Новости по теме президенты

Как накануне сообщили в Кремле, ожидается, что основное внимание во время встречи двух лидеров будет уделено перспективам укрепления торгово-экономических связей.
Президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Северной Осетии Вячеслава Битарована на пост временно исполняющего обязанности главы республики.
Россия и США заинтересованы в предотвращении появления в мире неуправляемых пространств, которые угрожают мировому равновесию, сказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Новый порядок назначения глав местных администраций определили в Парламенте Абхазии. Собрание в срок, не превышающий 30 дней со дня предоставления кандидатуры президентом, принимает решение о даче согласия на его назначение.
Президент отметил, что вопрос перехода к президентской системе не является вопросом его личных амбиций, он ожидает участия различных политических сил страны в работе над новой конституцией.
Представитель Минфина США ранее назвал президента России "олицетворением коррупции". Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что подобное обвинение бросает тень на само американское ведомство.
Политика, по данным 99 процентов обработанных бюллетеней, поддержали 52 процента избирателей. С такими результатами ди Соза удалось преодолеть барьер, необходимый для победы уже в первом туре.
Газета Financial Times, ссылаясь на сотрудников западной разведки, написала о том, что Владимир Путин якобы предлагал президенту Сирии Башару Асаду покинуть пост. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию.
Правительство и Парламент должны разрешить вопрос об НДС, но все участники процесса должны понимать, что без уплаты налогов государство существовать не может, сказал Рауль Хаджимба.
Президент РФ поздравил Президента Республики Абхазия с Новым годом и Рождеством. Владимир Путин выразил уверенность, что совместная работа по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества продолжится.
Президент Рауль Хаджимба отметил важность реализации долгосрочной программы развития страны.
Президент Турции ранее заявил, что пытался позвонить Владимиру Путину после инцидента с Су-24, однако разговор не состоялся.
В Москве никогда не говорили, что сохранение Башара Асада у власти имеет принципиальное значение для России, каким будет будущее Сирии и кто ее возглавит, должен решить сирийский народ, Мария Захарова.
Руководство Абхазии будет и в дальнейшем поддерживать диалог с различными политическими силами, сказал Рауль Хаджимба на встрече с Общественной палатой Абхазии во вторник.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
Руководство Абхазии возложило цветы и выразило соболезнования в Посольстве России в республике.
Переговоры Асада в Москве были длительными и прошли в узком и расширенном составе с участием членов высшего руководства России. В беседе с Путиным президент Сирии выразил надежду на то, что победа над терроризмом будет одержана.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоялись в четверг 15 октября.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоятся в четверг 15 октября.
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Путина.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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