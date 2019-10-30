20:14 30 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.87
  • EUR71.01
Поиск

Южная Осетия обвинила Грузию в наращивании напряженности на границе

© AFP 2019 / VANO SHLAMOV
Кавказ
Получить короткую ссылку
160 0 0
Sputnik Абхазия

Грузинские силовики возобновили работы по возведению поста у села Синагур, вплотную примыкающего к государственной границе Южной Осетии.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В Южной Осетии действия грузинской стороны по строительству блокпоста вблизи осетинского села Синагур в Дзауском районе республики расценивают как наращивание напряженности на госгранице, об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на главу пресс-службы Комитета госбезопасности республики Екатерину Бязрову.

"28 октября в окрестностях населенного пункта Синагур возобновилось ранее приостановленное строительство блокпоста полиции Грузии. Грузинская сторона вместо отвода своих вооруженных формирований, прекращения незаконных строительных работ и деэскалации напряженности, продолжает наращивать присутствие в пограничной зоне Южной Осетии, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности", – сказала Бязрова.

Комитет проинформировал о провокационной деятельности грузинской полиции миссию наблюдателей Евросоюза посредством "горячей линии" МПРИ.

Даур Кове
© Sputnik / Бадрак Авидзба
Кове о ситуации на границе Южной Осетии и Грузии: провокации Грузии

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной службы КГБ Южной Осетии зафиксировали попытку проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур общей численностью 4−5 человек на территорию Южной Осетии.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, а также в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Древнегреческие страсти в трех цветах: "Электра" на сцене РУСДРАМа
"Никто не смотрит": RT ответил Навальному роликом
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться