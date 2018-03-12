Новости по теме информация

Стороны будут реализовывать проекты, направленные на развитие информационного пространства на территории России и Японии.
За принятие законопроекта единогласно проголосовали 26 депутатов.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
30 ноября отмечается Международный день защиты информации.
26 ноября отмечается Международный день информации.
Необходимо создать единое образовательное и информационное пространство и единую правкомиссию, считают участники восьмого Форума европейских и азиатских медиа (ФЕАМ), проходящего во вторник в МИА "Россия сегодня".
Совместный информационно-координационный центр органов внутренних дел Абхазии и России должен стать серьезным подспорьем в работе правоохранительных органов Абхазии, заявил Алексей Ломия.
Пресс-секретарь Министерства экономики Республики Абхазия Георгий Берзения сообщил Sputnik, что в понедельник 21 сентября запущен официальный сайт ведомства.
Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за внесение изменений в закон "О праве на доступ к информации".
Журналист Инал Хашиг комментирует международный опрос "Sputnik.Мнения", проведенный новостным агентством Sputnik совместно с известной британской исследовательской компанией ICM Reseacrh, выявивший степень недоверия европейцев к ведущим СМИ своих стран по вопросу освещения украинского кризиса.
Новостное мультимедийное агентство Sputnik объявило о запуске информационного портала на пушту.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.