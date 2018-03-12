Новости по теме Украина

Министр финансов Укриины Александр Данилюк предложил оценить целесообразность проведения конкурса в связи с большими расходами на его организацию, кроме того, на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением отказаться от проведения "Евровидения".
Ранее бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк объявил, что слагает обязанности премьер-министра, и подчеркнул, что видит "дальше свои перспективы шире, чем руководство кабмином".
Несколько тысяч человек с флагами Украины и различными плакатами выстроились вдоль дороги у стен кабмина, среди лозунгов - "Украина без Яценюка!".
Увидеть и услышать выступление украинского лидера смогут лишь обладатели специальных приглашений, меры безопасности связаны со стрельбой на Капитолийском холме.
Президент Украины Петр Порошенко проводит встречи с лидерами фракций, цель всех встреч президента с политическими лидерами – ускорение выхода из политического кризиса.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию Оболонского района накануне, свидетель рассказал патрульным, что шел по улице, когда "в него и других прохожих начали стрелять".
Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки резко обострилась, украинские силовики 384 раза обстреляли территорию республики.
Боевые патроны были обнаружены в автомобиле, следовавшем через пограничный пункт "Джанкой". Подозрения вызвал пассажир иномарки Volkswagen Passat, житель Харьковской области.
В ночь на воскресенье неизвестные напали на припаркованные рядом с посольством России в Киеве автомобили, кроме того, злоумышленники бросили на территорию посольства дымовые шашки, файеры.
Фанаты-патриоты из разных клубов договорились провести не только мирное шествие, но и вместе контролировать, чтобы его проведение не было сорвано намечающимися провокациями со стороны "одесского антимайдана".
На Украине продолжаются мероприятия по случаю второй годовщины событий в Киеве, в результате которых в противостоянии между радикалами и силовиками погибли около 100 человек.
Украина находится в критической точке, если выход из политического кризиса не найдут и будут назначены внеочередные выборы, страна может погрузиться в пучину экономической нестабильности и политического хаоса, считают политологи.
Обостряющийся внутриполитический кризис на Украине заставляет правящие круги страны искать внешнего врага, так в Раду внесли законопроект, запрещающий называть Российскую Федерацию Россией, якобы название "Россия" или "Русь" - историческое название территории, на которой расположена современная Украина.
Способность действующего Кабинета Министров к имплементации необходимых изменений в экономической и политической сферах при этом ставится аналитиками банка под сомнение.
Для того, чтобы добиться абсолютно нового политического процесса и полной перезагрузки политической ситуации на Украине, необходимо единение политических сил, заявила лидер парламентской фракции Украины "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Депутаты Верховной Рады от БПП и "Батькивщины" утверждают, что при голосовании за отставку правительства произошел технологический сбой, и у них не сработали карточки.
Киев и Москва разрешили блокированным грузовикам вернуться в свои страны путем продления разрешений на транзитные перевозки 2015 года до 25 февраля.
Если информация о нахождении Ардзинба на территории Украины подтвердится, правоохранители сделают все возможное, чтобы задержать его, заявил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.
Митингующие собрались под флагами националистической партии "Свобода" и других политических сил. Участники акции принесли к зданию символическое чучело с портретом Яценюка, кроличьими ушами и надписью "Сеня".
Правительство должно пересмотреть свои разрешения на транзит по территории Украины, заявил один из организаторов блокады в Закарпатской области Тарас Деяк.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.