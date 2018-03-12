Новости по теме цветы

Весна в Абхазии уже вступила в свои права, и к празднику всех женщин сады и парки республики "оделись" в цветочные наряды.
Для доставки букета возлюбленной, "миллион роз" стоимостью 10 миллионов сумов, жителю Ташкента и его друзьям понадобился эвакуатор.
30 сентября в День Победы в Гагре почтили память героев, положивших свои жизни на алтарь свободы.
Отныне цветы, выращенные в Нидерландах, будут поставляться только по результатам лабораторной экспертизы их фитосанитарного состояния.
Комиссия конкурса на лучшее цветочное оформление подвела промежуточные итоги соревнования.
Россельхознадзор ранее заявлял, что считает необходимым запретить поставки цветов из Нидерландов в РФ из-за неоднократного обнаружения в них карантинных организмов.
Городские власти проведут конкурс на лучшее цветочное оформление в Сухуме.
Ветераны Великой Отечественной войны, руководство страны, посол России в Абхазии, общественность и школьники возложили цветы к Мемориалу Славы в Сухуме.
В Токио ожидают начала цветения сакуры 24 марта. "Контрольным" деревом, по которому определяется этот важный для столицы момент, является сакура в храме Ясукуни.
В марте у жителей Абхазии есть возможность увидеть пышное цветение магнолии лилиецветной. Один месяц в году она охотно демонстрирует свои удивительно красивые цветы с тонким ароматом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.