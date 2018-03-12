Новости по теме Федерация футбола Абхазии

Председатель организационного комитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.