https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/tratit-po-novomu-chto-izmenilos-pri-kaznacheyskoy-sisteme-v-abkhazii-1041286447.html

Тратить по-новому: что изменилось при казначейской системе в Абхазии

Тратить по-новому: что изменилось при казначейской системе в Абхазии

Управление казначейства министерства финансов Абхазии открылось 16 июня 2016 года, его цель – организация прозрачного процесса расходования государственных... 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T11:59+0300

2022-09-03T11:59+0300

2022-09-03T11:59+0300

в абхазии

интервью

абхазия

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Как казначейская система Абхазии повлияла на прозрачность бюджетных операций и сколько денег это помогло сэкономить в интервью радио Sputnik рассказал начальник Управления казначейства Саид Губаз. Беседовала Наала Мукба.Sputnik- Достигли ли эффектов, на которые изначально рассчитывали? Казначейство является активных участником финансового рынка.- В первую очередь следует сказать, что переход на казначейскую систему исполнения бюджета был вызван реформированием бюджетной системы. Эта была не просто реформа ради реформы, это было вызвано необходимостью усиления контроля за своевременным поступлением средств на счета бюджета и их целевым использованием.Казначейская система имеет ряд преимуществ перед банковской системой. В первую очередь, это оперативность получения информации, прозрачность, которая обеспечивается при казначейской системе исполнения бюджета и возможность осуществления текущего контроля за использованием средств бюджета.Основное преимущество казначейской системы перед банковской – это возможность организации исполнения бюджета в соответствии с принципом единства кассы, то есть, зачисление всех доходов на один счет бюджета и осуществление выплат с этого же счета, чего при банковской системе исполнения бюджета, естественно, не было.По поводу того, достигли ли мы тех результатов, к которым стремились. Как я уже сказал, один из видов контроля, который мы проводим, это контроль над целевым использованием бюджетных средств. Я могу с уверенностью заявить, что некоторые виды нарушений, которые раньше допускали бюджетные организации и которые выявлялись уже постфактум органами государственного финансового контроля, они были исключены из практики.Например, такое нарушение, как превышение расходов над утвержденными лимитами, сейчас невозможно. Могу с ответственностью сказать, что с 2016 года ни одного такого нарушения в принципе быть не могло.Помимо этого, одной из задач, которую поставили перед казначейством на момент внедрения, было снижение доли расходов бюджета, которое осуществляется в наличной форме. То есть, если приводить статистические данные, к 2016 году, общая доля наличных расходов всех бюджетов составляла около 26% от общей суммы расходов. К 2017 году этот показатель был снижен до 11%, на сегодняшний день этот показатель составляет около 3,5%.Мы стремимся минимизировать этот уровень, но одного нашего желания недостаточно. Должна быть развита банковская структура, наличие возможности безналичного расчета в местах реализации товаров, и так далее.На момент внедрения казначейства мы очень часто сталкивались с тем, что многие налогоплательщики, которые имеют достаточно крупные обороты и индивидуальные предприниматели не имели расчетных счетов в кредитных организациях. Все их взаимодействие с покупателями происходило в наличной форме.Столкнувшись с тем, что в случае, когда бюджетная организация вынуждена осуществить какой-то расход, и мы блокировали им эти расходы, они, чтобы не терять клиентов, открывали расчетные счета. И благодаря нашим усилиям в какой-то части мы смогли снизить долю расходов именно в наличной форме.- Означает ли это, что чиновники не могут использовать различные схемы и все проходит прозрачно?- Естественно, нарушения бывают, и они разные. Не каждое финансовое нарушение доходит до заведения уголовного дела. С момента внедрения казначейства для всех бюджетополучателей немножко изменились правила осуществления выплат.Если при банковской системе исполнения бюджета банку было достаточно наличия остатка на счете бюджетной организации, чтобы провести расход, то при казначейской системе, этого недостаточно.Сейчас бюджетополучатель обязан в момент осуществления расходов вместе с платежным поручением на осуществление выплат, предоставить нам документы, подтверждающие у него возникновения какого-либо денежного либо бюджетного обязательства. Это договор, счет, акт, накладная, какие-то иные документы. Мы проверяем не только наличие этих документов, но и проверяем правильность их оформления.Часто бывает, что эти документы неверно оформлены, есть определенные требования к оформлению договора, которые прописаны в Гражданском кодексе. Только при выполнении всех этих условий мы санкционируем платеж и направляем его уже в отделения национального банка для дальнейшей выплаты. Конечно, руководители центральных и местных органов госуправления в силу своих полномочий имеют право распоряжаться бюджетными средствами и этим правом пользуются. Следует отметить, что казначейство не уполномочено определять направления бюджетных средств или диктовать бюджетной организации куда оно должно тратить.Мы осуществляем контроль за тем, чтобы в момент, когда бюджетная организация принимает решает осуществить какой-либо расход, этот расход соответствовал требованиям закона о бюджете, ее уставным целям и задачам, чтобы не было такого, что организация осуществляет расходы, которые не входят в ее компетенцию.- За пять лет работы казначейской системы какую сумму бюджетных средств вы сэкономили благодаря ее внедрению?- Бывает, что мы бракуем и возвращаем на доработку клиенту платежи на сотни миллионов рублей. В каких-то случаях оформляются оправдательные документы, договоры, накладные, в каких-то случаях меняют цены в сторону понижения. Это механизм, который позволяет осуществлять текущий контроль за недопущением финансовых нарушений.Это не означает, что казначейство – это панацея от всех проблем и никаких финансовых нарушений быть не может. То есть, организация приобретает у поставщика товары по договору, условно, компьютеры. Мы проверяем на правильность оформление договора, спецификации, счетов, накладных и так далее. Если все соответствует требованиям закона, и цены являются среднерыночными, то мы проводим этот расход. Но может случиться, что продавец поставил не те товары, которые указаны в договоре, а другие, которые по факту дешевле.Тогда органы, которые осуществляют последующий контроль, выявляют такие нарушения и фиксируют в своих актах. Полагаю, что работа казначейства в этом плане облегчает работу органам последующего контроля, будь то контрольная палата, либо контрольно-ревизионное управление министерства финансов.- Вы сказали, что не всегда дело доходит до уголовных дел или обращения в прокуратуру. В каких случаях вы все-таки обращаетесь в прокуратуру и часто ли такое происходит в вашей практике?- Несомненно, контроль в финансово-бюджетной сфере всегда был и остается актуальным, это общая проблема для всех контрольных органов. Объединение усилий, в том числе, в системе казначейства я думаю даст какие-то положительные результаты. В своей работе, управление казначейства накапливает очень большой объем информации связанной со всеми операциями произведенными со средствами бюджета в разрезе разных распорядителей, получателей, видом расходов, поставщиков и так далее.Естественно, при осуществлений контрольных мероприятий на предмет выявления финансовых нарушений, в том числе органами прокуратуры, возникает необходимость получения доступа к этой информации.В этом плане мы с ними очень тесно взаимодействуем, направляются запросы, на которые мы оперативно реагируем и предоставляем им необходимую информацию. В таком формате мы взаимодействуем не только с органами прокуратуры. Мы плотно взаимодействуем со всеми силовыми структурами – МВД, СГБ, с органами финансового контроля, с налоговой службой и так далее. То есть, у нас накапливается очень большой объем информации, которой мы готовы делиться с уполномоченными на то органами.Количество материалов, которые мы направили в прокуратуру я вам не назову, мы не ведем такую статистику. Но могу сказать, что чуть ли не каждую неделю мы направляем информацию в соответствующие службы.- Вы сказали, что плотно взаимодействуете с различными ведомствами здесь, внутри Абхазии. А как происходит сотрудничество с коллегами из России?- Несомненно, на момент осуществления перехода на казначейскую систему, без опыта специалистов, которые работали в этой области, осуществить его было бы невозможно. В этой части наши коллеги оказывали нам всестороннюю поддержку.Следует отметить, что, хотя прототипом казначейской системы, действующей в республике, является казначейская система Российской Федерации, надо понимать, что невозможно осуществить механический перенос успешно функционирующей системы в условиях другой страны.У нас своя законодательная база, нормативные акты, которые во многом схожи, но тем не менее. Велась очень активная работа сотрудников министерства финансов с нашими коллегами из Федерального казначейства, которые изучали эту систему, адаптировали ее под нас, готовили нормативную базу, которая регламентирует деятельность управления казначейства.Российские коллеги оказывали нам неоценимую нормативную и методическую помощь. Они эту помощь оказывают до сих пор, казначейская система очень активно развивается. Мы часто внедряем новые механизмы, инструменты, и в этом нам помогают наши коллеги, мы перенимаем у них положительный опыт.- Планируете ли вы расширить линейку инструментов?- За время существования казначейской системы, мы внедрили несколько разных инструментов, очень интересных. Некоторые, возможно, сложные, но, тем не менее, они очень нужны. Например, в 2021 году мы внедрили механизм учета бюджета и денежных обязательств. Так, есть требование закона о том, что организация не должна осуществлять расходы выше определенных лимитов.Помимо этого, она не должна принимать на себя обязательства выше утвержденных лимитов. То есть, если установлен лимит в 100 рублей, организация не может заключить договор на 120 рублей. К сожалению, практика показывала, что организации очень часто заключали договоры, которые не могли оплатить в виду отсутствия лимитов, но товары и услуги им поставлялись или оказывались в рассрочку.Соответственно, завершается финансовый год, начинается новый, финансовые органы доводят до соответствующих распорядителей деньги на оплату их текущих расходов. Первые несколько месяцев они занимались тем, что оплачивали долги прошлых лет, это задолженность бюджета перед разными коммерческими структурами.У финансовых органов никогда не было информации, и они не могли осуществлять контроль за тем, чтобы бюджетные организации не превышали установленный лимит на принятие обязательств. Именно поэтому в 2021 году мы внедрили механизм учета бюджетных и денежных обязательств. Он требует, что бюджетная организация в течение трех дней с момента принятия обязательств, то есть заключения договора, поставила этот договор на учет в управление казначейства.В дальнейшем организация имеет право осуществлять расходы по договору. Если обязательства превышают лимит, мы возвращаем договор клиенту, и, соответственно клиент не имеет права брать товары в рассрочку. Это позволяет финансовым органам либо Минфину на уровне республиканского бюджета обладать полноценной информацией о наличии обязательств всего бюджета перед различными поставщиками услуг.Это помогает и при формировании бюджета. То есть, орган уже обладает информацией какие расходы у него будут на следующий год, и позволяет более корректно и точно сформулировать показатели в сметах бюджетных организаций.

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интервью, абхазия