Новости по теме Андрей Стенин

В конкурсе могут принять участие фотографы в возрасте 18-33 лет. Основной темой конкурса в 2016 году стала тема "Путь к глобальному пониманию".
Более 200 работ лучших молодых фотографов мира будут представлены на выставке "… Чтобы знали" со 2 по 13 сентября в Москве.
Родные, друзья и коллеги собрались в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в четверг, чтобы вспомнить погибшего год назад в Донецкой области фотокорреспондента агентства Андрея Стенина.
Место гибели фотокорреспондента Андрея Стенина в окрестностях города Снежное посетили несколько десятков человек, среди них его коллеги, а также заместитель председателя народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Монумент состоит из аллегорического листа бумаги с профилем Андрея Стенина и объектива, символа его профессиональной деятельности. Андрей Стенин погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими 6 августа.
Накануне годовщины гибели под обстрелом в Донбассе Андрея Стенина корреспондент РИА Новости побывал на месте, где нашли сгоревший автомобиль российского журналиста, и расспросил жителей окрестных сел о событиях августа 2014.
В память о погибшем на Украине журналисте Андрее Стенине "Россия сегодня" выпустила альбом его работ.
Призовой фонд конкурса имени Андрея Стенина составил 50, 35 и 25 тысяч рублей за 1, 2 и 3 место; 500 тысяч рублей получил обладатель "Гран-при".
Более 2500 работ международных и российских молодых фотографов из 45 стран мира составляют творческий актив Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
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