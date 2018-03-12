Новости по теме Тайвань

Глава МЧС России также выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, в результате которого, по последним данным, 11 человек погибли и более 400 госпитализированы.
Китайские авиаперевозчики отменили сбор за сдачу билетов. Это касается пассажиров, которые приобрели билеты до 6 февраля и планировали осуществить свои рейсы до 22 февраля.
Наиболее сильно в результате землетрясения на острове пострадал город Тайнань. По предварительным данным, 378 человек были доставлены в больницы, сообщают СМИ со ссылкой на спасателей.
Глава администрации Тайваня Ма Инцзю считает, что эта встреча может стать "залогом благополучия для следующего поколения".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.