Новости по теме герои

Редакция информационного агенства Sputnik Абхазия подготовила в День детской книги, который во всем мире отмечают 2 апреля, список самых ярких героев абхазских сказок и художественной литературы, мы собрали самые интересные подробности из жизни любимых с детства персонажей.
О легендарном Мушни Хварцкия, ученом-археологе, воине, вокруг которого с первых моментов боевых действий стали собираться ополченцы, о человеке, мысли которого влияли на целое поколение, в день его рождения вспоминают и говорят друзья.
По словам рабочих, на этом месте будет возведен новый комплекс, однако, эта информация пока не подтвердилась.
В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.
Память сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Удальцова, погибшего год назад в ходе боевого задания, увековечена на одной из российских погранзастав Галского района.
Память сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Удальцова, погибшего год назад в ходе боевого задания, увековечена на одной из российских погранзастав Галского района.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Ляли Аршба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, медсестры, посмертно награжденной орденом Леона.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ирины Куакуаскир.
Фронтовые письма Нурбея Килба, орденские книжки, медали и фотографии Льва Квеквескири семья передала Абхазскому государственному музею.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Кавказа Атрышба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Юрия Курикба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера ордена Леона Сергея Габния.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Владимира Квеквескири, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена Леона.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Виталий Тарба поделился своими военными воспоминаниями.
Проект "Ненарисованные воины" продолжает знакомить читателей с героями художника Руслана Габлия. Представляем вашему вниманию военную историю участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Романа Сабуа.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Эркан Кутарба рассказал Sputnik о своем военном пути.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Генри Гамисония за заслуги перед Отечеством и народом Абхазии был награжден орденом Мужества.
Акцию "Бессмертный полк" провела сухумская школа №1 имени Баграта Шинкуба 29 сентября.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.