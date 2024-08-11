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Sputnik недели: назначения, Сухумский аэропорт и заявление Москвы

Sputnik недели: назначения, Сухумский аэропорт и заявление Москвы

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 5 по 11 августа. 11.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-11T20:06+0300

2024-08-11T20:06+0300

2024-08-11T20:06+0300

в абхазии

абхазия

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О том, какие указы о назначениях сделал президент Абхазии Аслан Бжания на уходящей неделе, какие споры возникли вокруг сухумского аэропорта и что об этом думают власти, кто стал послом по особым поручениям МИД страны, как Москва готова помочь в урегулировании конфликта между Абхазией, Южной Осетией с Грузией, читайте в материале Sputnik.НазначенияРяд назначений на руководящие должности сделал президент Абхазии Аслан Бжания на минувшей наделе.Указом главы республики министром иностранным дел Абхазии был назначен Сергей Шамба. С 2020 года он занимал пост секретаря Совета безопасности.Пост секретаря Совета безопасности занял Рауль Лолуа. В январе 2024 года Лолуа был назначен на пост и.о. главы Гудаутского района. Его кандидатуру не утвердило районное Собрание.Представляя членам Совбеза нового руководителя, Бжания поблагодарил Сергея Шамба и отметил важность выстраивания работы, нацеленной анализ угроз и вызовов национальной безопасности в современных условиях, а также выработку мер по их предупреждению.Вице-президент Абхазии Бадра Гунба представил коллективу Министерства иностранных дел нового министра Сергея Шамба 7 августа.Гунба отметил, что Сергей Шамба внес свой вклад в национально-освободительное движение Абхазии и послевоенное становление республики. И в самом МИДе он - человек не новый, за его плечами около 13 лет руководства этим ведомством.Также на прошлой неделе стало известно о том, что главой Службы Госбезопасности страны стал Дмитрий Кучуберия, который сменил на этой должности Темура Ахиба.В пятницу, 9 августа, внешнеполитическое ведомство страны сообщило о том, что Максим Гвинджия и Даур Кове назначены послами по особым поручениям МИД Абхазии. Гвинджия занимал пост главы МИД Абхазии с 2010 по 2011 годы. Даур Кове - с 2016 по 2021 годы.Годовщина начала войны в Южной ОсетииПрезидент Аслан Бжания направил своему югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву соболезнования в связи с 16-й годовщиной начала войны с Грузией. В результате грузинской агрессии погибло более тысячи человек, но героизм жителей Южной Осетии и решительные действия российского руководства предотвратили дальнейшее кровопролитие, подчеркнул он.Память жертв войны в Южной Осетии почтили в Сухуме. На площади у драмтеатра вечером состоялась ежегодная акция "Свеча памяти". Ее участники из огней выложили дату войны - 8 августа 2008 года, и слово "Помним".В акции приняли участие руководство Абхазии, посол Южной Осетии Олег Боциев, посол России Михаил Шургалин, военные, общественность.Сухумский аэропортНа прошлой неделе акционерное общество "Аэро менеджмент" (ранее АО "Дарт") выразило претензию Министерству экономики Абхазии о возмещении расходов на подготовку проектной документации для реконструкции сухумского аэропорта.Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба дал по этому поводу расширенную пресс-конференцию на Абхазском телевидении.По словам Нанба, соглашение о намерениях по сотрудничеству между Министерством экономики и акционерным обществом "Дарт" было подписано в апреле 2022 года, затем был подписан договор займа и агентский договор. На тот момент эта компания рассматривалась как основной инвестор проекта.Для реализации проекта возникла необходимость в привлечении займа. Заимодавцем выступала компания "Дарт", заемщиком - РУП "Международный аэропорт "Сухум". Речь шла о сумме в 120 миллионов рублей, которая напрямую должна была пойти на оплату проектно-сметной документации реконструкции аэродромной инфраструктуры.Абхазская сторона стала лишь юридическим собственником средств, они оставались у компании "Дарт".Нанба пояснил, что претензия в адрес Минэка заключается в том, что, по мнению компании, ведомство нарушило условия соглашения о намерениях. Компания настаивает на том, что абхазская сторона нарушила условие об эксклюзивности, не заключила государственно-частное партнерство с "Дартом" и привлекла к реализации проекта третью сторону.По словам министра, представители компании сами принимали активное участие в разработке межправительственного соглашения и совещаниях по вопросу реконструкции, и "Дарт" был одним из трех участников конкурса на реализацию проекта."В этом конкурсе участвовала и компания "Дарт", что опровергает их тезис о нарушении соглашения о намерении, так как нелогично было бы участвовать в конкурсе, если они не были бы согласны с этими нормами и правилами", - подчеркнул он.Победитель был утвержден решением сопредседателей межправкомиссии, им стала компания "Инфраструктурное развитие". Согласно подписанным документам, эта компания и должна выплатить сумму, потраченную на проектную документацию. Сейчас стороны ведут переговоры.Посредническая миссияОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва выступила за выработку соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.Информация об этом была опубликована на официальном сайте МИД России в день 16-й годовщины агрессии Грузии в отношении Южной Осетии."Реальным же вкладом в стабилизацию ситуации в приграничных районах должен стать запуск процесса делимитации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской госграниц с их последующей демаркацией", - отметила представитель МИД.Захарова добавила, что актуальность этих задач лишь возрастает из-за попыток Запада воспользоваться противоречиями внутри региона для того, чтобы накалить ситуацию у российских границ.Глава Минпроса России в АбхазииГлава Минпросвещения России Сергей Кравцов прибыл в Абхазию 6 августа. Российского чиновника встретили его абхазский коллега Инал Габлия и руководство Гагрского района.Кравцов посетил Гагрскую среднюю школу №2 имени дважды Героя СССР Виталия Попкова, где вручил букет заслуженному педагогу Абхазии Аделаиде Капба, пообщался с педагогами и школьниками.Для выскопоставленного гостя ученики провести экскурсию по школьному музею и рассказали об истории Отечественной войны народа Абхазии, ее лидерах и павших героях.Кравцов также пообщался с детьми, вернувшимися из "Артека". Он сказал, что вместе Иналом Габлия уже обсудили возможность организации посещения "Артека", "Орленка" и "Смену" в будущем году для как можно большему количеству детей из Абхазии."Черные копатели" в МаркулеМаркулское городище подверглось нашествию “черных копателей”. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала кандидат исторических наук, археолог Галина Требелева.Грабители перекопали все плато и разрушили культурный слой. О том, что удалось унести с собой “черным копателям” неизвестно, но ущерб истории нанесен колоссальный, отметила она."Грабители просто разрушили весь слой, все перемешали. Они не слоями снимали грунт, а просто целыми ямами все перекопали. То есть, мы не получим информацию, кто был захоронен, как был захоронен, как лежал человек, какие материалы и с какой стороны от него лежали, как была перекрыта черепица", - сказала Требелева.Она также считает, что “черные копатели” вряд ли могли найти что-то ценное в материальном плане.Абхазским и российским археологам пришлось оставить запланированное исследование и изучить вырытые черными копателями ямы.Сбор средств для Фридонны АвидзбаФонд "Ашана" закрыл сбор на лечение 11-летней Фридонны Авидзба. Собрано 25,8 миллиона рублей.У 11-летней Фридонны острый лимфобластный лейкоз. Курсы химиотерапии и пересадка костного мозга будут выполняться в израильской клинике.Тысячи людей откликнулись на зов о помощи, брошенный семьей девочки и фондом "Ашана". Деньги собирали всем миром по банковским перечислениям, с помощью пожертвований на расчетные счета и на благотворительных акциях.Вечером 7 августа на культурно-деловой площадке "Гума" прошел благотворительный концерт, на котором детские вокальные и танцевальные коллективы, юные певцы и абхазские артисты.По подсчетам организаторов, во время концерта в установленных там двух копилках собралось более 125 тысяч рублей. Также параллельно поступали переводы средств на банковские карты.Полный заплывУтром 10 августа с причала "Апра" в столице Абхазии стартовал заплыв "SwimSukhum 2024". В нем приняли участие как абхазские спортсмены, так и российские.В программу заплыва входит несколько дистанций: на 500, 1000 и 3000 метров. Есть варианты и для участников до 16 лет — 100, 200 и 300 метров.В этом году заплыв благотворительный — все вырученные средства направили на лечение Фридонны Авидзба.Организаторы заплыва — Федерация триатлона Абхазии и компания "А-Мобайл". Партнеры — Sputnik Абхазия, ВААК, Госкомспорта, Управление по делам молодежи и спорта администрации Сухума.Европейское сереброЮный спортсмен из Абхазии Сандро Цимцба завоевал серебро на первенстве Европы по боксу среди юношей 13-14 лет.Как сообщает Госкомспорт республики, Цимцба уступил боксеру из Армении в финале соревнования.Цимцба — победитель первенства России среди юношей 13-14 лет. В Боснии и Герцеговине он выступал в составе сборной России в весовой категории 63 килограмма.Он был воспитанником тренеров ДЮСШ №1 Гагрского района Эдгара Кирия и Элизбара Джологуа, его первый тренер — Владимир Шульгин.

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