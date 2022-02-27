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Sputnik недели: признание ДНР и ЛНР, новый "веер" и театральные премьеры

Sputnik недели: признание ДНР и ЛНР, новый "веер" и театральные премьеры

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее важных и ярких событий, произошедших в республике с 21 по 27 февраля. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

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Минувшая неделя оказалась богатой не только на события внутри Абхазии, но и на значимые изменения внешнеполитической картины мира. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, десятки беженцев из этих республик доставили в Сухум.Признание донбасских республик21 февраля Российская Федерация признала независимость республик Донбасса и 22 февраля установила с ними. А 24 февраля началась российская военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины, которая продолжается до сих пор.Обострение отношений между этими странами вызвало беспокойство в том числе и в Закавказье. Ранее, 21 февраля, президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны прийти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии.МЧС Абхазии было поручили организовать прием и места размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Первая группа беженцев из Донбасса была доставлена в Абхазию 24 февраля. Гуманитарную миссию возглавил лично министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.Из Донецка в Абхазию доставили 55 человек, из Луганска – 38, в основном это дети и женщины. Беженцев разместили в пансионате "Айтар" в Сухуме.Также президент Абхазии поручил правительству начать подготовку к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками Донбасса и установлении с ними дипломатических отношений.Спад пандемииПо данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции за 26 февраля, с начала пандемии COVID-19 в республике заразилось 51705 человек, выздоровело 45007 человек и умерло 648.26 февраля лаборатории страны выявили самый низкий суточный прирост заболевших впервые с января 2022 года – 87 подтвержденных диагнозов из 190 протестированных.Новый "веер"РУП "Черноморэнерго" объявило о введении нового графика веерных отключений в стране в среду 23 февраля.Изменения не коснулись восточной Абхазии, которая питается от Перепадной ГЭС-1. В "Черноморэнерго" отметили, что ограничения будут действовать, пока вода в водохранилище не поднимется до уровня, необходимого для нормального функционирования комплекса ИнгурГЭС.Регистрация кандидатовВыборы депутатов в Народное собрание-Парламент Республики Абхазия состоятся 12 марта 2022 года. Центризбирком страны продолжает регистрацию кандидатов. На сегодня зарегистрированы 124 кандидата в депутаты Парламента.Согласно регламенту проведения выборов, регистрация кандидатов проходит до 2 марта. С начала выборной кампании было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.Выявление нарушенийВ ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021 года, были выявлены нарушения, выражавшиеся в неправомерном начислении и выплате зарплаты работникам государственных учреждений, а также завышение среднесписочной численности работников во многих госучреждениях. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание по итогам проверки и поручил предпринять меры по устранению выявленных нарушений до конца марта.Принятие законовВ минувший четверг парламентарии Абхазии приняли в первом чтении закон "О национально-освободительном движении Абхазского народа".Социальные гарантии, прописанные в законе, распространяются на граждан Абхазии, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые стали инвалидами в результате участия в национально-освободительном движении абхазского народа в 1931, 1947, 1956, 1967, 1978, 1980, 1989 и 1991 годах, а также на тех, кто был подвергнут уголовному преследованию со стороны СССР за участие в движении.Действие закона также распространяется на членов семьи погибшего, умершего или пропавшего без вести участника национально-освободительного движения.Также в первом чтении был принят закон "О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и боевых действий на территории Абхазии", включающий в себя меры социальной поддержки и защиты участникам боевых действий. Праздничные датыНа уходящей неделе в абхазском календаре было два праздничных события. 23 февраля Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил военных и всех граждан Абхазии с Днем защитника Отечества.А 27 свой профессиональный праздник отмечали работники СМИ Абхазии. Глава государства поздравил журналистов с праздником, отметив их важную роль в обеспечивании неразрывной связи между обществом и властью.Выставки в СухумеВ понедельник 21 февраля на культурно-деловой площадке "Гума" прошла однодневная выставка абхазского художника Леварсы Бутба. На выставке представлены как ранние работы автора, эскизы ордена "Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.Спустя два дня в дегустационном зале завода "Вина и воды Абхазии" состоялась выставка о культуре виноделия абхазов. На ней представили более 20 работ абхазского художника Виталия Кацба, старинные гравюры и археологические экспонаты, которые были взяты из частных коллекций. В центре экспозиции был триптих художника Леварсы Бутба, выполненный более 15 лет назад по заказу винзавода.26 февраля на "Гума" открылась фотовыставка о виноделии и виноградарстве в Абхазии. Лекцию на эту тему прочитали главный агроном "Вин и вод Абхазии" Юрий Адзинба и главный винодел предприятия Валерия Авидзба.Театральные премьерыВ Абхазском драмтеатре состоялась премьера первой постановки о супруге абхазского политического деятеля, советского революционера Нестора Лакоба - Сарии Лакоба.Постановка театрального режиссера Мадины Аргун рассказывает об испытаниях, которым подверглась героиня после смерти супруга, основой ее стала пьеса кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. 26 февраля в РУСДРАМе состоялась премьера моноспектакля заслуженной артистки России Веры Бабичевой"Не обо мне" по пьесе драматурга Майи Тульчинской.Российская актриса сыграла роль женщины пятидесяти лет, у которой есть дети и внуки, однако из-за занятости они не уделяют ей должного внимания. Большую часть времени героиня спектакля проводит в одиночестве, пытаясь заполнить образовавшуюся пустоту социальными сетями и гаджетами.Фестиваль и шахматыАбхазская хоровая капелла совместно с тремя хоровыми коллективами из России приняла участие в премьере оперы "Сказания о Борисе и Глебе", которая прошла в рамках XV Международного зимнего фестиваля Юрия Башмета в Сочи в пятницу 25 февраля.Худрук камерного хора Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Тульского государственного хора, дирижер Александр Соловьев отметил, что участие Государственной капеллы Республики Абхазия в постановке имеет очень большое значение и добавил, что мировая премьера сочинения также с участием капеллы из Абхазии состоялась в 2020 году и имела очень большой резонанс.Ответный товарищеский матч по шахматам между командами Сочи и Сухума завершился в столице республике в воскресенье 27 февраля. Двухдневные соревнования между молодыми спортсменами проходили по двум дисциплинам – "рапид" и "блиц". В общекомандном зачете победу одержала команда из Сухума. Победители и призеры получили кубки, грамоты, медали и денежные вознаграждения от организатора матча Федерации шахмат Абхазии.

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