Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/sputnik-nedeli-protesty-v-afone-i-nagrady-dlya-zhurnalistov-1049231588.html
Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов
Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 20 по 26 ноября. 26.11.2023, Sputnik Абхазия
2023-11-26T20:20+0300
2023-11-26T20:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/18/1049196125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_280fc7ef988da4d070e34dcd153db421.jpg
На этой неделе жители Абхазии бурно обсуждали протест жителей Нового Афона, Россотрудничество наградило журналистов, чьи материалы одержали победу в в различных номинациях, в республике отметили 29-летие Конституции.Вопрос госдачиГруппа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник, 21 ноября, в 21:00. Они разобрали несколько секций забора, оцепили здание и заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Администрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.24 ноября было возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне. Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму в 700 тысяч рублей.Новая палатаПалата интенсивной терапии заработала в отделении кардиологии Республиканской больницы в Сухуме.Для палаты были приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни.Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено.Республиканская больница готова к зиме и полностью обеспечена автономным электроснабжением. По словам и.о. главврача Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт.ЧП в ГудаутеЖилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба.К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри, имущество жильцов уничтожено огнем.Выборе в ГалеВыборы в Галское районное собрание по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава.На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.Безопасность в ЗакавказьеЗаместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье 22 ноября.В состав делегации вошли спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану.Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).Смертельная авария23 ноября два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе.Водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет. Пострадавших доставили в медучреждения в тяжелом состоянии, один из них позже скончался.Итоги "Взгляда"24 ноября в Абхазии подвели итоги конкурса для журналистов "Взгляд-2023". В этом году он посвящен памяти Героя Абхазии, военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева.Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что Соловьев – первый военный корреспондент ТАСС, погибший на фронте после Великой Отечественной войны.По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа Кондрашов был награжден медалью "За поддержание мира в Абхазии".Корреспонденты Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба и Асмат Цвижба победили в конкурсе "Взгляд-2023" в двух номинациях — "Лучшая аналитическая, информационная, публицистическая статья" и "Лучший очерк", еще один корреспондент, Бадри Есиава, занял третье место в номинации "Лучший очерк", радиоведущая Наала Мукба — второе место в номинации "Лучшее интервью".Награды в других номинациях получили:Потеря неделиЖурналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни.Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".Юбилей Союза писателейСоюз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября.В Абхазском драматическом театре в Сухуме по этому случаю состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также представителей общественности. Также в Сухум приехали представители Союза писателей России, писатели из разных городов и регионов.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов Союза с юбилеем организации. Он отметил, что судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры – если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет и все остальное.Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, творившие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские литераторы.Чемпионат по доминоФедерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов, желавших принять участие в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта приостановилось.Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию."Динамо" - чемпионСухумское "Динамо" стало обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023, победив команду "Афон" со счетом 5:3.Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо".День Конституции26 ноября президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем Конституции. Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 29 лет назад - 26 ноября 1994 года.В поздравлении отмечается, что Конституция закрепила суверенный и демократический характер абхазского государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, определила структуру и взаимодействие государственных органов и общественных институтов."Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права", - в частности, говорится в тексте.Аслан Бжания пожелал жителям республики мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-povrezhdeniya-imuschestva-gosdachi-novyy-afon-1049214621.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231123/eduard-butba-proveril-gotovnost-bolnits-vostochnoy-abkhazii-k-zime-1049183670.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231011/rossiya-ne-isklyuchaet-perenosa-diskussiy-o-stabilnosti-v-zakavkaze-za-predely-zhenevy--1048570984.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/za-chestnyy-vzglyad-rossotrudnichestvo-podvelo-itogi-konkursa-sredi-zhurnalistov-1049207217.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/soyuz-pisateley-abkhazii-otmetil-90-letniy-yubiley-1049205797.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231124/1049211578.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20231126/vopreki-prepyatstviyam-kak-razrabatyvalas-i--prinimalas-konstitutsiya-abkhazii-1049228148.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/18/1049196125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f8b596666dc0fcb7e4348a808a32d6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Sputnik недели: протесты в Афоне и награды для журналистов

20:20 26.11.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Подведение итогов конкурса "Взгляд"
Подведение итогов конкурса Взгляд - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
НовостиTelegram
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 20 по 26 ноября.
На этой неделе жители Абхазии бурно обсуждали протест жителей Нового Афона, Россотрудничество наградило журналистов, чьи материалы одержали победу в в различных номинациях, в республике отметили 29-летие Конституции.

Вопрос госдачи

Группа жителей Нового Афона ворвалась на территорию госдачи "Новый Афон" во вторник, 21 ноября, в 21:00. Они разобрали несколько секций забора, оцепили здание и заявили, что будут препятствовать продаже госдачи частным лицам.
Начальник Управления госдачами Администрации президента Абхазии Беслан Квициния сообщил, что информация о готовящейся продаже дачи неизвестному частному инвестору ложная, и ее распространили для проведения провокационной политической акции.
По его словам, объект находится в ведении Управления госдачами Администрации президента Абхазии и никакой продажи либо его передачи не планируется.
24 ноября было возбуждено уголовное дело по факту повреждения 15 железобетонных секций забора на территории госдачи в Новом Афоне. Отмечается, что Управлению госдачами нанесен ущерб на общую сумму в 700 тысяч рублей.
Здание МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2023
В Абхазии
Возбуждено уголовное дело по факту повреждения имущества госдачи "Новый Афон"
24 ноября, 23:50

Новая палата

Палата интенсивной терапии заработала в отделении кардиологии Республиканской больницы в Сухуме.
Для палаты были приобретены два новых электрокардиографа, один дефибриллятор, новый суточный монитор АД, суточные мониторы ЭКГ, один из которых позволяет более точно выявлять аритмии и ишемические болезни.
Кроме того, отделение полностью медикаментозно обеспечено.
Республиканская больница готова к зиме и полностью обеспечена автономным электроснабжением. По словам и.о. главврача Эрика Хатхва, в медучреждении есть три дизельных электрогенератора – два стационарных, один мобильный. Мощность базового генератора составляет 530 киловатт, второго стационарного – 380 киловатт, мобильный генератор на 80 киловатт.
Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме - Sputnik Абхазия, 1920, 23.11.2023
В Абхазии
Эдуард Бутба проверил готовность больниц восточной Абхазии к зиме
23 ноября, 14:32

ЧП в Гудауте

Жилой многоквартирный дом загорелся в Гудауте на улице Отырба.
К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены две комнаты на первом этаже. Частично пламя перекинулось на кровлю и комнаты на втором этаже.
В доме расположены четыре частные квартиры. По словам очевидцев, дом сильно пострадал изнутри, имущество жильцов уничтожено огнем.

Выборе в Гале

Выборы в Галское районное собрание по округу №3 прошли в воскресенье, 19 ноября, в связи со смертью действующего депутата Алика Бигвава.
На выборах проголосовали 66% избирателей – 123 человека. 76 из них отдали свои голоса кандидату Иналу Аршба.

Безопасность в Закавказье

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба встретился с делегацией сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье 22 ноября.
В состав делегации вошли спецпредставитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану.
Стороны обсудили очередной раунд Женевских дискуссий, который пройдет в Швейцарии 5-6 декабря 2023 года.
Также участники встречи затронули актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе и восстановление работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).
Подготовка к переговорам США-РФ в Женеве - Sputnik Абхазия, 1920, 11.10.2023
В Абхазии
Россия не исключает переноса дискуссий о стабильности в Закавказье за пределы Женевы
11 октября, 16:40

Смертельная авария

23 ноября два человека пострадали в автомобильной аварии на республиканской трассе в Гудаутском районе.
Водитель не справился с управлением на повороте из-за чего легковая машина вылетела в кювет. Пострадавших доставили в медучреждения в тяжелом состоянии, один из них позже скончался.

Итоги "Взгляда"

24 ноября в Абхазии подвели итоги конкурса для журналистов "Взгляд-2023". В этом году он посвящен памяти Героя Абхазии, военного корреспондента ТАСС Андрея Соловьева.
Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов рассказал, что Соловьев – первый военный корреспондент ТАСС, погибший на фронте после Великой Отечественной войны.
По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа Кондрашов был награжден медалью "За поддержание мира в Абхазии".
Корреспонденты Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба и Асмат Цвижба победили в конкурсе "Взгляд-2023" в двух номинациях — "Лучшая аналитическая, информационная, публицистическая статья" и "Лучший очерк", еще один корреспондент, Бадри Есиава, занял третье место в номинации "Лучший очерк", радиоведущая Наала Мукба — второе место в номинации "Лучшее интервью".
Награды в других номинациях получили:
Рада Чачава — "Лучший репортаж в печатном и (или) электронном издании".
Лиана Эбжноу — "Лучшее интервью"
Эльза Чанба — "Лучший фоторепортаж".
За честный взгляд: Россотрудничество подвело итоги конкурса среди журналистов - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2023
В Абхазии
За честный взгляд: Россотрудничество подвело итоги конкурса среди журналистов
24 ноября, 19:10

Потеря недели

Журналист, режиссер, собкор РИА Новости в Абхазии Дмитрий Статейнов скончался на 42-м году жизни.
Статейнов находился в рабочей поездке в Ростове-на-Дону, где совместно с Российскими соотечественниками из Абхазии принимал участие в V Международном патриотическом Форуме "Миротворчество поколений в исторической памяти российского государства".

Юбилей Союза писателей

Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей в пятницу, 24 ноября.
В Абхазском драматическом театре в Сухуме по этому случаю состоялось торжественное мероприятие с участием творческой интеллигенции, правительства, а также представителей общественности. Также в Сухум приехали представители Союза писателей России, писатели из разных городов и регионов.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил членов Союза с юбилеем организации. Он отметил, что судьба литературы тесно связана с судьбой абхазского народа и государства, родного языка, национальной культуры – если одна часть этой целостности исчезнет, то исчезнет и все остальное.
Союз писателей Абхазии был создан в 1933 году. Изначально он назывался Союз советских писателей Абхазии. В творческое объединение вошли практически все писатели Абхазии, творившие не только на абхазском, но и русском, греческом, армянском, грузинском языках. Первым председателем Союза был Самсон Чанба. В разные годы творческое объединение возглавляли Леварса Квициния, Дмитрий Гулиа, Иван Тарба, Баграт Шинкуба, Мушни Ласуриа и другие видные абхазские литераторы.
90 лет Союзу писателей Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2023
В Абхазии
Союз писателей Абхазии отметил 90-летний юбилей
24 ноября, 15:35

Чемпионат по домино

Федерация домино Абхазии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту, а также Международным клубом домино "Сухум" планирует провести чемпионат мира по домино в республике в 2025 году. Об этом Sputnik рассказал президент Федерации домино Тимур Лакербая.
По словам Лакербая, до наступления коронавирусной инфекции в республике наблюдался большой набор школьников и студентов, желавших принять участие в различных турнирах по домино. Однако в связи с распространением COVID-19 развитие этого вида спорта приостановилось.
Федерация домино Абхазии была создана в 2009 году. Первым президентом организации был Артур Габуния, после – Тимур Лакербая, Беслан Цвинария, Аслан Бганба. Согласно решению конференции Федерации домино, которое было принято 23 ноября, Тимур Лакербая снова возглавил Федерацию.

"Динамо" - чемпион

Сухумское "Динамо" стало обладателем Кубка Абхазии по футболу 2023, победив команду "Афон" со счетом 5:3.
Финал Кубка Абхазии по футболу прошел 24 ноября на сухумском стадионе "Динамо".
Финал кубка по футболу Динамо - Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2023
В Абхазии
Финал Кубка Абхазии по футболу между "Афоном" и "Динамо"
24 ноября, 20:45

День Конституции

26 ноября президент Абхазии Аслан Бжания поздравил соотечественников с Днем Конституции. Основной закон Республики Абхазия был принят на сессии Верховного Совета 29 лет назад - 26 ноября 1994 года.
В поздравлении отмечается, что Конституция закрепила суверенный и демократический характер абхазского государства, стала гарантом защиты прав и свобод граждан, определила структуру и взаимодействие государственных органов и общественных институтов.
"Взяв за основу принципы и нормы Конституции, наше государство сумело преодолеть вызовы и пройти сложный путь к признанию как независимого субъекта международного права", - в частности, говорится в тексте.
Аслан Бжания пожелал жителям республики мирного неба над головой, благополучия, единства и процветания.
Конституция РА - Sputnik Абхазия, 1920, 26.11.2023
В Абхазии
Вопреки препятствиям: как разрабатывалась и принималась Конституция Абхазии
13:47
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0