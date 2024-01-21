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Sputnik недели: первые рабочие дни года и пожар в здании ЦВЗ

Sputnik недели: первые рабочие дни года и пожар в здании ЦВЗ

Информационное агентство Sputnik Абхазия собрало наиболее важные события, произошедшие в республике с 15 по 21 января. 21.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-21T20:53+0300

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На этой неделе жители республики вышли на работу после длительных новогодних каникул, самые популярные туробъекты подвели итоги посещаемости во время праздников, а Абхазия лишилась фонда Национальной картинной галереи.Национальная трагедияПожар в здании Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии вспыхнул примерно в 03:30 воскресенья, 21 января. Благодаря деревянному потолку и перекрытиям огонь быстро распространился. Огонь тушили 11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. К семи часам утра пламя было локализовано, огонь не распространился дальше, но почти все картины сгорели.В ее фонде числилось более четырех тысяч работ таких известных абхазских мастеров, как Александр Чачба-Шервашидзе, Варвара Бубнова, Борис Петров, Владимир Контарев, Марина Эшба, Виталий Лакрба, Валерий Гамгия, Виталий Джения, Амиран Адлейба, Ольга Брендель и многие другие.После пожара удалось сохранить около 200 картин, среди которых работы Виктора Щеглова, Хуты Авидзба, Сергея Сангалова, Сергея Габелия, Висариона Цвижба, Варвары Бубновой и некоторых других авторов. Работы Александра Шервашидзе-Чачба спасти не удалось.В МВД Абхазии рассматривают все возможные версии пожара, в том числе поджог. На месте происшествия прошел сбор первичного материала, назначена пожарно-техническая экспертиза.Из-за пожара также пострадал офис Банка ЦМР, находящийся в том же здании. В пресс-службе уточнили, что на работу банка это не повлияет. С 22 января клиентов будут ждать в офисе по адресу Проспект Леона, 17.Налаживание сотрудничестваДелегация МЧС Абхазии во главе с замминистра Тиграном Делибалтяном выехала в Беларусь для участия в турнире среди пожарно-спасательных подразделений в Бобруйске.Соревнования были посвящены Дню спасателя и проходили в Бобруйске с 17 по 20 января. В них принимали участие 14 команд из Абхазии, Беларуси, России и Южной Осетии.День рождения классикаНародный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на этой неделе отметил в кругу близких людей свое 86-летие.Оценивая свою деятельность за последние годы, сам автор отмечает важность издания Нового Завета и Псалтыря на абхазском языке. Для того чтобы перевести Священное писание, понадобилось немало времени,Говоря о ближайших творческих планах, Народный поэт сказал, что хочет завершить уже начатые произведения, а затем перейти к написанию новых.Итоги праздниковСамые популярные туристические объекты - Рицинский нацпарк и Новоафонская пещера подвели итоги длинных праздничных выходных. Горным озером с 1 по 15 января полюбовался 10 831 посетитель, в кассу объекта поступило 6,9 миллиона рублей.А Новоафонскую пещеру с 1 по 16 января посетили 7 832 человека. Сумма поступлений оставила 5,4 миллиона рублей. Также 200 туристов посетили пещеру Абрскила в селе Отап. Они приезжали на своем транспорте, организованных групп не было.Смертельные ДТП и нарушения общественного порядкаАвтокатастрофа со смертельным исходом произошла в Гудаутском районе в самом начале рабочей недели, 15 января. Водитель не справился с управлением машиной и врезался в столб дорожного освещения. Он был доставлен в больницу, но спасти его жизнь врачи не сумели.Еще одна авария произошла на Бзыбском мосту - грузовой контейнер упал на машину марки "Волга". Водитель машины погиб, еще одна женщина была доставлена в больницу.Статистику новогодних праздником подвели и в МВД. С 1 января на дорогах Абхазии произошло пять аварий, в которых погибли двое человек и пострадали четверо. За этот период было составлено 86 протоколов о вождении в нетрезвом виде.В ночь с 14 на 15 января неизвестный заехал на машине на площадку Парка Славы в Сухуме и ездил вокруг памятника погибшим. Водителем оказался старший лейтенант милиции Абхазии Назар Карданов. 17 января в МВД сообщили, что Карданов был уволен за нарушение условий контракта и проступки, несовместимые с требованиями и нравственными качествами сотрудника правоохранительных органов.Генеральная прокуратура Абхазии сообщила о том, что житель села Аацы Адамыр Пачалия находится в розыске. Сообщается, что Пачалия оказал сопротивление сотрудникам милиции на контрольно-пропускном пункте "Ингур" - он отказался проследовать в отделение, стрелял под ноги врио начальника уголовного розыска по Очамчырскому району, а затем скрылся с места преступления на машине без госномеров. Крещенские купанияКрещенские купания прошли в Каманском монастыре Святого Иоанна Златоуста в ночь на 19 января. На месте дежурили медики и спасатели МЧС Абхазии. Молебен совершил настоятель монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут). После молитвы он освятил воду и верующие троекратно погрузились в нее.Топливный вопросВ Парламенте Абхазии прошло заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. На нем замминистра экономики Теймураз Миквабия сообщил, что правительство ведет переговоры с российскими коллегами в связи с принятием постановления коллегами в связи с принятием Постановления, наделяющего компанию "Роснефть" исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в республику. С этим вопросом парламентарии могут обратиться в Государственную думу. Решение будет принято в понедельник, 22 января. Обращение Общественной палатыОбщественная палата обратилась к председателю Службы госбезопасности с просьбой проверить достоверность фото и видео, на которых изображены граждане Грузии, посещающие достопримечательности на территории Абхазии. Оно было опубликовано в начале недели в соцсетях. "Общественная палата выражает уверенность в том, что подобного рода инциденты, либо возможные провокации, бесспорно, наносят удар по основам абхазской государственности", – говорится в сообщении. Как уточнил глава Галского района Константин Пилия, на территорию республики заехал по визе только один гражданин Грузии, блогер, которого в поездке по Абхазии сопровождали местные жители из Галского района.Невосполнимая потеряУшла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Синявская. Ей был 101 год. Екатерина Синявская попала на фронт в 18 лет. Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией", "За победу над Японией".Ложная тревогаВ пятницу, 19 января, в МЧС поступило сообщение о минировании здания сухумской школы №2. На место выехали спасатели и кинологи, преподаватели и ученики были эвакуированы. Взрывное устройство найдено не было. В этот же день поступило сообщение о минировании торгового центра "Вавилон" в Гудауте. Спасатели тщательно исследовали здание, тревога оказалась ложной.МЧС Абхазии обратится в Парламент с предложением об ужесточении наказания за звонки с ложными сообщениями о минировании, сказал глава ведомства Лев Квициния. "Нам очень неприятно, что так часто получаем такие звонки, но мы будем отрабатывать. Специальные службы займутся тем, кто этим занимается, в России это приравнивается к теракту, мы тоже будем выходить в Парламент, требовать ужесточить наказание за такие деяния", — сказал он.Суд по тройному убийствуНа этой неделе в здании СГБ Абхазии дважды проходили заседания суда по делу о тройном убийстве на столичной набережной. На них выступала сторона защиты - адвокаты приводили свои аргументы и просили судей признать их подопечных невиновными.Смертельная угрозаПо жилому дому рядом с посольством Абхазии в Дамаске нанесли ракетный удар в субботу, 20 января. Четырехэтажное здание находилось в районе Меззе, где расположено большинство диппредставительств других стран. По словам посла республики в Сирии Мухаммада Али, во время ракетного обстрела он и несколько других сотрудников находились в здании посольства. Никто из них не пострадал. Сирийское SANA сообщает, что удар, вероятно, был нанесен Израилем. В результате погиб один член Корпуса стражей исламской революции, другие люди получили ранения.Возвращение "веера"В субботу, 20 января, пресс-служба "Черноморэнерго" сообщила о том, что в Абхазии вводят веерные отключения электричества. Они коснулись всех районов республики и продлятся двое дня - 21 и 22 января. Света не будет по четыре часа в сутки, в зависимости от подстанции, это могут быть промежутки с 01:00 до 03:00 и с 11:00 до 13:00, а также промежутки с 03:00 до 05:00 и с 13:00 до 15:00.

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