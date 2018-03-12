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Новости по теме ПВО

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  • Штаб-квартира НАТО
    09:41 28.06.2015
    34

    Бывший посол США в РФ Макфол: НАТО не собирается нападать на Россию

    Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter, что России не следует беспокоиться по поводу защитных вооружений НАТО на ее границах, поскольку Москва не заявляла о планах вторгнуться в страны НАТО.

  • 14:47 25.03.2015
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    СМИ: Литва опасается "российского вторжения"

    Литва серьезно опасается вторжения России, сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Kurier. Среди школьников распространяют брошюры с правилами поведения во время бомбардировок. На улицах Вильнюса много военнослужащих.

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