Новости по теме миграция

Генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга обвинил Россию в миграционном кризисе, охватившем страны Евросоюза.
Лидеры 28 стран ЕС и премьер-министр Турции согласовали в ночь на вторник шесть принципов миграционного соглашения, которое положит конец нелегальной миграции в ЕС по "балканскому маршруту" и позволит восстановить действие Шенгенского соглашения внутри объединения.
Обозреватель британского издания Guardian Пол Мейсон пишет, что Евросоюз ищет помощи в решении миграционного кризиса у страны, в которой все больше усиливаются деспотизм и цензура.
Лидеры ЕС совместно с Турцией выроботали принципы цправления миграционным кризисом, которые позволят восстановить действие Шенгенского соглашения внутри самого объединения.
По заявлению Еврокомиссии, нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.
По данным мурманских властей, границу с Финляндией в поисках убежища ежедневно пересекают до 20 человек.
Работа по приему и обустройству украинских беженцев продолжится в 2016 году. ФМС России хочет модернизировать институт убежища в России, сократив сроки рассмотрения заявлений об убежище и добавив новую, временную форму защиты.
Данные Евростата, который публикует численность населения в 2015 году и прогноз на 2030 год, свидетельствуют, что миграция происходит из экономически менее благополучных стран ЕС в более развитые.
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем заявила, что пограничную службу ЕС Frontex нужно развивать. Многие иммигранты, добирающиеся до итальянского берега на лодках из Ливии, терпят бедствие и погибают. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с начала года в Средиземном море погибли 950 человек.
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