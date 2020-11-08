17:42 08 Ноября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.19
  • EUR91.35
Поиск

Минобороны Армении опровергло заявление Алиева о взятии Шуши в Карабахе

© Sputnik Арам Нерсесян
В мире
Получить короткую ссылку
102411
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/08/1031245889.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20201108/1031245785/Minoborony-Armenii-oproverglo-zayavlenie-Alieva-o-vzyatii-Shushi-v-Karabakhe.html

Днем в воскресенье 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе.

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в карабахском городе Шуши продолжаются, сообщается на РИА Новости.

"Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам", - агентство приводит слова Ованнисяна, которые он опубликовал в соцсети Facebook.

Днем в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе. Ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сказал о "тяжелых и решительных боях" за второй по величине город в Карабахе, отмечается в сообщении.

История конфликта

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

© Sputnik / Илья Питалев
Группа добровольцев из Абхазии отправилась в зону боевых действий в Карабахе

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

© Sputnik / Илья Питалев
Баланс интересов: Путин назвал условие урегулирования ситуации в Карабахе

9 октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

 

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лохматый лев, "ушастик" и охотники: собаки из Абхазии в фотоленте Sputnik
Жители Нью-Йорка празднуют победу Байдена
Итоги сезона: чемпионат и Кубок Абхазии по футболу
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться