https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/sputnik-nedeli-protesty-v-afone-i-nagrady-dlya-zhurnalistov-1049231588.html

Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов

Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 20 по 26 ноября. 26.11.2023, Sputnik Абхазия

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На этой неделе жители Абхазии бурно обсуждали протест жителей Нового Афона, Россотрудничество наградило журналистов, чьи материалы одержали победу в в различных номинациях, в республике отметили 29-летие Конституции.Вопрос госдачиГруппа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник, 21 ноября, в 21:00. Они разобрали несколько секций забора, оцепили здание и заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Администрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.24 ноября было возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне. Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму в 700 тысяч рублей.Новая палатаПалата интенсивной терапии заработала в отделении кардиологии Республиканской больницы в Сухуме.Для палаты были приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни.Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено.Республиканская больница готова к зиме и полностью обеспечена автономным электроснабжением. По словам и.о. главврача Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт.ЧП в ГудаутеЖилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба.К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри, имущество жильцов уничтожено огнем.Выборе в ГалеВыборы в Галское районное собрание по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава.На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.Безопасность в ЗакавказьеЗаместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье 22 ноября.В состав делегации вошли спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану.Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).Смертельная авария23 ноября два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе.Водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет. Пострадавших доставили в медучреждения в тяжелом состоянии, один из них позже скончался.Итоги "Взгляда"24 ноября в Абхазии подвели итоги конкурса для журналистов "Взгляд-2023". В этом году он посвящен памяти Героя Абхазии, военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева.Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что Соловьев – первый военный корреспондент ТАСС, погибший на фронте после Великой Отечественной войны.По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа Кондрашов был награжден медалью "За поддержание мира в Абхазии".Корреспонденты Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба и Асмат Цвижба победили в конкурсе "Взгляд-2023" в двух номинациях — "Лучшая аналитическая, информационная, публицистическая статья" и "Лучший очерк", еще один корреспондент, Бадри Есиава, занял третье место в номинации "Лучший очерк", радиоведущая Наала Мукба — второе место в номинации "Лучшее интервью".Награды в других номинациях получили:Потеря неделиЖурналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни.Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".Юбилей Союза писателейСоюз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября.В Абхазском драматическом театре в Сухуме по этому случаю состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также представителей общественности. Также в Сухум приехали представители Союза писателей России, писатели из разных городов и регионов.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов Союза с юбилеем организации. Он отметил, что судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры – если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет и все остальное.Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, творившие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские литераторы.Чемпионат по доминоФедерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов, желавших принять участие в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта приостановилось.Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию."Динамо" - чемпионСухумское "Динамо" стало обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023, победив команду "Афон" со счетом 5:3.Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо".День Конституции26 ноября президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем Конституции. Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 29 лет назад - 26 ноября 1994 года.В поздравлении отмечается, что Конституция закрепила суверенный и демократический характер абхазского государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, определила структуру и взаимодействие государственных органов и общественных институтов."Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права", - в частности, говорится в тексте.Аслан Бжания пожелал жителям республики мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания.

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