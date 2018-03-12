Новости по теме Роспотребнадзор

На фоне недавнего теракта в центре Стамбула ведомство напомнило, что кризис в отношениях Москвы и Анкары серьезно затрудняет принятие мер по защите россиян и оказание им помощи со стороны России.
В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль, также проводится сплошной мониторинг в отношении объектов оптовой и розничной торговли.
Ведомство сообщает, что при исследовании стиральных порошков и моющих средств ряда известных производителей установлено несоответствие по токсикологическим показателям безопасности. Исследования бытовой химии продолжаются.
Экспертиза, как сообщает Роспотребнадзор, обнаружила фталаты и пестицид бифеназат в концентрациях, превышающих нормативы. Данные вещества провоцируют онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.