпидемиологическая ситуация, и медики работают в авральном режиме. Руководство страны обратилась к российскому Минздраву с просьбой прислать своих специалистов на помощь абхазским коллегам, как это было зимой и весной этого года.

Первый этап вакцинации в Абхазии подошел к концу. По данным на 15 июля, прививку "Спутником V" сделали 6398 людям, более 4000 из уже провакцинировались вторым компонентом. Новую партию вакцины Абхазия ожидает в конце июля - начале августа. На ее приобретение, по решению президента Абхазии, выделят часть средств, переданных республике бывшим главой Адыгеи Хазретом Совменом.

Обеспокоены ситуацией и депутаты Парламента. Они провели расширенное заседание комитета по социальной политике с участием министра здравоохранения.

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Среди наиболее острых вопросов, в том числе был дефицит дорогостоящих препаратов, которые прописывают врачи пациентам с коронавирусной инфекцией. По словам Бутба, партию "Актемры" и "Артлегии" ведомство забронировало и оплатило. Они должны быть доставлены в Абхазию. Некоторые депутаты на той встрече предложили перенаправить сто миллионов рублей из государственного бюджета, предназначенных на установку приборов учета электроэнергии, на борьбу с COVID-19 и поддержку медицины.

22 июля президент Аслан Бжания сообщил членам Совбеза, что в Абхазию вновь прибудет российский военный мобильный госпиталь на 150 койко-мест. Глава государства поручил правительству выбрать место размещения госпиталя и создать соответствующие условия для проживания приглашенных военных медиков.

На заседании Совбеза министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что еще 40 мест для срочного приема больных с коронавирусом в случае необходимости будут организованы в онкологическом центре в Сухуме.

На последней сессии Парламента 26 июля депутаты рекомендовали президенту принять меры по предотвращению распространения коронавируса в стране. Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании сессии. В документе говорится о необходимости запретить движение общественного транспорта без использования масок, запретить проведение массовых мероприятий, обеспечить своевременную выплату медикам, в экстренном порядке осуществить закуп необходимых дорогостоящих препаратов для лечения от коронавирусной инфекции и вакцины в Абхазию, приостановить деятельность дошкольных образовательных учреждений.

После заседания депутатов 29 июля администрация Сухума дала указание ГАИ задерживать общественный транспорт, в которых пассажиры сидят без масок. Штраф составляет 600 рублей.

Из-за ухудшения эпидобстановки в стране были отменены вступительные экзамены - диктанты по абхазскому и русскому языкам на непрофильных специальностях в Абхазском государственном университете. Такое решение было принято, чтобы избежать массового заражения среди абитуриентов и работников комиссии.

28 июля президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. 29 июля он встретился с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, оказания помощи Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, доставки второй партии вакцины от COVID-19, а также оказания помощи в устранении последствий стихийного бедствия и вопросы реализации Инвестпрограммы.

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Майнинг и энергокризис

Продолжается в Абхазии и борьба с незаконной добычей криптовалюты с использованием электроэнергии.

12 июля президент Абхазии Аслан Бжания предупредил всех глав районных администраций о персональной ответственности за ситуацию с незаконной добычей криптовалют на рабочем совещании с участием членов правительства и глав городских, районных администраций.

"Если вы не можете или не хотите принять меры воздействия в отношении виновных в этом на местах, то я вынужден буду принять решения в отношении вас самих", - сказал Бжания.

Министр экономики Абхазии Кристина Озган на брифинге для журналистов представила план по оптимизации энергообеспечения Абхазии. В плане указано, что будет утверждена методология расчета и применения тарифов на электричество. Новый тариф будет включать в себя расходы на поставку электричества, эксплуатацию электросетей, установку приборов учета.

План оптимизации включает не только тарифную политику, но и механизмы увеличения собираемости оплаты за электричество. Он включает два раздела - легализация подключения оборудования для майнинга "путем утверждения порядка взаимодействия энергоснабжающей организации и потребителя, имеющего оборудование для майнинга, и установка приборов учета электричества.

Важной новостью стало то, что для создания условий потребления электричества майнерами Абхазия планирует организовать поставку электроэнергии из России с разделением учета потребления от распределительных сетей "Черноморэнерго".

Изменения в июле произошли и в самом "Черноморэнерго". 23 июля глава предприятия Михаил Логуа принял решение оставить свой пост по состоянию здоровья. Временным исполняющим обязанности главы предприятия был назначен Тенгиз Гирджинба, который работает в сфере электроэнергетики с 2003 года и занимал должность заместителя главного инженера.

На последнем заседании Парламента обсуждали и постановление обращения к президенту в связи с энергокризисом.

Проект обращения не набрал необходимого количества голосов и не был принят.

Стихийные бедствия

Этот месяц запомнился в республике стихийными бедствиями. 4 июля сильный ветер повалил деревья, повредил кровли домов и линии электропередачи по всей стране. В столице был создан оперативный штаб по ликвидации последствий.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, было принято решение временно обесточить город.

Без крыш остались не только многоэтажные и частные дома, но и гостиницы, рестораны.

5 июля президент Аслан Бжания и глава администрации Сухума Беслан Эшба провели инспекцию по местам столицы, которым был нанесен ущерб. Беслан Эшба сказал, что Сухуму нанесен большой ущерб, ураган повредил крыши многоквартирных и частных домов, коммуникации, столбы электроперадач и повалил около 70 деревьев.

В тот же день президент провел совещание с участием представителей районных администраций. Они доложили главе о том, какой урон нанесла непогода.

На совещании премьер-министр Александр Анкваб сказал, что по предварительной информации в республике пострадали 95 частных и 57 высотных домов и подчеркнул, что администрации городов и районов не смогут самостоятельно справиться с финансовой нагрузкой для ликвидации последствий стихии.

Аслан Бжания отметил, что государство понесет расходы на несколько десятков миллионов рублей, и финансирование будет, возможно, в том числе из резервного фонда президента.

26 июля на встрече с Александром Анкваб Беслан Эшба заявил, что ущерб от урагана только по многоквартирным домам составляет около 40 миллионов рублей.

Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов, из-за повреждения насосных станций часть Сухума и Гулрыпшский район остались без воды. Самый большой ущерб непогода нанесла Гудаутскому району, где вышедшие из берегов реки подтопили не менее 350 домов.

2 июля в районе села Генцвиш Кодорского ущелья обрушился мост. Течение реки во время паводка смыло грунт, что и стало причиной обрушения. Несколько сел и две военные части Пограуправления ФСБ России, дислоцированные в Кодорском ущелье, оказались без сообщения с остальной частью республики.

Временную схему движения решили провести по старому мосту через Кодор, расположенному неподалеку. Опоры этого моста в удовлетворительном состоянии, но поверх них нужно настелить новое дорожное покрытие, считают специалисты.

На совещании 5 июля с президентом Асланом Бжания премьер-министр Александр Анкваб рассказал, что для перекрытия упавшего в селе Генцвиш моста необходимо приобрести специальный средний автодорожный разборный мост, стоимостью 9 200 000 рублей.

По его словам, восстановить мост через реку Кодор невозможно, так как для этого нужна крупногабаритная гусеничная техника, которая туда попасть не сможет. Для решения ситуации необходимо закупить САРМ – средний автодорожный разборный мост длиной в 32 метра, который предназначен для наведения и восстановления разрушенных высоководных мостов на военных автомобильных дорогах в короткие сроки. Средняя стоимость такого моста 9 200 000 рублей, доставка обойдется еще в 300 000 рублей. Закупить его можно в Таганроге, сказал Анкваб.

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Несчастные случаи

Непогода и шторм в море не стали препятствием для некоторых туристов, которые решили искупаться.

4 июля во время шторма в море утонул турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, люди не смогли оказать ему помощь из-за больших волн.

Житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения, утонул в Гагре во время сильного шторма в понедельник, 5 июля. В тот же день еще один мужчина утонул в устье реки Кяласур.

6 июля туристка из Санкт-Петербурга Тамара Молчанова с тремя детьми решила искупаться в горной реке Бзыбь у ее устья, но течение унесло всех в море. Очевидцы трагедии и спасатели МЧС Абхазии экстренно пришли на помощь и вытащили детей из воды, но жизнь младшего ребенка, 2018 года рождения, спасти не удалось.

Еще один несчастный случай едва не случился у берегов Гудауты. Группа туристов решила прокатиться на катамаране, но не соблюла правила. Вместо четырех человек, на плавсредство забрались пятеро взрослых вместе с ребенком шести-семи лет. Катамаран не выдержал нагрузки и его левый бок треснул, стал уходить в воду.

На крики о помощи отреагировали местные жители, одним из которых был 17-летний Леон Барциц. На доске для серфинга он подплыл к терпящим бедствия туристам и вернулся на берег вместе с девушкой и ее ребенком.

Храброго юношу принял президент Аслан Бжания, который поблагодарил отца Леона за воспитание сына.

Президент подписал распоряжение об оказании помощи Леону в поступлении в Московский финансовый университет при правительстве России. Также Бжания вручил ему благодарственное письмо "за проявленное мужество при спасении утопающих туристов, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию" и конверт с деньгами. Как сказал глава государства, на покупку нового телефона от его имени.

Рекордный туристический сезон

О том, что текущий летний туристический сезон будет рекордным, эксперты говорили еще в конце мая.

В интервью радио Sputnik Абхазия замминистра по туризму Астамур Барциц рассказал, что нынешний туристический сезон уже по многим направлениям побил показатели 2019 года.

По его словам, мест в объектах размещения страны уже практически нет.

"К 19 июля 2019 года Новоафонской пещерой было обслужено 105 274 человека. В этом году - 210 952 человека. Разница очевидная. За весь 2019 год Рицинский национальный реликтовый парк посетили 385 тысяч человек, по 11 июля текущего года – 297 тысяч человек. Если проводить аналитику или сравнение – явное увеличение", - отметил он.

По мнению Барциц, такой спрос на абхазское направление вызван тем, что Россия в период пандемии коронавируса закрыла границы со многими странами, а также правилами въезда, которые эти страны ввели для иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Преступления и наказания

17 июля в Новом районе Сухума произошла перестрелка, в которой погибли два человека и один получил ранения. От полученных ранений скончались Руслан Гудалия и Беслан Дзыба, ранения получил Аслан Зухба.

22 июля Сухумский суд принял решение об аресте Аслана Зухба. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, еще один фигурант дела Игорь Гудалия арестован до 18 сентября.

23 июля Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии не удовлетворила жалобу адвоката Инги Габилая на решение Сухумского городского суда по делу Бориса Ачба. Действия Бориса Ачба предварительным следствием квалифицированы по части 4 статьи 156 мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Он приговорен к семи годам заключения под стражу.

23 июля Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл подала в военный суд на экс-руководителя СГБ республики Зураба Маргания.

Шакрыл обратилась в суд с административным иском к Маргания в июне 2018 года, который в то время занимал пост председателя Службы госбезопасности республики. Она потребовала дать оценку на то, что бывший чиновник отказал ей во встрече с одним из заключенных.

29 июля Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии отправила на новое расследование дело об убийстве Тимура Ахба в селе Анхуа. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии удовлетворила жалобу стороны обвинения на решение Сухумского горсуда о признании невиновным Романа Аргун в совершении убийства

Сухумский городской суд избрал в отношении директора ООО "РемСтрой2012" Амирана Лакербая меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть ‪до 13 сентября. Находившийся в розыске с 23 апреля Лакербая 13 июля явился в Генпрокуратуру и дал показания по уголовному делу о хищении денежных средства из Фонда репатриации.

Международный фронт

13 июля министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития программно-целевого управления. Согласно документу, министерства будут сотрудничать в части обмена информацией и опытом в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ, а также повышения уровня профессионализма профильных специалистов.

Стороны договорились проводить регулярные рабочие встречи экспертов и делегаций и организовывать конференции, симпозиумы и семинары.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа 15 июля, чтобы встретиться с руководством дружественного государства для обсуждения вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества.

Глава МИД также принял участие в XII Международном экономическом саммите "Россия-Исламский мир:KazanSummit 2021", который состоялся в Казани 28 и 29 июля.

По его словам, в рамках форума были проведены встречи с представителями зарубежных компаний, которые проявили интерес к сотрудничеству с Абхазией.

Новости культуры и спорта

9 июля в Абхазии прошел Международный оперный фестиваль "Opera viva". В концерте приняли участие сто абхазских и российских музыкантов из Государственного камерного оркестра Абхазии, Симфонического оркестра Государственной филармонии Адыгеи, Абхазской государственной хоровой капеллы, Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, а также оперные певцы Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Екатерина Богачева, Нугзар Какалия, Юлия Почкалова, Юрий Ростоцкий и Владимир Казаков.

19 июля оперная певица Хибла Герзмава впервые выступила на сцене Арена ди Верона.

"Это удивительное состояние, я спела "Реквием" Верди. Ощущение абсолютного полета. Я очень счастлива, что я наконец смогла приехать и спеть, и очень важно, что начало было с реквиема", - сказала Герзмава.

Но в этом году насладиться творчеством певицы в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" в Абхазии зрители не смогут. Запланированные на август концерты отменены в связи с введением антиковидных ограничений в республике.

21 июля теннисистка из Абхазии Амина Аншба в первом круге турнира категории WTA-250 в Гдыне в Польше в двух сетах обыграла 135-й номер рейтинга, представительницу Франции Армони Тан.

В Сухуме вдохнули новую жизнь в заброшенную железнодорожную станцию "Гума". На ее месте организовали арт-площадку. На станции планируется проведение выставок, поэтических вечеров, гости смогут поесть в фудкорте и посмотреть фильмы под открытым небом.

27 июля в селе Мгудзырхуа Гудаутского района состоялось официальное открытие национального исторического этнопарка "Апсны".

На его территории расположены традиционный абхазский дом, апацха (абхазская кухня), амхара (помещение для молодоженов), а также кузня, гончарная мастерская, цех по обработке дерева, школы стрельбы из лука и верховой езды.

Все объекты построены по архивным чертежам и максимально отражают уклад жизни, быт и культуру, которые на протяжении столетий сохранял абхазский народ. В музеях парка собраны десятки экспонатов. Все они были куплены у местных жителей или подарены ими.