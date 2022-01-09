https://sputnik-abkhazia.ru/20220109/vremennaya-otstranenie-ochamchyrskogo-glavy-i-pervyy-sukhumets-sputnik-nedeli-1037066891.html

Временная отстранение Очамчырского главы и первый сухумец: Sputnik недели

Временная отстранение Очамчырского главы и первый сухумец: Sputnik недели

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий в республике с 3 по 9 января. 09.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-09T19:45+0300

2022-01-09T19:45+0300

2022-01-09T19:45+0300

в абхазии

новости

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На этой неделе глава Абхазии Аслан Бжания временно отстранил главу Очамчырского района Беслана Бигвава, в столице родился первый житель в 2022 году, из жизни ушел известный спортсмен.SputnikОтстранение и расследованиеТретьего января глава Очамчырского района Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума.В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом Сухумского УВД 1 января 2022 года, установлено, что гражданин Цулукия Т. З. получил огнестрельное ранение примерно в 02:00 1 января на территории отеля "Гаруда" в Сухуме в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, пишет ведомство.Четвертого января глава Очамчырского района Беслан Бигвава был временно отстранен от должности. Такой указ подписал президент Аслан Бжания.Этим же указом исполнение обязанностей главы администрации Очамчырского района возложено на первого замглавы администрации Артемона Габелая.Очамчырцы сделали обращение в поддержку Бигвава, а он в свою очередь поблагодарил жителей района за высокую оценку его работы и поддержку, оказанную в трудную минуту.Задержание участников митингаВ субботу 8 января стало известно, что прокуратура города Сухум задержала четверых участников массовых беспорядков 21 декабря 2021 года в столице Абхазии.Задержания прошли в рамках предварительного расследования по уголовному делу, связанному с организацией и участием в массовых беспорядках, а также применением насилия в отношении представителей власти, которое было возбуждено после событий 21 декабря 2021 года у комплекса правительственных зданий в Сухуме.Первый сухумец в новом годуТретьего января в Республиканском роддоме родился первый сухумец - Самир Воуба.Мальчик появился на свет с весом 4 килограмма и ростом 58 сантиметров. Это третий ребенок в семье Воуба: у Самира две сестры – шести и 4,5 лет.Заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе приехал в Сухумский роддом поздравить маму малыша Викторию Цишба-Воуба и вручил ей сертификат на 100 тысяч рублей от мэра Сухума Беслана Эшба.Обращение президентаВосьмого января президент Абхазии Аслан Бжания сделал заявление в связи с ситуацией в Казахстане. Он заявил, что Абхазия обеспокоена происходящим в Казахстане и поддерживает стремление руководства восстановить правопорядок.Президент Абхазии отметил, что за попытками подрыва конституционного строя, безопасности и целостности Казахстана прослеживаются "характерные признаки внешнего вмешательства".Бжания поддержал контртеррористическую операцию, начатую законным руководством Казахстана для стабилизации ситуации и пожелал народу республики скорейшего восстановления законности на всей территории государства, мира, благополучия и процветания.В новый год с новым вееромПятого января "Черноморэнерго" сообщило об ограничениях на подачу света в Сухуме из-за высоких нагрузок на подстанцию "Сухум-1". Свет в различных районах столицы отключается на час в день.Перекрыт крупный сбыт наркотиков Уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере было возбуждено в отношении Мурмана Лемонджава и Темура Зухба 7 января.Сотрудники угрозыска МВД и Галского отдела милиции задержали Темура Зухба, у которого обнаружили шесть пакетов с сильнодействующим наркотиком метадоном.Со слов Зухба, партию наркотика общим весом свыше 8 грамм изначально приобрел житель Гала Мурман Лемонджава для последующей перепродажи. Лемонджава известен в криминальных кругах как вор в законе Мурман Галский.Лемонджава передал Зухба 4 грамма наркотиков за 150 тысяч рублей для сбыта, оставшуюся часть он также планировал перепродать и спрятал у себя дома. Вся партия была изъята сотрудниками милиции.Судом Галского района в отношении обвиняемых избрана мера пресечения - арест сроком на два месяца.Гуманитарная помощьТри тысячи тонн муки в качестве гуманитарной помощи выделил Абхазии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Муку будут доставлять в Абхазию поэтапно в качестве помощи населению в период пандемии коронавируса и новогодние праздники.В Абхазию уже доставлено 14 вагонов груза вместимостью 67 тонн каждый. Мука распределяется по городам и районам республики.Новая достопримечательностьФонтан в виде корабля установили в приморском парке Нового Афона.Как рассказал главный инженер местной администрации Тимур Аюхба, идею он увидел на просторах интернета - такой же фонтан установлен в Валенсии.Аюхба добавил, что фонтан установлен в одном из водоемов приморского парка. Конструкция в длину шесть с половиной метров, мачта в высоту четыре метра, вода при падении приобретает форму паруса. Ночью фонтан подсвечивается.Утрата неделиТретьего января скончался уроженец Суухума, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев.Виктор Санеев - единственный в истории спорта трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в длину. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, на играх 1980 года, которые проходили в Москве, Виктор Санеев стал обладателем серебряной медали.Семья Санеева родом из Ставропольского края. Будущий олимпийский чемпион родился в Сухуме 3 октября 1945 года и до окончания четвертого класса учился в сухумской средней школе №8. После Виктора отправили на учебу в гагрскую школу-интернат.

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