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Sputnik недели: инвестсоглашение, пожары в Сухуме и 100-летие абхазского баскетбола

Sputnik недели: инвестсоглашение, пожары в Сухуме и 100-летие абхазского баскетбола

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnikподготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 4 по 10 ноября. 10.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-10T19:35+0300

2024-11-10T19:35+0300

2024-11-10T19:35+0300

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О том, какие знаковые события произошли в Абхазии на прошлой неделе, что пожелал Аслан Бжания Владимиру Путину в День народного единства России, как в Парламенте прошло обсуждения соглашения об инвестиционной деятельности, на что главе республики пожаловались педагоги одной из столичных школ, как осквернили памятник махаджирам, читайте в материале Sputnik.SputnikДень народного единства РоссииВ минувший понедельник в России отметили День народного единства. Президент Абхазии Аслан Бжания направил своему российскому коллеге поздравление, в котором отметил, что перед Россией стоят масштабные задачи и испытания, и поэтому сплоченность ее многонационального народа становится залогом успешного будущего.Бжания пожелал Путину и гражданам России здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.Знаменательные датыНасыщенной праздничными событиями была уходящая неделя. В Сухуме прошла торжественная церемония, приуроченная ко Дню милиции. В ней приняли участие глава республики Аслан Бжания, министр внутренних дел Роберт Киут, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, председатель СГБ Дмитрий Кучуберия и председатель ГТК Отар Хеция.Президент Абхазии поздравил милиционеров с профессиональным праздником и подчеркнул важность их работы по обеспечению безопасности граждан и стабильности в обществе.Он также добавил, что руководство страны уделяет особое внимание обеспечению работников органов внутренних дел.Прошло 46 лет со дня создания Абхазского телевидения. В этот знаменательный день редакцию АГТРК посетил президент республики Аслан Бжания.Он осмотрел обновленные студии, ознакомился с условиями работы радио и поздравил коллектив с праздником, отметив роль национального телевидения в защите интересов народа и абхазской государственности.Президент добавил, что руководство страны будет изыскивать возможности для господдержки телерадиовещания, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча с учителямиПрезидент Абхазии Аслан Бжания встретился с учителями сухумской школы №2 во вторник, 5 ноября. Как пишет пресс-служба президента, педагоги сообщили главе страны о том, что испытывают трудности с получением заработной платы в полном объеме.Бжания поручил министру просвещения Иналу Габлия и главе Сухума Беслану Эшба в кратчайшие сроки решить вопрос.Бжания напомнил, что с 1 сентября российская сторона приостановила социальные выплаты работникам бюджетной сферы. Это связано с невыполнением абхазской стороной всех обязательств по Договору о союзничестве.По его словам, в настоящее время государство дотирует доплату, но в будущем могут возникнуть трудности.ИнвестсоглашениеВ Парламенте Абхазии прошло расширенное заседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. На нем обсудили проект межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.Вице-премьер, министр экономики Кристина Озганв, в частности уточнила, что на стадии разработки проекта соглашения депутаты Парламента предложили немалое количество поправок.Спикер Парламента Лаша Ашуба в свою очередь выразил сожаление в связи с тем, что в подписанном соглашении не были отражены предложения депутатов о том, чтобы поднять еще выше сумму вложений в те сферы, которые развиваются в Абхазии и без поддержки иностранного капитала. В пример он привел сферу туризма.Обсуждение длилось более полутора часов. По итогам комитет рекомендовал вынести вопрос о ратификации документа на ближайшую сессию Парламента.Временное усилениеАбхазия усилит меры обеспечения общественного порядка и безопасности на приграничных с Россией территориях с 8 по 10 ноября и с 26 по 29 ноября в связи с проведением в Сириусе Первой министерской конференции форума партнерства "Россия – Африка" и IV Конгресса молодых ученых.Министерством внутренних дел Абхазии проводятся организационные и оперативно-профилактические мероприятия для предупреждения и предотвращения возможных противоправных действий на приграничной территории Республики Абхазия с Российской Федерацией.Глава МВД республики Роберт Киут поручил увеличить количество патрульных групп за счет сотрудников оперативных подразделений и спецслужб ведомства.Акт вандализмаПамятник Махаджирам на столичной набережной облили краской в ночь с 3 на 4 ноября. Основание памятника исписано цитатами, в том числе абхазской пословицей – эпиграфом к историческому роману "Последний из ушедших".Вандалы также оставили оскорбительные надписи на асфальте перед Администрацией президента.Осквернение памятника осудили многие государственные, общественные и политические организации.Актом вандализма назвали произошедшее на набережной Махаджиров в пресс-службе президента Абхазии.Правоохранительные органы Абхазии ведут расследование по этому делу.Сотрудничество в банковской сфереБанки Абхазии и Южной Осетии договорились о сотрудничестве. Рабочая встреча председателей банков Беслана Барателия и Сослана Бекоева состоялась в Сухуме."Договорились начать работу по установлению прямых корреспондентских отношений между банками. В банке Абхазии успешно реализуется выпуск коллекционных инвестиционных банкнот", - отметил Бековев.По его словам, Южной Осетии был бы очень интересен этот опыт, а также создание национальной платежной системы по аналогии с "АПРА".Беслан Барателия рассказал южноосетинскому коллеге, с какими сложностями сталкивался Банк Абхазии при реализации проекта, и как сегодня функционирует платежная система.Стороны также достигли договоренности о возможном обмене сотрудниками Нацбанка Южной Осетии и Нацбанка Абхазии."Амшен"Традиционный армянский праздник урожая "Амшен" отметили в селе Пшап Гулрыпшского района в прошлый вторник.Фестиваль посетил президент республики Аслан Бжания. В своей поздравительной речи он отметил, что это событие стало неотъемлемой частью культурной жизни не только армянской общины, но и всего многонационального народа Абхазии.Он также добавил, что в годы Отечественной войны народа Абхазии немало армян сражалось за свободу республики, ставшей для них родным домом.Каждый район Абхазии подготовил свой павильон, в котором были представлены предметы культуры и быта, а также традиционные блюда амшенских армян.Победители EytsikәashowЖюри танцевального проекта Eytsikәashow определило победителей.Концерт состоял из нескольких этапов. Первым стали массовые танцы - девушки из команд наставников Аслана Багапш и Дениса Инапшба вместе исполнили танец на дагестанские мотивы. Юноши показали свое мастерство в исполнении "Горского танца".Вторым этапом стали дуэты, танцующие под стилизованные композиции зарубежных артистов или саундтреки к фильмам. Они и определили итоги конкурса.Первое место в проекте занял дуэт из команды Аслана Багапш — Адгур Микая и Илона Зухба.Вторыми стали Саид Хагба и Милена Тачулия, представляющие команду Дениса Инапшба.На третьем месте — Адис Агрба и Себина Зекир-оглы из команды Аслана Багапш.Первый отчетный концерт проекта Eytsikәashow прошел 2 мая. На протяжении полугода дуэты исполняли как национальные танцы, так и танцы под зарубежную музыку. Их выступления строго оценивали члены жюри.Sputnik Абхазия — информационный партнер проекта.Юбилей абхазского баскетболаТоржественное мероприятие, посвященное столетию абхазского баскетбола, прошло в Сухуме 7 ноября. Спортсменов и тренеров поздравил президент Абхазии Аслан Бжания.Председатель Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба также выступил с поздравительной речью, в которой отметил, что абхазский баскетбол за столетие испытывал и взлеты, и падения, но всегда были рядом люди, помогавшие двигаться вперед.Знаменитый воспитанник абхазского футбола Никита Симонян и звезда баскетбола, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко поздравили со столетием абхазского баскетбола спортсменов республики по видеосвязи.Чемпион мираБоксер Харитон Агрба завоевал пояс чемпиона мира IBA в весе до 67 килограммов и стал претендентом на титул WBA в первом полусреднем весе.По словам Харитона, он нацелен на активную работу, чтобы завоевывать новые пояса.Пожары в СухумеНесколько крупных пожаров произошли в Сухуме на уходящей неделе. На улице Акиртава загорелся ресторан национальной кухни.Когда на место прибыли пожарные, строение было полностью охвачено огнем. Вся деревянная конструкция сгорела полностью, сообщил Sputnik начальник ПСО по охране города и Сухумского района Темур Квициния.Он добавил, что в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.В пятницу, 8 ноября пожар вспыхнул в Сухумском открытом институте. Как уточнили в пресс-службе МЧС, звонок о возгорании поступил в шесть часов утра. К моменту приезда пожарных огонь охватил второй и третий этажи нефункционирующей части здания. Если бы загорелась кровля, пострадало бы и функционирующее крыло.Огонь локализовали силами двух пожарных расчетов и одного спасательного отделения.Об этом Sputnik сообщил начальник диспетчерской службы СУЭС Гарри Багателия."Возгорание локализовано сотрудниками МЧС. Ремонтные бригады СУЭС уже привезли новый трансформатор и устанавливают его”, – отметил Багателия.К вечеру 9 ноября подачу электричества в обесточенные дома планируют восстановить, добавил начальник диспетчерской службы.

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абхазия, политика, россия, экономика, аслан бжания, парламент абхазии