Новости по теме Николай Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что агрессивность США и НАТО по отношению к России возрастает, наращивается наступательный потенциал непосредственно у российских границ, что создает угрозы для России и ее союзников.
Руководители Совбеза Абхазии и России подписали План сотрудничества между двумя ведомства на 2015- 2016 годы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.