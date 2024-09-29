https://sputnik-abkhazia.ru/20240929/sputnik-nedeli-den-osvobozhdeniya-sukhuma-ratifikatsiya-soglasheniya-i-smert-klassika-1052416766.html

Sputnik недели: День освобождения Сухума, ратификация соглашения и смерть классика

Sputnik недели: День освобождения Сухума, ратификация соглашения и смерть классика

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 23 по 29 сентября. 29.09.2024, Sputnik Абхазия

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О том, какие вопросы обсудил президент Абхазии Аслан Бжания с делегациями из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, как прошло совещание силовиков, какое соглашение с Россией ратифицировал Парламент страны, почему в очередной раз был задержан житель Очамчыры Ираклий Багателия, читайте в материале Sputnik.Развитие сотрудничестваРяд рабочих встреч провел президент Абхазии Аслан Бжания на минувшей неделе. 24 сентября он принял делегацию из Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Кириллом Поляковым.Глава государства подчеркнул важность сотрудничества Абхазии с российскими городами и выразил надежду на то, что взаимоотношения с Санкт-Петербургом приведут к большому количеству полезных дел.Он сообщил, что с делегацией в республику прибыли представители бизнеса, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и обсудить перспективы сотрудничества.Бжания также встретился с главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Ранее Сухум и Нижний Новгород подписали соглашение о побратимских отношениях.Президент отметил, что республика заинтересована в развитии отношений по различным направлениям, Шалабаев в свою очередь поблагодарил его за теплый прием и отметил, что Нижний Новгород настроен укреплять связи с Абхазией. Подписание соглашения о побратимстве, по его словам, станет подтверждением этого.День освобождения СухумаАбхазия отметила 31-й День освобождения Сухума от грузинских захватчиков. Ежегодно 27 сентября не только в столице республике, но и по всей стране проводятся памятные и торжественные церемонии.Аслан Бжания обратился к народу республики с поздравительной речью, в котором он отметил значимость этого события в истории Абхазии."Освобождение столицы стало результатом воли и самоотверженности наших бойцов, которые отвоевывали каждый метр родной земли. Бок о бок с абхазскими защитниками сражались наши братья из республик Северного Кавказа, Юга России и других стран, чья помощь стала решающей в достижении победы", – говорится в сообщении.Глава государства назвал освобождение Сухума примером того, как абхазский народ, объединенный одной целью, способен преодолеть любые испытания.Совещание силовиковКоординационное совещание правоохранительных органов прошло в Сухуме 24 сентября. На нем выступил президент страны Аслан Бжания, который в своей речи затронул тему взаимоотношений между Абхазией и Россией.В частности глава государства подчеркнул, что Россия — это единственный стратегический союзник Абхазии, признание независимости республики привело к правовым отношениям с ней и определенным обязательствам с конкретными сроками.По его словам, все эти соглашения направлены на укрепление экономики и ее самодостаточности, что отвечает интересам республики и должно положительно отразиться на прозрачности бизнес-процессов.Глава государства также добавил, что сделать заметный рывок в экономике, опираясь только на собственные ресурсы, невозможно.Бжания также выразил уверенность в том, что спекуляции на тему абхазо-российских взаимоотношений и проведение параллелей между Россией и Грузией недопустимы.На совещании с докладами выступили руководители силовых и правоохранительных структур.По их итогам Аслан Бжания отметил, что показатели работы правоохранительных органов улучшаются.Сессия ПарламентаНа уходящей неделе состоялось заседание Народного собрания Абхазии. Депутаты ратифицировали Соглашение с Россией о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам в первом и во втором окончательном чтениях.Документ предусматривает взаимное исполнение вступивших в силу решений по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Исполнению также подлежат судебные и арбитражные решения, которые утвердили мировые соглашения.По словам министра юстиции Абхазии Анри Барциц, соглашение позволит поддержать местных предпринимателей. Оно предусматривает реализацию международных принципов признания судебных решений, которые были зафиксированы в Нью-Йоркской конвенции и применяются в более 160 странах.Парламентариями также были внесены изменения в конституционный закон Абхазии "О выборах президента" в первом чтении, инициатором которого был ЦИК страны. Во втором и окончательном чтении был принят закон "Об упрощенной системе налогообложения". Он входит в перечень законов по гармонизации законодательств Абхазии и России и вступит в силу после подписания президентом республики.Проект направлен на снижение налогового бремени для малого и среднего бизнеса, упрощение процедуры налогообложения, повышение эффективности налогового администрирования.Заседание ПравительстваКабинет министров Абхазии провел заседание в четверг, 26 сентября. Члены Правительства, приняли распоряжение "О средствах, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году".Оно касается сумм, выделенных на возобновление работы сухумского аэропорта."Это повысит целевой характер, эффективность и не позволит отвлекать эти средства на другие цели, несмотря на то, что когда деньги из бюджета попадают в унитарное предприятие, статус бюджетных они теряют. Для того, чтобы их сберечь, предлагается такой механизм", – пояснил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Первый платеж по системе казначейского сопровождения уже прошел. "Черноморэнерго" направит 25 миллионов на закупку приборов учета.По решению Кабмина, ежемесячные пособия в размере 2000 рублей будут выплачивать Социально уязвимым гражданам в Абхазии. Категории получателей утвердит Министерство соцобеспечения. Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 годаНа заседании также утвердили порядок оказания психиатрической помощи в Абхазии. По словам министра здравоохранения Эдуарда Бутба, такой объемный документ по этому вопросу в республике подготовлен впервые. Он устанавливает права и обязанности больных, врачей и госструктур.Реакция на заявление ГрузииМИД Абхазии опубликовал заявление, в котором обратил внимание на высказывание грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН.В своей речи Кобахидзе рассказал об "оккупации" Абхазии и Южной Осетии. Он также обратился к жителям республик, заявив, что действия Тбилиси направлены на то, чтобы народы могли вместе жить "в счастливой, единой и развитой Грузии"."В очередной раз услышали из раза в раз повторяющуюся риторику грузинского руководства с одними и теми же мифическими терминами. Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого", — говорится в комментарии МИД.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что РФ готова оказать помощь в случае заинтересованности Грузии в примирении с Абхазией и Южной Осетией.Москва приветствует шаги руководства Грузии по нормализации отношений с соседями."Нынешнее грузинское руководство честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что хотят исторического примирения. В какой форме – это решать самим странам".Также Лавров напомнил, что даже Евросоюз в своем докладе по итогам событий 2008 года признал, что войну развязал именно Саакашвили.В интервью "Газете.Ru" первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что никакого возвращения Абхазии или Южной Осетии в Грузию не произойдет.По мнению Затулина, правящая партия Грузии накануне выборов решила извиниться перед осетинами за агрессию Саакашвили в 2008 году, чтобы выиграть внутриполитическую борьбу. Но это не приведет к возвращению Абхазии и Южной Осетии.Уход классикаНародный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, лауреат многочисленных премий, глава Ассоциации писателей Абхазии Мушни Ласуриа ушел из жизни в четверг, 26 сентября.С классиком абхазской литературы простились 29 сентября. Гражданская панихида и траурный митинг прошли в Сухумском кафедральном соборе. Ласуриа похоронили в родовом селе Кутол.Помочь КурскуБлаготворительный сбор средств для оказания гуманитарной помощи пострадавшим в Курской области открыл фонд "Ашана" при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и МЧС Абхазии.Помощь будет оказана, в первую очередь, детям. Отмечается, что многие жители Курской области потеряли не только кров, но и возможность получить необходимую медицинскую помощь или психологическую поддержку.Ранее, выступая на координационном совещании правоохранителей, глава МЧС Абхазии Лев Квициния подчеркнул, что гуманитарные акции в новых российских регионах – одна из наиболее важных областей деятельности ведомства. В общей сложности в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области доставлено 290 тонн гумпомощи, сказал он, и рассказал о том, что акция по сбору помощи для жителей Курской области продолжается. Ранее, выступая на координационном совещании правоохранителей, глава МЧС Абхазии Лев Квициния подчеркнул, что гуманитарные акции в новых российских регионах – одна из наиболее важных областей деятельности ведомства. В общей сложности в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область доставлено 290 тонн гумпомощи, сказал он, и добавил, что акция по сбору помощи для жителей Курской области продолжается. "Потомки героев"Молодежный патриотический лагерь "Потомки героев", приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, прошел в Тамыше.С участниками лагеря встретились президент Аслан Бжания и посол России в Абхазии Михаил Шургалин."Дорогие дети, я очень рад тому, что сегодня в моем родном селе состоялось такое мероприятие. Очень важно, чтобы вы узнали друг друга — дети из Курской области и дети Абхазии, чтобы вы дружили друг с другом", — сказал Аслан Бжания.Михаил Шургалин поздравил детей с открытием патриотического лагеря, пожелал им мира и благополучия.Участниками лагеря стали 100 человек от 14 до 22 лет. Это дети и внуки ветеранов ОВНА, а также дети из Курской области и республик Северного Кавказа.Для них организованы экскурсионные выезды на Рицу, в Новый Афон и другие знаковые места республики. Кроме того, участники посетят скачки, которые пройдут в селе Моква, концерты, где посмотрят национальные танцы и послушают абхазские песни.Задержание Ираклия БагателияЖитель Очамчырского района Ираклий Багателия подозревается в том, что ударил председателя совета христианской организации "Священная митрополия Абхазии" архимандрита Дорофея. Инцидент произошел в стенах Абхазского госуниверситета.Пресс-служба МВД Абхазии сообщило о том, что Багателия был задержан. Ведомство проводит проверку по факту происшествия.Установлено, что преступление произошло 24 сентября, примерно в 11:00. Причиной поступка стала личная неприязнь.Ираклий Багателия и его брат Даур ранее были задержаны по подозрению в попытке уничтожения полуторавековой липы на исторической поляне Лыхнашта.Чрезвычайные происшествияСильный ветер обрушился на Галский район 29 сентября. Он повалил деревья, повредил крыши, привел к обрыву линий электропередачи. Коммунальщики и сотрудники "Черноморэнерго" работали над ликвидацией последствий с самого утра. Часть района была обесточена. Ветер затронул и Очамчырский район, там повалило несколько деревьев на дорогу. В Гулрыпшском районе 29 сентября загорелось здание бывшей психбольницы. Как уточнил Sputnik начальник ПСО района Артур Ичмелян, помимо также загорелись два участка с сухостоем и деревьями. Чтобы избежать распространения пламени на жилые дома, к тушению привлекли коллег из Очамчырского района. По примерным подсчетам, площадь возгорания сухостоя составила около двух гектаров. Причины происшествия выясняются.

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