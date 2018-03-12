Новости по теме актеры

Актер и режиссер Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба рассказал Sputnik о сыгранных ролях, о любимых спектаклях и о том, над чем сегодня работает.
Оъявлены лауреаты кинопремии "Ника". Режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр", "Лучшим режиссером" киноакадемики признали Станислава Говорухина за фильм "Конец прекрасной эпохи", приза за "Лучшую женскую роль" получила Ирина Купченко, приз "За лучшую мужскую роль" получили Данила Козловский и Александр Яценко
Вечер романсов “Любовь – обманная страна“ прошел в Государственном русском театре драмы Абхазии во вторник 1 марта.
Премьера спектакля "Аҳ деилазгаз ауаҩы" ("Тот, кто свел царя с ума") режиссера-постановщика Мадины Аргун состоялась 16 февраля в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Выручка от продажи выставляемых лотов, отметили в Christie's, будет направлена на благотворительные цели, в том числе "Врачам без границ" и Службе ООН по разминированию.
Алан Рикман более 30 лет был любимцем зрителей по всему миру за свои роли в фильмах "Крепкий орешек", "Разум и чувства" и "Поттериане". Актер скончался в Лондоне после продолжительной болезни.
Актеры Шон Пенн и Кэйт дель Кастилло попали под следствие из-за интервью с Коротышкой
Съемки в республике фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" длились чуть более месяца.
Студент вокального отделения Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Саид Гобечия исполнил партию Евгения Онегина в литературно-музыкальной композиции по одноименному роману в стихах Александра Пушкина и опере Петра Чайковского.
Абхазский государственный молодежный театр представит авторский скетч Софы Агумаа и премьерную постановку по пьесе Чехова "Медведь".
Абхазский государственный драматический театр представит московской публике два спектакля - "Самоубийца" по пьесе Николая Эрдмана и "Бешеные деньги" по произведению Александра Островского.
Народный артист СССР ушел из жизни на 82-м году жизни. По словам вдовы артиста, причиной смерти актера стала длительная болезнь.
Художественный руководитель и главный режиссер Абхазского драматического театра Валерий Кове рассказал в интервью Sputnik об особенностях театра и художественных критериях театрального мастерства.
Прощание с народным артистом СССР Львом Дуровым завершилось в Москве в театре на Малой Бронной. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.
Председатель Союза кинематографистов Абхазии, актер Кесоу Хагба рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о проблемах кинематографии в Абхазии и о том, какими были абхазские фильмы в советское время.
В 2009 году Народный артист СССР посетил кинофестиваль "Страна души" в Пицунде.
С уходом из жизни Народного артиста Советского Союза, актера театра и кино, режиссера и педагога Льва Дурова ушла целая эпоха в театральном мире, сказал Народный артист Абхазии Кесоу Хагба.
О госпитализации артиста стало известно 7 августа. После некоторого улучшения Дурову вновь стало хуже, врачи диагностировали у него тяжелую пневмонию.
Народный артист Абхазии, кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России и директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия рассказал в интервью корреспонденту Sputnik о работе над фильмом "Колчерукий" и новых проектах студии "Абхазфильм".
Народный артист Российской Федерации, директор Щукинского театрального училища Евгений Князев рассказал рассказал о своем визите в Абхазию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.