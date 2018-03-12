Новости по теме власть

О том, что число женщин в представительных органах неуклонно снижается, и как такой дисбаланс негативно сказывается на качестве законодательной деятельности, рассказала председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.
Четвертого марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть, которая, по мнению историка Сослана Салакая, привела к восстановлению абхазской государственности.
Политические партии "Единая Абхазия", "Народная партия Абхазии", "Партия экономического развития Абхазии", "Коммунистическая партия Абхазии" и организации "Союз ветеранов войны в Афганистане" и “Фонд международного делового сотрудничества” подписали договор о сотрудничестве.
Правительство должно пересмотреть свои разрешения на транзит по территории Украины, заявил один из организаторов блокады в Закарпатской области Тарас Деяк.
Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля, на которой затронул вопрос реформы системы местного самоуправления.
О необходимости разработать новый план паспортизации, чтобы не сорвать выполнение крупных государственных задач по проведению выборов в органы местного самоуправления, рассуждает колумнист Sputnik, депутат Народного Собрания Абхазии Алмас Джапуа.
Представитель главы государства в Парламенте, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба рассказал в интервью Sputnik об изменениях в законодательстве, связанных с реформированием местного самоуправления и управления в Республике Абхазия.
Главным препятствием на пути мирного урегулирования является так называемая "партия войны" на Украине, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Политологи настаивают на том, что отказ от федерализации на Украине формирует нарастание противоречий между регионами и центральной властью. Альтернативы федерализации сейчас у Украины нет, заключают они.
О том, как новые поправки к закону об НДС разделили общество на тех, кто видит стакан наполовину полным и тех, кто считает его наполовину пустым, рассуждает колумнист Sputnik Ибрагим Чкадуа.
Власти Пекина планируют ограничить население города на уровне 22 миллионов человек.
Взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти перешло на качественно новый уровень, сказал президент Рауль Хаджимба.
Президент Республики Абхазия принял Указ о создании Политического консультативного совета в четверг 15 января.
Политические позиции канцлера Германии слабеют как на родине, так и во всей Европе. Если карьера Ангелы Меркель завершится досрочно и Евросоюз лишится своего лидера, ему будет крайне сложно реагировать на внутренние и внешние вызовы, пишет Business Insider.
Кристина Мокина и Григорий Лысаков находились в международном розыске с мая 2014 года. Девушку обвиняют в хищении чужого имущества и злоупотреблении доверием с использованием служебного положения в особо крупном размере, а мужчина подозревается в соучастии.
Блок оппозиционных сил Абхазии провел слушания по политико-правовой оценке событий мая 2014 года в четверг 24 декабря.
Президент Сирии отметил, что западные лидеры заявляли, что он должен уйти с поста президента, на протяжении четырех лет. Это просто не их дело, нам все равно, что говорит об этом Обама, или США, или Европа, или другая страна, заявил Асад в интервью, опубликованном агентством SANA.
Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба считает, что снизить градус политического противостояния в Абхазии помогло бы создание политико-консультативного совета, где могли бы регулярно встречаться представители власти и оппозиции для совместного обсуждения наиболее острых проблем, волнующих все общество, и для поиска путей их решения.
Важным моментом теперь является точное количество мест, которое получает в парламенте оппозиция. Если это будет простое большинство, противники Мадуро могут впервые избрать свое руководство ассамблеи, принять закон об амнистии, а также инициировать вотум недоверия министрам, вице-президенту и расследование в отношении президента.
В Москве никогда не говорили, что сохранение Башара Асада у власти имеет принципиальное значение для России, каким будет будущее Сирии и кто ее возглавит, должен решить сирийский народ, Мария Захарова.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.