Новости по теме ОБСЕ

Состоялся очень важный разговор, который подтвердил необходимость "отложить в сторону все, что не касается борьбы с терроризмом", заявил по итогам заседания постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич.
Участники министерских переговоров так называемой нормандской четверки по украинскому урегулированию в пятницу договорились согласовать отвод тяжелого вооружения в Донбассе до конца года, а также до конца ноября представить дорожную карту по разминированию.
Представители ОБСЕ планируют приехать на место обстрела центральной части Донецка, сообщил представитель Минобороны Донецкой народной республики.
О реформах организации ОБСЕ и необходимых исправлениях в ее работе пойдет речь во время встречи главы МИД РФ и генсека ОБСЕ.
Внешнеполитическое ведомство называет актом вандализма повреждение и уничтожение нескольких бронированных автомобилей миссии ОБСЕ на Украине и призывает всех подписантов минских договоренностей уважать мандат СММ ОБСЕ.
Машины Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сгорели в Донецке
Во время рабочей поездки СММ ОБСЕ, несмотря на то что обе стороны конфликта были предупреждены о работе наблюдателей миссии в районе города Счастье, 25 июля с севера начался обстрел, который продлился около 90 минут.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье подготовку к XXXII раунду переговоров.
Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ прибыли на место ночного обстрела в Донецке.
Киевский район Донецка попал под обстрел в ночь на вторник. Снаряды попали в жилые дома. Смотрите на видео, как пожарные разбирали завалы.
Москва позитивно оценивает работу миссии ОБСЕ на Украине, хотя и отмечает существенные недочеты в их работе, заявляет директор Департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Иван Солтановский.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не может проследить за всеми передвижениями тяжелой военной техники от начала до конца, сообщает представитель миссии.
Колонна наблюдателей состоит из 10 машин ОБСЕ. Накануне сообщалось, что ополченцы в воскресенье обеспечат доступ наблюдателей в Дебальцево.
С полуночи 15 февраля с 00.00 (01.00 мск) в Донбассе, согласно Минским соглашениям, вступил в силу режим прекращения огня, за реализацией которого следит ОБСЕ.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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