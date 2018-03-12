Новости по теме Федерация футбола Абхазии

Победителем в конкурсе на создание логотипа чемпионата мира по футболу, проводимого под эгидой ConIFA в Абхазии, стал эскиз Ираклия Черкезия.
Художники и деятели культуры Абхазии отобрали четыре эскиза логотипов чемпионата мира по футболу ConIFA.
Художники и деятели культуры Абхазии отобрали четыре эскиза логотипов чемпионата мира по футболу ConIFA для последующего голосования пользователей в социальных сетях.
Председатель организационного комитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
Председатель оргкомитета по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA Артур Миквабия и президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал провели пресс-конференцию, в ходе которой ответили на ряд вопросов, касающихся проведения мероприятия.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоялись в четверг 15 октября.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоялись в четверг 15 октября.
Внеочередные выборы президента Федерации футбола Абхазии состоятся в четверг 15 октября.
Совет Федерации футбола Абхазии назначил дату проведения внеочередных выборов президента ФФА на 15 октября.
Джемал Губаз ушел с поста президента Федерации футбола Абхазии. Причины отставки планирует озвучить на пресс-конференции.
Завершивший карьеру футболиста Руслан Аджинджал будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Абхазии.
Очередная игра 17 тура чемпионата Абхазии по футболу прошла в четверг 10 сентября.
Провести выборы президента Федерации футбола Абхазии раньше времени необходимо для качественной организации проведения в республике чемпионата мира по футболу в рамках Конфедерации независимых футбольных ассоциаций.
Президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Джемал Губаз отметил, что чемпионат Абхазии по футболу и чемпионат мира по футболу среди национальных команд, не входящих в FIFA (ConIFA), будут проведены.
Руководитель Федерации футбола Абхазии прокомментировал Sputnik вопрос проведения в республике Чемпионата мира по футболу (ConIFA), проводимого под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA).
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии дисквалифицировал на одну игру стадионы в Гудауте и Ткуарчале за необеспечение общественного порядка.
Президент Федерации футбола Абхазии прокомментировал сообщение Исполнительного комитета Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) о проведении Чемпионата мира по футболу 2016 в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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