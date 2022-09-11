https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/sputnik-nedeli-prezident-na-severnom-kavkaze-i-gibel-dobrovoltsa-1041457320.html

Sputnik недели: президент на Северном Кавказе и гибель добровольца

Sputnik недели: президент на Северном Кавказе и гибель добровольца

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор значимых событий, произошедших в республике с 5 по 11 сентября. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T19:46+0300

2022-09-11T19:46+0300

2022-09-11T19:46+0300

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аслан бжания

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На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом на Северный Кавказ, в очередной раз был поднят вопрос передачи имущественного комплекса госдачи "Пицунда", а в самой Пицунде открылись "Органные вечера".SputnikВизит президента на Северный КавказПрезидент Абхазии Аслан Бжания с 6 по 12 сентября посетит с визитом три республики Северного Кавказа - Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Адыгею.7 сентября Бжания прибыл в Карачаево-Черкесскую республику и поздравил главу республики Рашида Темрезова и народ со 100-летием государственности.Бжания поблагодарил главу республики за приглашение и подчеркнул, что КЧР динамично развивается, а команда Темрезова сумела установить в регионе межнациональный мир.Также Бжания, Темрезов и президент Южной Осетии Алан Гаглоев возложили цветы в парке Победы в Черкесске к братской могиле Мемориала "Огонь Вечной Славы".7 сентября в Черкесске президент Абхазии встретился с главой Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссой Экзековым. Они обсудили развитие и сохранение абхазского языка, поддержку научно-культурных и спортивных проектов.8 сентября Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с матерями добровольцев из Карачаево-Черкесии, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Абхазская делегация во главе с президентом возложила цветы к памятнику добровольцам КЧР, а также к памятнику государственного и общественного деятеля Юрия Калмыкова.Глава государства также посетил образовательный комплекс, который по решению Рашида Темрезова носит имя Владислава Ардзинба.9 сентября Бжания прибыл с визитом в Кабардино-Балкарию. Члены абхазской делегации посетили могилу Героя Абхазии Султана Сосналиева в городе Баксан.Также глава государства почтил память других выдающихся уроженцев Кабардино-Балкарии – Мусы Шанибова, Заура Налоева, Барасби Бгажнокова, Мухамеда Кушхова.Кроме того, глава Абхазии провел переговоры в режиме видеосвязи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.9 сентября Аслан Бжания в рамках рабочего визита встретился с добровольцами-ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, семьями погибших и представителями общественности."Народ Абхазии помнит и высоко ценит самоотверженный подвиг братских республик Северного Кавказа. Вклад добровольческого движения в Победу невозможно переоценить", – подчеркнул президент.10 сентября Аслан Бжания прибыл с визитом в Республику Адыгею. На границе делегацию из Абхазии во главе с президентом встретил премьер-министр Азнаур Керашев. Гостей встречали хлебом-солью, национальными песнями и танцами.Вопрос Пицунды5 сентября Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с членами Общественной палаты и представителями общественных организаций предложил создать рабочую группу по изучению вопроса передачи России госдачи "Пицунда". В состав группы войдут юристы из Администрации президента и кандидаты, предложенные общественными деятелями. Ее задачей станет постатейная экспертиза договора.В ходе встречи участники диалога выразили обеспокоенность тем, что интересы абхазской стороны могут быть недостаточно четко прописаны, и подчеркнули, что продажа и отчуждение земель недопустимы.В свою очередь глава государства подтвердил, что речь о продаже и отчуждении земель не идет и оснований на то, чтобы говорить об их неправомерной эксплуатации со стороны России, нет.8 сентября Посольство России в Абхазии опубликовало Соглашение между правительством России и правительством Абхазии о передаче в собственность РФ объекта на территории республики и порядке его использования.Соглашение о двойном гражданстве9 сентября Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подписать от имени России Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства с Абхазией.В соответствии с соглашением, граждане Абхазии, обладавшие гражданством до 26 августа 2008 года, не утратившие его в день подачи заявления и достигшие совершеннолетия, могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.Статистика ДТПТридцать восемь человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии за восемь месяцев 2022 года. Об этом на совещании у премьер-министра Александра Анкваб рассказал начальник ГАИ МВД республики Батал Агрба.По словам Агрба, за восемь месяцев этого года на дорогах Абхазии произошло 132 ДТП, в которых погибли 38 человек. Он добавил, что 18 погибших в ДТП человек были в возрасте от 18 до 40 лет.В 2021 году за аналогичный период произошло 113 ДТП, погибли 23 человека.Начальник ГАИ отметил, что с января по август было совершено 57 203 нарушения правил дорожного движения. При этом методом фотофиксации выявлено 14 824 нарушений.Общая сумма штрафов - 46,1 млн руб, а права управления транспортным средством лишены 1162 человека.Гибель добровольцаДоброволец из Абхазии Артур Киркинадзе погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября.Киркинадзе попал под артиллерийский обстрел под Авдеевкой. На Донбасс он прибыл вместе со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, который также погиб при взрыве снаряда в Донецке 31 марта.Артур Киркинадзе был отцом троих детей. Его тело доставят в Абхазию в воскресенье 11 сентября.Несчастные случаи и спасения5 сентября МЧС Абхазии сообщило, что в акватории Гагры утонули двое россиян. Кроме того, сегодня, 5 сентября, сотрудники МЧС спасли одного утопающего – жителя Уфы А. Банникова.Также 7 сентября сотрудники ГИМС спасли в море двух девушек, заплывших в море на сап-бордах в районе сухумского пляжа "Синоп". Они отплыли от берега на 700 метров, а для того, чтобы вернуться назад, им не хватило сил. С помощью фонариков на телефоне удалось подать сигнал людям на берегу, которые и вызвали спасателей.9 сентября человек погиб в результате ДТП в Гагре. Пациент был еще жив, когда его привезли в больницу, но он вскоре скончался, так как повреждения, полученные во время аварии, были несовместимы с жизнью."Органные вечера"VIII фестиваль "Органные вечера" проходил в Пицунде с 5 по 10 сентября. На открытии церемонии присутствовал министр культуры Абхазии Даур Кове, который поздравил артистов и зрителей со значимым событием.Как отметил в беседе с корреспондентом Sputnik Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия, фестиваль в этом году должен был стать юбилейным – десятым по счету, но из-за пандемии коронавируса в последние две года он не проводился."Помню наш первый фестиваль. Он был очень торжественным, так как это было некое обновление того фестиваля, который проходил в 1970-х годах. Программа была очень насыщенной. Выступали не только органисты, но и хоровая капелла, камерный оркестр. Насколько помню, я выступал с сольной программой", – поделился Гаделия.

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абхазия, экономика, политика, аслан бжания