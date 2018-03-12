Новости по теме исследования

Хирург из Италии рассказал о том, как много денег потребуется на осуществление первого эксперимента по пересадке головы, на что они пойдут и с какими трудностями могут столкнуться организаторы этого опыта, если он будет осуществлен на территории РФ.
Соберутся лучшие ученые вместе, совместно с центрами по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организацией здравоохранения, сообщила супруга Билла Гейтса Мелинда, говоря о мерах, предпринимаемых фондом.
Виртуальная реальность" (VR) позволит использовать еще больше типов связи, к примеру, создать возможности для друзей, живущих в разных частях мира, проводить вместе время и чувствовать, будто они действительно находятся рядом, считают в Facebook.
Как менялось отношение немцев к притоку беженцев в страну, исследовала британская компания Populus для международного информационного агентства и радио Sputnik.
День российской науки отмечается ежегодно 8 февраля. Смотрите архивные кадры из жизни Игоря Курчатова – советского ученого, под руководством которого в нашей стране было создано ядерное оружие.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
В декабре астронавт NASA Скотт Келли сообщал, что декоративные астры-циннии, которые экипаж МКС выращивал ради наблюдений за размножением растений в космосе, завяли. Теперь экипаж МКС проверит, смогут ли астры дать потомство.
Американские нейрофизиологи и психологи продемонстрировали, что занятия за стоячими партами улучшают работу мозга студентов и делают их более сфокусированными на учебе.
О секретах долголетия, абхазском гостеприимстве и важности позитивного отношения к жизни рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия американский ученый, профессор этнологии и конфликтологии, автор книги об абхазских долгожителях Пола Гарб.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии проведет масштабное обследование всех долгожителей республики. Об этом Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Лариса Ахуба.
Научное исследование НИИЭПиТа поможет определить факторы, влияющие на продолжительность жизни абхазов.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии приобрел аппаратный комплекс, измеряющий вязкость крови.
Британскому кавказоведу, профессору Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Джорджу Хьюитту исполнилось 66 лет. В интервью Sputnik он рассказал о том, как стал изучать Кавказ, что сподвигло его написать "Открытое письмо грузинскому народу" и над чем он трудится в настоящее время.
Академия Наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сдавал кровь. Sputnik проиллюстрировал детали этой, пугающей многих процедуры.
Итальянский археолог Антонио Де Симоне заявил, что наиболее вероятной датой извержения вулкана Везувий является 24 октября 79 года. Раньше считалось, что данная катастрофа произошла в августе.
Шведские медики выяснили, что употребление кофе в больших количествах не вызывает проблем с сердцем и не приводит к развитию мерцательной аритмии или усугублению этой болезни.
Спелеологи "Русского географического общества" приступили к поиску кратчайшего пути ко дну пещерной системы "Снежная".
Спелеологи "Русского географического общества" приступили к поиску кратчайшего пути ко дну пещерной системы "Снежная".
Глава международного отдела итальянского журнала "XIX век" Роберто Скорчелло приехал в Абхазию и планирует познакомить жителей Италии с историей и культурой республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.