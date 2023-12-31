https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/sputnik-nedeli-podvedenie-itogov-i-novyy-god-1049708541.html

Sputnik недели: подведение итогов и Новый год

Sputnik недели: подведение итогов и Новый год

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 25 по 31 декабря. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

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О том, чем запомнилась последняя неделя уходящего 2023 года в Республике Абхазия, читайте в материале Sputnik.Обмен поздравлениямиПрезидент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с наступающим Новым годом.На минувшей неделе состоялся телефонный разговор между Асланом Бжания и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Как отмечает пресс-служба администрации президента Абхазии, в частности, Лавров выразил надежду на то, что в новом году отношения между Россией и Абхазией будут развиваться во благо интересов народов обоих государств.Бжания подчеркнул, что республика сохраняет приверженность укреплению стратегического партнерства с Москвой. Стороны обменялись поздравлениями по случаю приближающихся праздников - Нового года и Рождества.Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства.Президент Абхазии подчеркнул, что Россия встречает 2024 год под руководством Путина в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета."Уходящий год был ознаменован поступательным развитием абхазо-российских отношений. Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписаны важнейшие соглашения, направленные на последовательное развитие и укрепление двусторонних социально-экономических связей", — сказал Бжания.Интеллектуальное развитиеПрезидент Аслан Бжания встретился с представителями российского фонда "Национальное интеллектуальное развитие".Первый замгендиректора Наталья Попова рассказала президенту о деятельности фонда, подчеркнув, что организация открыта к сотрудничеству с дружественными России странами.По словам директора по агробиотехнологиям Владимира Авдеенко, фонд готов предложить республике передовые биотехнологии, в том числе в выращивании цитрусовых, а также программу обучения кадров.Аслан Бжания в ходе беседы подчеркнул, что сельское хозяйство – самая важная отрасль в Абхазии после туризма.Во встрече также приняли участие министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр иностранных дел ИналАрдзинба, и.о. министра культуры Динара Смыр, сотрудники Посольства России в Абхазии.Праздник к нам приходитЖители Абхазии подготовились к одному из наиболее любимых праздников – Новому году. В преддверии этого праздника во всех городах и районах страны установили новогодние елки, провели ряд мероприятий, в том числе, концерты, спектакли, ярмарки, детские утренники, запустили салюты.Первая леди Абхазии Аэлита Ахиба поздравила с наступающим Новым годом учащихся Сухумской вспомогательной школы.Подарки от супруги президента также отправят в один из столичных детсадов, в Тамышскую школу, в Калдахуарскуюи Очамчырскую школы-интернаты.По распоряжению главы администрации Сухума Беслана Эшба, в канун Нового выделили единовременную материальную помощь некоторым категориям получателей, в том числе, многодетным семьям.По три тысячи рублей было выделено получателям пособий по уходу за инвалидами детства до 16 лет, в столице живет 156 таких детей.Инвалидам-колясочникам была оказана материальная помощь в размере восьми тысяч рублей.Также администрация города оплатила более полутора тысяч подарочных купонов, которые раздала малоимущим семьям, подопечным фондов "Ашана" и "Киараз".Ветер с моряСильный ветер обрушился на Гагрский, Гудаутский, Сухумский, Гулрыпшский и Очамчырский районы Абхазии в ночь с 23 на 24 декабря. Стихия повалила деревья, местами перекрыв движения автотранспорта на республиканской трассе и проселочных дорогах. Деревья также упали на заборы домов и линии электропередач.В ликвидации последствий стихии были задействованы коммунальные службы, МЧС Абхазии, "Черноморэнерго".Больше всего пострадали села в Гудаутском районе – Лыхны, Хыпста, Абгархук и Куланырхуа. Там пострадало 15 домов. Ветер также повредил кровли школ в селах Куланырхуа и Хыпста.Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поручил руководителям сельских администраций совместно со спасателями принять заявления от пострадавших во время буйства стихии, чьи дома были повреждены.Заседания сессии ПарламентаУтром 27 декабря состоялась внеочередная сессия Парламента Абхазии, на которой депутаты ратифицировали Соглашение о передаче России объекта на территории Абхазии и порядке его использования. "За" проголосовало 26 депутатов из 28 присутствующих.К вечеру 26 декабря у Парламента собрались люди, выступающие против рассмотрения вопроса о ратификации Соглашения по передаче госдачи "Пицунда" России. Утром к собравшимся у здания Парламента вышел спикер ЛашаАшуба, который рассказал митингующим о том, какие поправки были приняты в Соглашение, и в каком виде оно было принято в итоге.Спустя несколько на сайте главы государства появилось сообщение о том, что президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации Соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России и порядке их использования."Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования, подписанное в г. Москве 19 января 2022 года", – говорится в тексте.В пятницу, 29 декабря, Парламент Абхазии принял закон "О республиканском бюджете на 2024 год" во втором и окончательном чтении.Согласно документу, общий объем госбюджета по доходам составит 15,5 млрд руб, по расходам – 16,2 млрд руб, дефицит госбюджета – 746,1 млн руб.Общий объем доходов республиканского бюджета в следующем году будет 12,097 млрд руб. В том числе в объеме доходов республиканского бюджета учтена финпомощь России:- в целях социально-экономического развития Абхазии - 3,9 млрд руб,- в целях реализации Инвестпрограммы 2023-2025 годы - 1,093 млрд руб,- на реализацию Программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы -162 млн руб.Общий объем расходов республиканского бюджета составит 12,8 млрд руб. Размер дефицита республиканского бюджета на 2024 год - 735,6 млн руб.Парламент Абхазии принял ряд законов о повышении пенсий нескольким категориям граждан в окончательном чтении.Членам семей военнослужащих в случае гибели близкого родственника при исполнении обязанностей срочной службы либо смерти в течение трех месяцев со дня увольнения со службы в результате полученных увечий будут составлять 70% от размера пенсии семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Такой же размер установлен и для пенсионеров, получивших инвалидность при исполнении обязанностей срочной службы.Помимо этого, депутаты внесли изменения в закон "О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров". На две тысячи рублей будут повышены выплаты инвалидам Отечественной войны I, II, III групп, семьям умерших инвалидов, семьям погибших в войне. Изменения коснутся 4 623 человек.Также пенсии будут увеличены инвалидам из числа резервистов действующего состава резерва, семьям резервистов действующего состава в случае потери кормильца. Повышенные пенсии будут получать 335 человек.Демография и сельское хозяйствоКабмин Абхазии утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2024 год на заседании 29 декабря.В 2023 году абхазские семьи получали за рождение второго ребенка – 50 тысяч рублей, третьего ребенка – 100 тысяч рублей, четвертого и последующего ребенка – 200 тысяч рублей.Новый министр, долги за свет и майнингКак сообщила пресс-служба главы государства, президент Аслан Бжания подписал указ о назначении первого вице-премьера Джансуха Нанба министром энергетики и транспорта 29 декабря 2023 года.В сентябре Нанба был освобожден от должности руководителя Администрации президента Абхазии "в связи с переводом на другую работу". В ноябре его назначили первым вице-премьером.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган также уточнила, что объем потребления электроэнергии в Абхазии снизился в этом году на 312 миллионов кВт⋅ч по сравнению с 2022 годом.В уходящем году установили 22238 приборов учета. Объем выручки от платежей за потребленную электроэнергию превысил 928 миллионов рублей. За аналогичный период 2022 года объем выручки составлял 552 миллиона рублей, проинформировала она."За переток электроэнергии из России, республика заплатила 835 миллионов рублей, за минусом 75 миллионов, сумма выплачена из бюджетных средств", - сказала министр.В интервью радио Sputnik заместитель председателя Госстандарта Инал Лагвилава рассказал, что с 1 января 2023 года выявил 95 объектов, осуществляющих незаконную деятельность по добыче криптовалют.По его словам, были подготовлены и переданы в суд материалы по 82 объектам, в отношении 48 были вынесены решения о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов за незаконную добычу, которая должна поступить в государственный бюджет, – 2 миллиона 475 тысяч рублей, на 27 декабря оплачено 945 тысяч рублей.Топливный рынокПостановление правительства России №2180, которое наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов в Абхазию вышло 16 декабря 2023 года.Министр экономики Абхазии Кристина Озган в интервью радио Sputnik рассказала о ситуации на топливном рынке республики и стоит ли ждать дефицита бензина.Она добавила, что поставщики могут иметь возможность напрямую заключить контракт с компанией "Роснефть" и обеспечивать поставки нефтепродуктов в республику.По словам Озган, Министерство экономики мониторит ситуацию, проверяет наличие необходимых остатков нефтепродуктов, которые обеспечили бы бесперебойное снабжение потребителей.

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