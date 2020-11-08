Минобороны Армении опровергло заявление Алиева о взятии Шуши в Карабахе

Днем в воскресенье 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе.

СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что бои в карабахском городе Шуши продолжаются, сообщается на РИА Новости.

"Бои в Шуши продолжаются, будем ждать и верить нашим войскам", - агентство приводит слова Ованнисяна, которые он опубликовал в соцсети Facebook.

Днем в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией стратегически важного города Шуша в Карабахе. Ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сказал о "тяжелых и решительных боях" за второй по величине город в Карабахе, отмечается в сообщении.

История конфликта

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

9 октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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