Новости по теме растения

Академик АНА, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Сергей Бебия рассказал Sputnik о жизни Сухумского ботанического сада, о существующих проблемах в мире растений и задачах, стоящих перед биологами.
Академик АНА, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Сергей Бебия рассказал корреспонденту Sputnik Роберту Джопуа о жизни Сухумского ботанического сада, о существующих проблемах в мире растений и задачах, стоящих перед биологами.
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