Новости по теме военная техника

Открытие учебного центра альянса в Тбилиси скажется не только на политических, но и на экономических взаимоотношениях России и Грузии.
Корабли североатлантического альянса остановятся в порту до 15 февраля. В рамках визита планируется провести совместные учения и ряд встреч.
На сегодняшний день у "Урана-9" нет западных аналогов, отмечает обозреватель журнала Дэйв Маджумдар. Оснащение роботизированного танка позволяет ему уничтожать наиболее современные боевые машины.
При выполнении стрельб мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Тренировку по отражению ударов воздушного противника провели на полигоне Нагвалоу с участием 20 единиц техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа в четверг.
Огнеметные подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, проведут полевые занятия на полигоне в Волгоградской области.
В ходе сборов на полигонах Цабал и Гудаута пройдут занятия по боевым стрельбам с применением современного вооружения, средств цифровой связи и навигации.
Заявления турецкой стороны о том, что посольству России в Анкаре были переданы некие данные о якобы имевшем место нарушении российским Су-34 турецкого воздушного пространства, не соответствуют действительности, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Amnesty International опубликовала исследование, в котором говорится о бомбардировках ВКС РФ гражданских объектов в Сирии. Сенатор Виктор Озеров заявил, что провокация, вызванная тем, что "кому-то очень не нравится, как мы противодействуем терроризму в Сирии".
Турецкие военные находятся на территории Ирака не для участия в боевых действиях, а только для обучения местных сил, их присутствие законно, считает премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.
Танкисты-новобранцы военной базы ЮВО, дислоцированной в Абхазии, приступят к практическим стрельбам из орудий танков Т-90.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину, что Россия впервые нанесла ракетный удар по объектам ИГ (ДАИШ) в Сирии с подводной лодки "Ростов-на-Дону" из акватории Средиземного моря.
Москва рассчитывает, что Анкара воздержится в Сирии от действий, подобных вводу войск и военной техники на территорию Ирака. Постпред РФ при ООН выразил надежду, что ситуация будет урегулирована так, чтобы это удовлетворяло официальный Багдад.
Всего США планируют перебросить в страны Центральной и Восточной Европы около 12 тысяч единиц техники.
Сезонное обслуживание военной техники на военной базе Южного военного округа в Абхазии завершится до конца ноября.
Запуск управляемой ракеты осуществлен с полигона на Гебридских островах в северной части Атлантического океана. ВМС США в рамках учений осуществили перехват баллистической ракеты на территории Европы. Испытания морской компоненты ПРО США являются демонстрацией того, что НАТО обладает решимостью бороться с Россией и военным путем, считают эксперты.
На параде в КНДР продемонстрировали ракет KN-08, радиус действия которых составляет до 10 тысяч километров.
Технику доставили на российскую военную базу в Абхазии по железной дороге.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия, первый заместитель министра обороны Анатолий Хрулев отметил, что Вооруженные Силы Абхазии готовы выполнять поставленную задачу по отражению агрессии.
Пекин готов принять грандиозный военный парад в честь 70-летия победы В торжественном параде примут участие около 12 тысяч военнослужащих, покажут 500 единиц техники. Мероприятие по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне посетят представители 49 стран и генсек ООН.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.