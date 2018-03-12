Новости по теме Абхазия

Хлеб - один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни один день нашей жизни. Всемирный день хлеба (World Bread Day) отмечается 16 октября.
О моде и стиле, о том, как появились газыри на платьях и как вызвать интерес у звезд российской эстрады, рассказала корреспонденту Sputnik абхазский дизайнер Кама Цвижба.
Разговор с Фазилем Искандером в декабре 2015 года у колумниста Sputnik Абхазия получился не самый обычный. Возможно, это было последнее публичное интервью великого писателя и мыслителя. Sputnik публикует текст без сокращений.
Большинство абхазских свадеб не обходится без музыкального сопровождения традиционных инструментов - доли и аккордеона, а Вианор Айба и Кадыр Барциц, пожалуй, самые востребованные и популярные исполнители национальных ритмов в стране.
Студентка Британского Университета Абериствайт, журналист, создатель веб-сайта Discover Abkhazia выпустила книгу "Абхазия – гид путешественника и разговорник".
3D панорама Пицундского храма продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Согласно легенде абхазского народа, название пещеры связано с именем непобедимого и гордого богатыря Абраскила и его крылатого коня Араша. Заместитель министра культуры Абхазии Батал Кобахия поделился с корреспондентом Sputnik своей историей, связанной с селом Отап и мнением относительно того, кто был первым, Абраскил или Прометей.
Видному общественному и политическому деятелю Борису Адлейба, который внес неоценимый вклад в создание Абхазского государственного университета и абхазского телевидения, 15 июля исполнилось бы 85 лет.
Первый джаз&блюз-фестиваль "Черноморская Ривьера" прошел в Сухуме 1 июля.
В этом году прошел первый джаз-фестиваль "Черноморская Ривьера" с участием квинтета Brill Brothers, Тамары Вороновой, Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Заслуженного артиста Абхазии Давида Терзяна, оперных певцов Наны Черкезия и Астамура Квициния.
Управлением энергетики и транспорта Абхазии было выдано 433 лицензии на перевозку пассажиров с апреля 2014 года.
О том, что необходимо для того, чтобы стать настоящим художником и сколько нужно для этого трудиться, читайте в интервью с молодым, но уже известным абхазским художником.
Велосипедист Денис Саманба провел пресс-конференцию в Sputnik Абхазия во вторник 12 июля.
Велосипедист Денис Саманба провел пресс-конференцию в Sputnik Абхазия во вторник 12 июля.
"Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; Да только воз и ныне там", соглашается со знаменитыми словами из басни Крылова колумнист Sputnik Изольда Хагба, рассуждая о том, что принес стране референдум.
Касса Русского театра драмы в Сухуме открыла во вторник 12 июля продажу билетов на юбилейный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…". В очереди постоял корреспондент Sputnik Роберт Джопуа.
Почему некоторые несовершеннолетние, жертвуя летними радостями, зарабатывают карманные деньги, и что об этом гласит закон "О труде" Республики Абхазия, попытался узнать корреспондент Sputnik.
Столица Абхазии в субботу 9 июля отмечает 2500 лет со дня основания.
3D панорама набережной Пицунды продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Мэр Сухума Адгур Харазия принял делегации из Курска, Архангельска и Подольска, которые прибыли в Абхазию на празднование юбилея Сухума и нанесли официальные визиты главе администрации города-юбиляра в субботу 9июля.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.