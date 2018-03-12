Новости по теме военная техника

Amnesty International опубликовала исследование, в котором говорится о бомбардировках ВКС РФ гражданских объектов в Сирии. Сенатор Виктор Озеров заявил, что провокация, вызванная тем, что "кому-то очень не нравится, как мы противодействуем терроризму в Сирии".