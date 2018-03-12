Новости по теме Венгрия

Забором из колючей проволоки Венгрия пытается оградиться от потока мигрантов, хлынувшего в Европу. В четверг глава венгерской дипломатии заверил словенского коллегу, что мера носит временный характер.
Сотни мигрантов, находящиеся у границы с Сербией, выражают недовольство медленной скоростью продвижения очереди на автобусы в транзитные центры. Люди прорвали полицейские кордоны, некоторые ушли пешком в сторону Загреба.
Венгрия продлит 170-километровую стену на границе с Сербией на восток - на границу с Румынией и на запад - с Хорватией. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр.
Со вчерашнего дня Венгрия закрыла границу с Сербией, пропуская только тех беженцев, кто соглашается написать заявку на убежище. За сутки такую заявку написали 72 человека.
Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к масштабному притоку беженцев в страны Евросоюза. Смотрите на видео, как мигранты пытаются получить убежище, и какой прием им оказывают местные жители.
Около трех тысяч беженцев прибыли накануне на границу Сербии и Венгрии. По их словам, они приехали на поезде, который подали сербские власти. Некоторые из прибывших остались на разделительной полосе и поставили палатки.
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Глава кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Янош Лазар заявил, что Венгрия уверена в достижении соглашения с Евросоюзом по сделке между Москвой и Будапештом о расширении АЭС "Пакш".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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