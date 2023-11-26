https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/sputnik-nedeli-protesty-v-afone-i-nagrady-dlya-zhurnalistov-1049231588.html
Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов
Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 20 по 26 ноября. 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T20:20+0300
2023-11-26T20:20+0300
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На этой неделе жители Абхазии бурно обсуждали протест жителей Нового Афона, Россотрудничество наградило журналистов, чьи материалы одержали победу в в различных номинациях, в республике отметили 29-летие Конституции.Вопрос госдачиГруппа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник, 21 ноября, в 21:00. Они разобрали несколько секций забора, оцепили здание и заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Администрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.24 ноября было возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне. Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму в 700 тысяч рублей.Новая палатаПалата интенсивной терапии заработала в отделении кардиологии Республиканской больницы в Сухуме.Для палаты были приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни.Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено.Республиканская больница готова к зиме и полностью обеспечена автономным электроснабжением. По словам и.о. главврача Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт.ЧП в ГудаутеЖилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба.К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри, имущество жильцов уничтожено огнем.Выборе в ГалеВыборы в Галское районное собрание по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава.На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.Безопасность в ЗакавказьеЗаместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье 22 ноября.В состав делегации вошли спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану.Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).Смертельная авария23 ноября два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе.Водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет. Пострадавших доставили в медучреждения в тяжелом состоянии, один из них позже скончался.Итоги "Взгляда"24 ноября в Абхазии подвели итоги конкурса для журналистов "Взгляд-2023". В этом году он посвящен памяти Героя Абхазии, военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева.Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что Соловьев – первый военный корреспондент ТАСС, погибший на фронте после Великой Отечественной войны.По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа Кондрашов был награжден медалью "За поддержание мира в Абхазии".Корреспонденты Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба и Асмат Цвижба победили в конкурсе "Взгляд-2023" в двух номинациях — "Лучшая аналитическая, информационная, публицистическая статья" и "Лучший очерк", еще один корреспондент, Бадри Есиава, занял третье место в номинации "Лучший очерк", радиоведущая Наала Мукба — второе место в номинации "Лучшее интервью".Награды в других номинациях получили:Потеря неделиЖурналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни.Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".Юбилей Союза писателейСоюз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября.В Абхазском драматическом театре в Сухуме по этому случаю состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также представителей общественности. Также в Сухум приехали представители Союза писателей России, писатели из разных городов и регионов.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов Союза с юбилеем организации. Он отметил, что судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры – если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет и все остальное.Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, творившие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские литераторы.Чемпионат по доминоФедерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов, желавших принять участие в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта приостановилось.Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию."Динамо" - чемпионСухумское "Динамо" стало обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023, победив команду "Афон" со счетом 5:3.Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо".День Конституции26 ноября президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем Конституции. Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 29 лет назад - 26 ноября 1994 года.В поздравлении отмечается, что Конституция закрепила суверенный и демократический характер абхазского государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, определила структуру и взаимодействие государственных органов и общественных институтов."Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права", - в частности, говорится в тексте.Аслан Бжания пожелал жителям республики мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания.
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/za-chestnyy-vzglyad-rossotrudnichestvo-podvelo-itogi-konkursa-sredi-zhurnalistov-1049207217.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soyuz-pisateley-abkhazii-otmetil-90-letniy-yubiley-1049205797.html
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Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 20 по 26 ноября.
На этой неделе жители Абхазии бурно обсуждали протест жителей Нового Афона, Россотрудничество наградило журналистов, чьи материалы одержали победу в в различных номинациях, в республике отметили 29-летие Конституции.
Группа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник, 21 ноября, в 21:00. Они разобрали несколько секций забора, оцепили здание и заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.
Начальник Управления госдачами Администрации президента Абхазии Беслан Квициния сообщил, что информация о готовящейся продаже дачи неизвестному частному инвестору ложная, и ее распространили для проведения провокационной политической акции.
По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Администрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.
24 ноября было возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне. Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму в 700 тысяч рублей.
Палата интенсивной терапии заработала в отделении кардиологии Республиканской больницы в Сухуме.
Для палаты были приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни.
Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено.
Республиканская больница готова к зиме и полностью обеспечена автономным электроснабжением. По словам и.о. главврача Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт.
Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба.
К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.
В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри, имущество жильцов уничтожено огнем.
Выборы в Галское районное собрание по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава.
На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.
Безопасность в Закавказье
Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье 22 ноября.
В состав делегации вошли спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану.
Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.
Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).
23 ноября два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе.
Водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет. Пострадавших доставили в медучреждения в тяжелом состоянии, один из них позже скончался.
24 ноября в Абхазии подвели итоги конкурса для журналистов "Взгляд-2023". В этом году он посвящен памяти Героя Абхазии, военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева
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Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что Соловьев – первый военный корреспондент ТАСС, погибший на фронте после Великой Отечественной войны.
По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа Кондрашов был награжден медалью "За поддержание мира в Абхазии".
Корреспонденты Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба и Асмат Цвижба победили в конкурсе "Взгляд-2023" в двух номинациях — "Лучшая аналитическая, информационная, публицистическая статья" и "Лучший очерк", еще один корреспондент, Бадри Есиава, занял третье место в номинации "Лучший очерк", радиоведущая Наала Мукба — второе место в номинации "Лучшее интервью".
Награды в других номинациях получили:
Рада Чачава — "Лучший репортаж в печатном и (или) электронном издании".
Лиана Эбжноу — "Лучшее интервью"
Эльза Чанба — "Лучший фоторепортаж".
Журналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни.
Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".
Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября.
В Абхазском драматическом театре в Сухуме по этому случаю состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также представителей общественности. Также в Сухум приехали представители Союза писателей России, писатели из разных городов и регионов.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов Союза с юбилеем организации. Он отметил, что судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры – если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет и все остальное.
Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, творившие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские литераторы.
Федерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.
По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов, желавших принять участие в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта приостановилось.
Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию.
Сухумское "Динамо" стало обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023, победив команду "Афон" со счетом 5:3.
Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо".
26 ноября президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем Конституции. Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 29 лет назад - 26 ноября 1994 года.
В поздравлении отмечается, что Конституция закрепила суверенный и демократический характер абхазского государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, определила структуру и взаимодействие государственных органов и общественных институтов.
"Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права", - в частности, говорится в тексте.
Аслан Бжания пожелал жителям республики мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания.