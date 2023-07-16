https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/sputnik-nedeli-posledstviya-livney-zakon-ob-apartamentakh-i-den-ochamchyry-1046971422.html

Sputnik недели: последствия ливней, закон об апартаментах и День Очамчыры

Sputnik недели: последствия ливней, закон об апартаментах и День Очамчыры

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 10 по 16 июля. 16.07.2023, Sputnik Абхазия

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За минувшие семь дней в Абхазии произошло много событий, среди них визит президента в Гагрский район, сильнее прочих пострадавший от наводнения, обсуждение законопроекта об апартаментах в Парламенте, празднование 2523-летия Очамчыры.SputnikПо следам стихииВ начале недели президент Абхазии Аслан Бжания побывал в Гагрском районе, который пострадал во время наводнения. Перед выездом глава государства провел совещание в районной администрации, в котором принимали уччастие премьер-министр Александр Анкваб, глава района Юрий Хагуш, глава МЧС Лев Квициния, министр туризма Теймураз Хишба.По дороге в село Алахадзы президентский кортеж останавливался в наиболее пострадавших местах, Аслан Бжания интересовался тем, какие убытки нанесло наводнение жителям.Президент пообещал, что в ближайшее время будет налажено электроснабжение и будет восстановлена подача питьевой воды. В результате стихии приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей. Через несколько дней движение возобновилось.Ливневые дожди также нанесли ущерб Сухуму и Сухумскому району, Очамчырскому, Галскому и Гудаутскому районам. 11 июля был создан Республиканский штаб по преодолению последствий стихийного бедствия, специалисты работают над оценкой нанесенного стихией ущерба.Закон об апартаментахЗаконопроект о строительстве в Абхазии апартаментов и апарт-отелей, вызвавший в обществе множество различных мнений, обсуждали парламентарии в рамках заседания комитета по государственно-правовой политике.В нем приняли участие депутаты, представители и руководители партий и общественных организаций, члены Общественной палаты Абхазии.Поправки к закону, с учетом которых его можно принять, представила партия "Амцахара". В проекте предусматривается возможность строительства в районах республики по 5000 апартаментов (всего 30 000), члены "Амцахара" предлагают сократить общую квоту по стране до 21 000 в целом.Партия предлагает строить апарт-отели "в рамках имущественного комплекса, состоящего из одного или нескольких, но не более 50 апарт-отелей с прилегающим земельным участком в выделенных границах". Такое условие, по мнению партии, позволит не создавать анклавы.У партии "Аидгылара" также были свои поправки к законопроекту. "Мы считаем, что снятие запрета с продажи недвижимости иностранным гражданам – серьезнейший риск для нашего этноса", – отметил представитель партии Эшсоу Какалия.Партия считает, что нужно усиливать контроль за выделением земли под строительство апартаментов, каждый земельный участок должен согласовываться с Парламентом, который также должен утверждать допустимое количество апартаментов в районах отдельным законом.Основные опасения Общественной палаты: государствообразующая нация в республике будет в меньшинстве, отсутствие градостроительного кодекса, земельного кадастра и слабый регуляторный механизм государства приведут к стихийному строительству, местные инвесторы окажутся в неравных условиях и выпадут из рыночной среды из-за роста цен на недвижимость, из-за роста цен со временем особо нуждающиеся категории граждан Абхазии не смогут приобрести или снять жилье, со временем местное население может потерять доступ к комфортным зонам проживания, сократятся доходы курортных районов Абхазии; инфраструктура республики не выдержит возросшей нагрузки.Председатель ветеранской организации "Аруаа" Тимур Гулиа заявил, что законопроекты "не готовы к рассмотрению".Массовое строительство апартаментов приведет к энергетическому перегрузу, считает председатель "Аруаа". Он добавил, что, помимо прочего, возникает вопрос вывоза и обработки бытовых отходов.Гулиа заявил, что проект закона нужно вернуть обратно исполнительному органу власти.Лидер Форума народного единства Абхазии Аслан Барциц отметил, что документ нельзя принимать, так как он не соответствует интересам государства. По его словам, прежде чем принимать закон, необходимо заключение экологов, ученых, энергетиков, органов местного самоуправления, изучить опыт других государств, состояние внутренней инфраструктуры, подходы при планировании строительства.Абхазское народное движение также выступило против принятия закона. Представитель АНД Омар Смыр заявил, что отождествляет закон об апартаментах с продажей недвижимости иностранцам."Закон не направлен на улучшение благосостояния граждан, а на обслуживание интересов олигархов", – сказал он.Он отметил, что на территории, где планируется строить апартаменты, могли бы построить жилье для граждан, которые в нем нуждаются.Вице-спикер Астамур Аршба напомнил, что вопрос о строительстве апартаментов возник не при действующей власти, а обсуждается уже давно. Он продемонстрировал программу от 2016-го, где предусматривалось строительство 30 000 апартаментов в Гагрском районе.Руководитель Администрации президента Абхазии Джансух Нанба отметил, что не все партии и общественные организации смогли принять участие в обсуждении вопроса. Он предложил организовать второй этап дискуссий, с чем депутат Хутаба согласился.Кроме того, полемику вокруг обсуждения позже прокомментировал спикер Народного Собрания Лаша Ашуба. Он подчеркнул, что депутаты хорошо осведомлены о своих полномочиях в рамках Конституции и продолжат рассматривать этот законопроект, как и другие, в рабочем порядке. День ОчамчырыГрандиозный праздник состоялся в Очамчыре 15 июля – жители и гости отмечали 2525-летие города. Утром состоялось возложение цветов у памятника павшим в Отечественной войне народа Абхазии. Затем на набережной открылась ярмарка сельхозпродуктов и произведений местных мастеров.На набережной в честь Дня города открылась скульптура “Ручание дельфина”. Ее автор - Геннадий Ромин-Гамгия, который работает под псевдонимом ГенЭрген. Композиция по форме напоминает плавные очертания дельфиньего хвоста, который переходит в человеческую руку, охватывающую ствол высокого дерева.Не остались в стороне и самые маленькие жители города. Для них на набережной организовали пенную вечернику и бумажное шоу.Вечером на площади начался концерт с участием звезд абхазской эстрады и бал выпускников, который ежегодно проходит в День города. Кобахия добавил, что празднование завершится музыкальным фейерверком.Претенденты на премию ГулиаНа этой неделе стали известны претенденты на соискание Государственной премии имени Дмитрия Гулиа в области литературы, искусства и архитектуры.В их число вошли спектакль Мадины Аргун "Сариа", поставленный на сцене Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба, сборник стихотворений Инны Ахашба "Мера души", фильмы "Зураб Ачба", "Большой террор. Судьба рода Варданиа", "Аслан Отырба", "Судьба", "Дух Апсны" Астанды Кецба, картины художника Нугзара Логуа, "Абхазский реквием" Нодара Чанба, перевод поэмы Рушбея Смыр "Семра" Ларисы Шебзуховой.Уточняется, что победители во всех номинациях станут известны к концу 2023 года.Конкурс на соискание премии имени Гулиа был объявлен в марте этого года. Комиссия принимала заявки до 1 июня. Претендовать на победу в номинациях могут произведения, опубликованные в 2020-2022 годах.Государственная премия имени Дмитрия Гулиа была впервые учреждена в Абхазии в 1967 году. Первыми ее лауреатами стали абхазские писатели Баграт Шинкуба и Иван Папаскир.Книга Анзора Агумаа о СухумеВ фойе Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба состоялась презентация книги Анзора Агумаа "Сухумъ. Очерки по истории и архитектуре города конца XIX – начала XX века".В книгу вошли материалы из книги Анзора Агумаа "Старый Сухум", однако новое издание дополнено – текста стало больше, появились новые фото, среди которых есть и те, что неизвестны широкой аудитории.Собравшимся на презентацию зрителям показали архивные видео с участием Анзора Агумаа, в которых он рассказывал об архитектуре столицы Абхазии и своих научных изысканиях.Переиздание дополненной книги осуществлено при финансовой поддержке сотовой компании "Аквафон-GSM".Поездки президентаПрезидент Аслан Бжания продолжил поездки по районам республики, на этой неделе он побывал в Гулрыпшском районе, после встретился с жителями Сухумского района.Сначала, президент проинспектировал ход строительства полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. О проделанной работе президенту доложил глава Управления капитального строительства Тимур Агрба.На территории обустроен котлован, рассчитанный на пять лет, установлена сортировочная лента, которая будет сортировать около 215 тысяч кубометров мусора в год, сделана ограда. Планируется, что объект начнет работу уже в августе.После, прошло совещание в гулрыпшской администрации, которую открыл глава района Саид Харазия. Он зачитал отчет о проделанной за первое полугодие работе.Как отметил Харазия, доходная часть бюджета за этот период выполнена на 104,1%. При плане в 116 миллионов рублей фактические поступления составили 120,8 миллиона, 43 из них - собственные доходы.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступление собственных доходов увеличилось более чем на пять миллионов рублей.Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что Гулрыпшский район имеет колоссальный потенциал.“Как свидетельствует статистика, в районе проживало 55 тысяч жителей в довоенный период, сейчас около 18 тысяч жителей, и тут один из самых высоких процентов занятости населения. Объемы выращивания цитрусовых были в советское время куда больше. Это говорит о том, что у нас есть, куда расти. Отрасли должны привлекать инвестиции”, - подчеркнул он.Затем глава государства направился в администрацию Сухумского района, где встретился с жителями района.В начале встречи с докладом о проделанной работе за первое полугодие 2023 года выступил глава администрации Сухумского района Алхас Читанава. По его словам, доходная часть полугодового районного бюджета по плану составляет 126 миллионов."Плановые показатели по собственным доходам на первое июня выполнены на 64,4 миллиона рублей. Это составляет 129%, в суммарном выражении - 14,6 миллиона рублей. Из запланированных средств дотаций - 61,7 миллиона рублей, за отчетный период в бюджет района поступило 20,6 миллиона, то есть, 41 миллион бюджет недополучил из республиканского бюджета. Субсидии получены в размере 98% от плана - 14,2 миллиона рублей", - перечислил руководитель района.После выступления главы Сухумского района, слово предоставили президенту Аслану Бжания, который отметил, что проблемы, которые стоят перед жителями должны быть решены совместными усилиями."Хотим мы, чтобы детские сады были в Сухумском районе? Конечно хотим, здесь нет людей, которые против того, чтобы были детские сады. Не получается по одной причине - потому что не хватает ресурсов, потому что экономика наша функционирует на очень низком уровне. Эта история сложилась не за последний год-два, это последствие той тяжелой войны, которую мы пережили. Но старшее поколение, присутствующие здесь помнит времена, когда в Сухумском районе было в разы больше субъектов экономической деятельности", - сказал Аслан Бжания.Соглашение о двойном гражданствеПрезидент России Владимир Путин 10 июля подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой страны приобретать гражданство другой стороны договора.Российская Федерация предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.Условия приема в гражданство Российской Федерации, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений устанавливаются президентом РФ.

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