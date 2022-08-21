https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/sputnik-nedeli-den-dobrovoltsa-nekhvatka-topliva-i-situatsiya-s-covid-19-1041063234.html

Sputnik недели: День добровольца, нехватка топлива и ситуация с COVID-19

Sputnik недели: День добровольца, нехватка топлива и ситуация с COVID-19

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор значимых событий, произошедших в республике с 15 по 21 августа. 21.08.2022, Sputnik Абхазия

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На уходящей неделе в Абхазии отметили День добровольца, на который приехали более 200 абхазских добровольцев, в стране вновь обострилась ситуация с топливом, из-за логистических проблем ее нехватка приводила к большим очередям на заправках.Президент Абхазии встретился с членами Общественной платы, где одной из тем обсуждений была передача России государственной дачи в Пицунде. Среди событий недели – открытие современного туристического объекта – глэмпинга, в селе Дзыгута Сухумского района. Подробнее - в обзоре Sputnik.SputnikДень добровольцаВ первый день недели – 15 августа в Абхазии отмечали День добровольца. В этом году отметили 30-летие добровольческого движения, когда на защиту Абхазии от грузинского агрессора встали тысячи представителей братских народов. Основные памятные и торжественные мероприятия прошли в Гудауте у мемориала в честь павших добровольцев.Сотни людей пришли к тому месту вблизи местного Дома культуры. Многие из них держали в руках флаги Абхазии, Чечни, Кабардино-Балкарской Республики, Южной Осетии. По всему городу из динамиков звучали песни военных лет, а проезжая часть к мемориалу была перекрыта оградительными лентами. Повсюду дежурили сотрудники правоохранительных органов.В церемониях участвовали президент Абхазии Аслан Бжания, первый вице-премьер Беслан Джопуа, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Гудаутского района Баграт Боджгуа, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, а также ветераны Отечественной войны народа Абхазии, сотрудники госучреждений и, конечно же, сами добровольцы. Отметить это событие в республику приехали около 200 человек.В Отечественной войне народа Абхазии участвовало более двух тысяч добровольцев, 299 воинов погибли. Памятные мероприятия, посвященные Дню добровольца, проходят 15 августа ежегодно с 2012 года.Ситуация с топливомНа этой неделе обострилась ситуация с топливом в стране, на многих заправках стали образовываться большие очереди. На заправках "АЗиД" топливо стали выдавать по карточкам и талонам юридическим лицам, с которыми были ранее заключены договоры.В компании объяснили, что временные меры связаны со значительными перебоями поставок топлива в Абхазию. Большая часть июньских поставок так и не была доставлена в республику, компания работала за счет ранее сделанных резервов.К тому же увеличилась нагрузка из-за временного отсутствия топлива на автозаправках других компаний.Генеральный директор топливной компании "Апсны-Ойл" Олег Лакоба в интервью Sputnik рассказал, что небольшие перебои с реализацией различных видов топлива связаны связано с тем, что в августе огромное количество отдыхающих посетило Абхазию, многие из них приехали на автотранспорте. Соответственно, потребление топлива увеличилось в разы.Кроме того, по словам Лакоба, практически парализована работа железной дороги, так как кратно увеличилось число пассажирских составов на юге России.Позже в министерстве экономики сообщили, что сроки доставки грузов в Абхазию железнодорожным транспортом увеличились от 10-15 дней до 1-1,5 месяца. Отмечалось, что из-за увеличения количества пар пассажирских поездов на юге России введены ограничения по срокам доставки грузов в Абхазию. Минэкономики и "Абхазская железная дорога" совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию, проинформировали в ведомстве. При этом гендиректор "Абхазской государственной топливной компании" Рамаз Джопуа заявил, что закупаться топливом впрок нет необходимости. По словам Джопуа, компания завозит топливо в республику в обычном режиме – от 1000 до 1500 тонн в месяц, своевременно и бесперебойно выполняет оптовые заявки клиентов, и сейчас горючее есть на более чем 20 заправках заказчиков АГТК по всей стране. ⠀Руководство компании назвало ажиотаж с топливом в республике временным, возникшим из-за увеличения общего объема перевозок на железнодорожных путях на юге России.Уже 18 августа две тысячи тонн нефтепродуктов было доставлено в Абхазию при активном содействии РЖД. Минэкономики заявило, что контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.Распространение COVID-19В республике продолжает расти число заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщила врач-реаниматолог Гудаутской районной больницы Ангелина Калинина, за месяц инфекционное отделение больницы оказало помощь 110 пациентам с коронавирусом, не считая амбулаторных больных и пациентов для диагностики.По ее словам, говорить о новой вспышке пока что нельзя, но наблюдается тенденция к увеличению количества зараженных. В день в отделение обращаются около 50 человек, около половину из них госпитализируют на стационарное лечение.Калинина рассказала, что в этот раз коронавирус очень похож на тяжелый грипп – в больницу обращаются пациенты с высокой температурой до +40 градусов, которые не могут сбить жар лекарствами на протяжении нескольких дней. Обычно вирус осложнений не вызывает, и пациент остается в стационаре два-три дня до понижения температуры, добавила она.На неделе в Гудаутской ЦРБ побывал президент Аслан Бжания, который назвал лечебницу стратегически важным объектом. Президенту пообещал помочь в восстановлении канализационной сети больницы, которая в настоящее время не функционирует. Система водоотведения Гудаутской ЦРБ оказалась сильно изношена во время пиковых нагрузок.Квартира вдове ГерояПрезидент Абхазии Аслан Бжания 17 августа вручил ключи от двухкомнатной квартиры в Гагре вдове Героя Абхазии Гены Карданова Асият Кардановой."При поддержке администрации Гагрского района и нашей поддержке было принято решение помочь вам в приобретении жилья. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз вас поблагодарить, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь. Мы недавно отмечали День добровольца, и вклад добровольцев в Отечественную войну народа Абхазии невозможно переоценить", – подчеркнул глава государства.Гена Карданов родился в 1967 году в селении Аргудан Урванского района Кабардино-Балкарии. В родном селе окончил среднюю школу. Затем учился в Старочерекском СПТУ. Работал водителем в совхозе "Красная нива".В начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию. Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда. Герой Абхазии покоится в родном Аргудане. Ежегодно в честь памяти о нем в Абхазии и Кабардино-Балкарии проводят международный турнир по вольной борьбе.Президент в Общественной палатеВстреча президента Абхазии Аслана Бжания с членами Общественной платы республики состоялась 17 августа. Большая часть встречи была посвящена обсуждению вопроса передачи имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России.Президент напомнил, что соглашение уже подписано, но не ратифицировано, то есть не имеет юридической силы.Он сказал, что, несмотря на расхожее мнение, документ не принимался кулуарно – в апреле 2021 года соглашение было отправлено в Парламент VI созыва, и у депутатов была возможность обсудить и внести правки в материал, но этого сделано не было.Бжания заявил, что соглашение не несет в себе никакой угрозы для Абхазии, но важно для руководства России, и отказ от ратификации договора "не улучшит фон межгосударственных отношений". Президент подчеркнул, что в соглашении о передаче имущественного комплекса госдачи Пицунда четко прописано, что "земля никому не продается".Побег преступника из психбольницыПрокуратура Гулрыпшского района 17 августа возбудила уголовное дело по факту побега, осужденного из психбольницы.По данным ведомства, Даур Джинджолия, в 2018 году осужденный Верховным судом к 18 годам лишения свободы за разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, сбежал, воспользовавшись отсутствием охраны. Это произошло 15 августа в промежутке с 6:00 до 7:00 утра.Джинджолия с 6 июля находился на стационарном лечении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психбольницы.Новый министр МНСВ министерстве по налогам и сборам новый руководитель. Согласно указу президента от 19 августа, им стал Михаил Габелия.Габелия сменил на посту Джансуха Нанба, который возглавил Администрацию президента.Ранее Михаил Габелия возглавлял Управление налогообложения физических лиц центрального аппарата МНС.Автобус для школыПрезидент Абхазии Аслан Бжания 20 августа передал автобус Тамышской средней школе имени Дмитрия Гулиа, в которой он обучался сам и работали его родители.Глава государства отметил, что автобус был куплен и подарен бизнесменом, уроженцем Абхазии Робертом Татуляном. Ключи от транспорта вручили водителю автобуса Ревазу Хвидия. Он отметил, что новый автобус намного удобнее старого "пазика" и рассчитан на 31 место, тогда как старый транспорт вмещал 23 человека.В Тамышской средней школе обучаются более 80 человек, их привозят из сел Кындыг, Лабра, Лашкиндар. Также автобусом пользуются для организаций экскурсий и поездок на различные мероприятия.Открытие глэмпингаВажное событие для туристической отрасли Абхазии состоялось на уходящей неделе. 16 августа был открыт глэмпинг "Garuda" при поддержке российских туроператоров "Интурист" и "Fun & Sun". Строительство объекта обошлось в 75 миллионов рублей.Директор департамента внутреннего туризма компании "Интурист" Сергей Стрепков подчеркнул, что уровень сервиса, представленный компанией "Garuda" доказывает, что в Абхазии можно строить подобные объекты.По мнению Стрепкова, Абхазия с каждым годом привлекает все больше туристов, но в стране не хватает инфраструктуры за пределами объектов размещения – развлекательных объектов, аквапарков, семейных комплексов. Тем не менее он добавил, что республика привлекательна для инвесторов, "если грамотно подходить к выбору поставщика на территории Абхазии".Летняя школа "Учитель года"Международная летняя школа "Учитель года", в котором приняло участие более 120 педагогов, прошла в Гагре 15-18 августа.Для участия в летней школе в Абхазию приехали 19 спикеров из России – это преподаватели, которые были признаны лучшими в разные годы. Также в Гагру приехали учителя со всех районов Абхазии.Направлениями работы международной летней школы "Учитель года" были: дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология и химия. Организатор – Министерство просвещения и языковой политики Абхазии.Вопрос границыЗаседание российско-абхазской Межпарламентской рабочей группы по взаимодействию в законотворчестве, сближению законодательств, развитию и упрощению коммуникаций прошло в Сочи 19 августа.Российско-абхазская Межпарламентская рабочая группа обсудила вопросы упрощения пропускного режима на российско-абхазской границе.Делегацию от Абхазии возглавил депутат Алхас Барциц, от России — первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

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